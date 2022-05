Os 5 melhores sites para comprar curtidas reais no Instagram 2022

Apoie o 247

Com o grande crescimento mundial do Instagram, diversas pessoas têm desejado ganhar visibilidade com a rede e embora pareça difícil algumas estratégias como a compra de curtidas reais o processo se torna fácil.

A estratégia de comprar curtidas reais tem ajudado diversas pessoas a crescerem sua conta no Instagram e consequentemente ganharem a tão desejada visibilidade de forma rápida e segura.

Devido ao alto crescimento dessa estratégia, algumas empresas golpistas entraram neste mercado e tem aplicado golpes em muita gente, por isso testamos 18 sites e selecionamos 4 deles como os melhores e mais seguros.

Testamos todos os 4 melhores sites para comprar curtidas reais listados acima, e podemos garantir que todos possuem segurança e entregam o serviço com a maior qualidade desse mercado de compra e venda de curtidas.

Foram 18 sites testados, mas somente os quatro sites listados acima conseguiram desempenhar bons resultados no nosso teste, atendendo assim aos critérios pré-estabelecidos pelos nossos especialistas.

seguidores.store



O seguidores.store é considerado o melhor site para comprar curtidas para sua publicação no Instagram segundo a maioria dos feedbacks que analisamos na nossa pesquisa devido a sua segurança e acessibilidade.

No nosso teste o seguidores.store foi o que melhor demonstrou bons resultados com um ótimo desempenho em todos os critérios que testamos.

Acessando o site, você poderá encontrar diversos serviços além da compra de curtidas que também farão o seu perfil crescer de uma forma rápida garantindo a sua autoridade e visibilidade dentro da rede.

agenciazuric.com



Com mais de 10 anos de atuação no mercado digital, o agenciazuric.com é mais um dos melhores sites para comprar curtidas no Instagram de forma segura.

A compra é feita com total segurança e o serviço é entregue com a mais alta qualidade, caso você solicite a empresa fornece a emissão de nota que comprova compra do serviço.

Esse site já ajudou milhares de pessoas a conseguir alcançar excelentes resultados e tem aprimorado cada vez mais os seus serviços para poder ajudar o seu perfil, seja ele empresarial ou pessoal.

viraliza.net



Outro site testado e aprovado por nossa equipe foi o Viraliza.net que possui uma plataforma com total acessibilidade facilitando o manuseamento a fim de simplificar a ação de comprar curtidas de forma rápida.

Logo na página inicial você já consegue perceber que é totalmente intuitivo, ao sem gerar nenhum tipo de dificuldade devido as informações completas e o suporte de tutoriais que facilitam ainda mais a compreensão do site.

Além da acessibilidade outro fator de grande destaque desse site é a segurança que além de ser comprovada pelos nossos testes, também é comprovada pelos feedbacks da maioria dos clientes deste site.

siga.digital



Caso a sua procura seja por preços baixos e acessíveis com uma alta qualidade do serviço prestado, acreditamos que o siga.digital seja uma boa opção para você escolher e comparar com os demais sites.

Analisamos de ponta a ponta este site, e percebemos um dos preços mais baixos do mercado com excelentes pacotes completos que além de caber no seu bolso com o custo benefício ainda atende a qualidade das curtidas.

Assim como dos demais sites que analisamos e selecionamos, o siga.digital zela pela total segurança, prezando sempre pela qualidade do serviço, o respeito e compromisso com os seus clientes.

Quais os principais critérios analisados para seleção dos sites?

Nosso teste foi elaborado de forma bem criteriosa, porém conseguimos destacar os principais critérios que nos levaram a selecionar os 4 melhores sites para comprar curtidas reais no Instagram.

Segurança

Esse sem dúvidas é um dos nossos principais pilares para qualquer análise que fazemos, até porque é por meio da segurança que definimos se teremos ou não resultados positivos.

Qualidade

Existem muitos sites que mesmo sendo seguros, oferecem um serviço com qualidade baixa, e acreditamos que um bom site é a junção da segurança mais a qualidade do serviço.

Economia

Nos baseamos em dois fatores, a economia do tempo, pois sabemos o quão sacrificante é ter que abdicar do tempo para aplicar alguma estratégia e a economia de dinheiro, nos certificamos de trazer sites com preços bons.

Credibilidade

Sabemos que esse é mais um dos principais motivos que definem ou não a confiança de uma empresa, por isso trouxemos os sites com a mais alta credibilidade do mercado.

Opinião pública

Para nós, a opinião dos clientes é algo muito importante, pois eles nos darão um norte de análises, até porque o que adianta o site ser bom em métricas mas não ser bom para os seus clientes?

Métricas

Nossos melhores especialistas analisaram métricas criteriosas desses sites para poder comprovar todos os outros critérios que analisamos rigorosamente, essa análise inclui: arquitetura do site, segurança ssl, dentre outros fatores.

Qual o melhor site para comprar curtidas reais?

Segundo nossas análises o melhor site para comprar curtidas no Instagram é o seguidores.store pois além de ser seguro possui a entrega do serviço de forma mais rápida e prática.

Vale lembrar que a eleição do seguidores.store como melhor foi tomada devido ao bom desempenho do site em nossas avaliações, porém todos os outros sites também demonstraram excelentes resultados.

Contudo, os demais sites que listamos no topo deste artigo não são inferiores ao seguidores.store, somente os diferencia pois tiveram um desempenho um pouco inferior ao do seguidores.store.

Acessando o site do seguidores.store você encontrará os melhores preços do mercado, em relação a todos os sites que avaliamos ele e os outros três sites possuem a mais alta segurança e qualidade do serviço entregue.

As curtidas são liberadas em quanto tempo no meu perfil?

Geralmente as curtidas são entregues em menos de 5 minutos após a comprovação do pagamento pelo site (a depender da forma de pagamento escolhida por você pode demorar mais).

No PIX a resposta da empresa é mais rápida, pois é um método instantâneo de pagamento, sendo assim você consegue a confirmação do banco de forma mais rápida e assim o serviço é liberado de forma rápida.

Quando compramos curtidas para testarmos o serviço com viraliza.net a entrega foi feita em menos de 1 minuto, assim todo o processo de compra e recebimento do serviço demorou 2 minutos fechados.

Para que não haja transtornos no processo de compra e venda, os sites oferecem um tempo máximo de 24 horas após a aprovação do pagamento, porém esse tempo nunca foi utilizado, pois tendem a entregar em no máximo 5 minutos.

Alguém descobre que comprei curtidas?

Essa é uma dúvida muito frequente porque algumas pessoas não querem que outras saibam que ela está aplicando a estratégia de comprar curtidas para o Instagram, e a resposta é não, ninguém descobre.

No entanto, a resposta só é não se a compra for feita em sites seguros, que zelam pela privacidade dos seus clientes como os sites que listamos aqui.

Os sites listados neste artigo possuem total sigilo da compra, sendo assim você pode ficar despreocupado pois só saberão que você comprou seguidores se por ventura você contar isso a alguém.

Todos esses 4 sites respeitam a política de privacidade e segurança, garantindo total sigilo das suas informações, sejam elas antes ou depois da realização da compra de curtidas no Instagram.

Além de curtidas, esses sites também contam com serviço de seguidores para Instagram.

Comprar seguidores para Instagram pode ajudar no crescimento do seu perfil.

