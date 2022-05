Os inacreditáveis recordes do Real Madrid na Champions League

Apoie o 247

O Real Madrid é sinónimo de Champions League. E vice-versa. O time espanhol cimentou sua lenda na competição de clubes mais importantes do mundo. As apostas contra o Real Madrid na Liga dos Campeões parecem arriscadas: uma virada improvável nos últimos minutos, um gol salvador nos acréscimos ou atuações para a história de algum dos melhores futebolistas do mundo podem arruinar quaisquer prognósticos.

Uma rápida olhada nos recordes absolutos da Champions League (incluindo a antiga Copa da Europa) é suficiente para entender o domínio do Real Madrid na competição. O time espanhol é o maior vencedor da história do torneio, com 13 conquistas. Se conseguir derrotar o Liverpool na próxima final, terá o dobro de troféus que o segundo maior vencedor, o Milan.

Real Madrid: mais troféus e mais finais do que ninguém na Champions League

São no total 17 finais da Champions League para o Real Madrid (contando com a próxima a ser disputada contra o Liverpool), perdendo apenas três delas. Ainda mais impressionante parece o fato de que só duas dessas finais chegaram na prorrogação, e apenas uma foi resolvida nos pênaltis (o Real Madrid venceu o Atlético na final de 2016).

Os recordes históricos do Real Madrid na Champions League afetam quase todos os aspectos do jogo. É o time europeu com mais participações no torneio (47). Nem as mudanças no sistema de competição ampliando o número de times classificados nos campeonatos nacionais evitaram a presença do Real Madrid. Em consequência, nenhum clube tem jogado tantas partidas na Copa de Europa como o espanhol (463, quase 100 a mais que o segundo, o Bayern de Munique).

O Real Madrid é o time com mais vitórias (276), mais empates (79) e mais derrotas (108) na história da Liga dos Campeões. Ninguém tem marcado (a absurda quantidade de 1020 gols, por 782 do Bayern) nem recebido (508) mais gols do que o lendário clube espanhol.

O único recorde da Champions League que não pertence ao Real Madrid

No entanto, tem um recorde absoluto da Champions League que o Real Madrid não possui: o do time que mais cartões vermelhos recebeu. A Juventus ganha nesse quesito, com 28 expulsões contra 24 do Real – mesmo que o time espanhol tenha escalado, durante anos, o jogador com mais expulsões da história da Champions: Sergio Ramos (4 cartões vermelhos).

A presença do Real Madrid nos recordes individuais da história da Champions League também é majoritária. O maior artilheiro nos livros da Copa de Europa é Cristiano Ronaldo, com 141 gols. O português fez 104 com a camisa do Real Madrid, terceira maior pontuação da competição.

De Cristiano Ronaldo a Di Stéfano

No Top 6 dos jogos mais disputados na Liga dos Campeões, aparecem três lendas do Real Madrid: Cristiano Ronaldo (no topo com 187), Iker Casillas e Raúl González. Todos eles tiveram etapas em outros clubes, mas a maioria das partidas foram com a camisa branca do Real.

O goleiro Casillas é o jogador com mais minutos da Liga dos Campeões, a grande maioria como capitão do Real Madrid. Cristiano Ronaldo tem os recordes de melhor desempenho goleador (17 e 16 gols) em uma mesma competição.

Até o maior goleador da história da antiga Copa da Europa (que mudou para Champions League em 1992) foi do Real Madrid. Alfredo di Stéfano era o artilheiro da velha competição (49 gols), além de Ferenc Puskas (35) e Paco Gento (32).

