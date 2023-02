Os melhores aplicativos da atualidade para gerenciar seus e-mails

Apoie o 247

Você sabia que o primeiro e-mail foi enviado em 1971? Foi a realização de Ray Tomlinson (engenheiro da BBN Technologies) e sua equipe: Lawrence Roberts, Steve Crocker e John Vittal. Eles estavam procurando uma comunicação entre dois computadores.

Passou muita água debaixo da ponte desde então e hoje quase todo mundo tem um endereço de e-mail. Os aplicativos pedem cadastro e é uma das bases de comunicação de qualquer empresa, tanto dentro quanto com os clientes.

Existem certos aplicativos e páginas da web que vão facilitar muito a sua vida, se for sobre e-mails, vamos analisar!

Quais os melhores aplicativos para gerenciar seus e-mails?

Filemail

Está cansado de caixas de correio com um limite de tamanho nos arquivos que deseja enviar? Então o Filemail veio resolver esse problema. Em sua versão gratuita, você poderá enviar arquivos grandes de até 5 GB gratuitamente . E, em sua versão paga, você pode estender mais.

Com Filemail, você pode escolher se deseja transferir arquivos por e-mail ou como um link. A transferência de arquivo que fizer será criptografada de ponta a ponta: tanto a autenticação de dois fatores quanto uma senha podem ser usadas para protegê-la.

Spark

O Spark resolve o problema de ter muitas caixas de correio diferentes. Este aplicativo vai unir todas e também tem uma caixa de entrada inteligente que fica atenta aos seus hábitos e depois ordena os e-mails por prioridade, de acordo com o seu próprio uso. Ao mesmo tempo, também permite agendar e adiar e-mails.

Spark está disponível para Android, IOS e Mac.

Polymail

Polymail é um gerenciador de e-mail que nos permite saber quem leu o e-mail e quando. Além disso, possui um feed no qual você pode saber tudo em tempo real e organizar.

Ao mesmo tempo, permite agendar um e-mail ou adiar um e-mail recebido para que desapareça e volte a aparecer mais tarde. Você também pode cancelar e-mails já enviados (desde que se arrependa nos primeiros segundos).

O Polymail é uma ótima ferramenta com um bom design que economizará seu tempo. É perfeito para equipes de trabalho que se comunicam por e-mail.

Qual escolher: Gmail ou Outlook?

Depois de conhecer essas ferramentas que vão facilitar a sua navegação nos e-mails, com certeza você vai se perguntar se é melhor usar o Gmail ou o Outlook, as duas maiores plataformas de e-mail.

O Gmail pertence ao Google e foi lançado em 2004, enquanto o Outlook pertence à Microsoft e foi lançado em 2012, pois era uma nova versão do Hotmail, lançado em 1996. A versão gratuita do Gmail tem 15 GB, enquanto o Outlook para em 5 GB. O Gmail permite que você pesquise seu e-mail de forma mais avançada, enquanto o Outlook é mais simples e limitado. O mais importante é a segurança dos dados e, neste campo, ambas as plataformas estão empatadas: ambas têm um sistema de segurança muito bom.

Qual plataforma é a sua favorita?

