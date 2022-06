Os melhores cassinos do mundo merecem uma visita

Apoie o 247

Há muitos lugares bonitos no mundo e alguns deles possuem cassinos de primeira linha. Se você está procurando um local de férias interessante com muito o que fazer, por que não considerar um desses locais? Das luzes brilhantes de Las Vegas às vistas deslumbrantes de Mônaco, há algo para todos.

Quer esteja à procura de luxo sofisticado ou de um ambiente mais descontraído, temos algo para si. Então, faça a mala e prepare-se para explorar alguns dos destinos de cassino mais emocionantes do mundo!

Por que os cassinos são um ótimo destino de viagem

Para muitas pessoas, o cassino é o destino final para uma noite na cidade. Mas que tal torná-lo seu destino de viagem? Aqui estão apenas algumas razões pelas quais os cassinos são ótimos pontos de férias.

Primeiro, há o próprio andar do cassino. Com todas as luzes e ação, é fácil esquecer que você está em um cassino e não em uma boate glamourosa. O andar do cassino é um ótimo lugar para as pessoas observarem e apreciarem todas as vistas e sons.

E, claro, há muitos jogos de cassino para mantê-lo entretido. Seja você um jogador experiente ou apenas jogando por diversão, há algo para todos no cassino.

Além do andar do cassino, a maioria dos cassinos também oferece muitas outras comodidades. Muitos têm restaurantes, bares e clubes, então você pode realmente aproveitar a noite. E se você tiver sorte no cassino, poderá usar seus ganhos para se deliciar com um luxo extra enquanto estiver de férias.

Então, se você está procurando uma noite de diversão ou uma semana de férias, considere fazer de um cassino seu próximo destino de viagem. Você não ficará desapontado.

Monte Carlo Casino, Monaco

O Casino de Monte Carlo é um dos casinos mais emblemáticos do mundo, localizado no pitoresco principado do Mónaco. O cassino abriu suas portas em 1863 e tem sido um destino popular para grandes apostadores e celebridades desde então.

O cassino é conhecido por sua decoração opulenta e instalações de luxo, que incluem um hotel de prestígio e vários restaurantes de classe mundial. Os visitantes do cassino podem desfrutar de jogos de mesa clássicos, como roleta e blackjack, ou tentar a sorte em uma das centenas de máquinas caça-níqueis.

Com sua atmosfera glamourosa e cenário deslumbrante, não é de admirar que o Monte Carlo Casino seja um dos destinos de viagem mais populares do mundo.

O Venetian Macao, China

O Venetian Macau na China é um ótimo destino de viagem para jogadores e não jogadores. Para começar, ele abriga o maior cassino do mundo e possui uma sala de pôquer para não-fumantes, tornando-o um lugar confortável para jogar para todos.

Além de seus famosos cassinos, o Venetian Macau também abriga um shopping de luxo, um amplo centro de convenções e uma variedade de restaurantes de classe mundial. Por isso, quer pretenda jogar os seus dias fora ou simplesmente desfrutar de alguma terapia de compras, o The Venetian Macau certamente terá algo para si.

Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut

Existem poucos lugares no mundo que oferecem o mesmo nível de emoção e variedade que o Foxwoods Casino. Localizado em Mashantucket, Connecticut, este enorme resort possui seis cassinos diferentes, cada um com sua própria atmosfera única.

Além do jogo, Foxwoods oferece um hotel de classe mundial, spa e experiências gastronômicas. Se você está procurando uma noite emocionante ou uma escapadela de fim de semana relaxante, Foxwoods é o destino perfeito. Aqui está o porquê:

Há algo para todos. Com seis cassinos diferentes para escolher, você certamente encontrará o jogo ou a atividade perfeita no Foxwoods. Se você é um grande apostador ou apenas quer se divertir, há um cassino para você.

O hotel é de classe mundial. Se você está procurando acomodações luxuosas, não procure mais, o Foxwoods Hotel. Esta propriedade de 4 estrelas oferece tudo o que pode desejar, desde quartos espaçosos a um serviço de alto nível.

Os restaurantes são incríveis. De refeições requintadas a pratos casuais, você encontrará o que deseja no Foxwoods. Com mais de 40 restaurantes diferentes para escolher, você certamente encontrará algo para se adequar ao seu gosto.

Então, se você está procurando um destino de jogo que oferece um pouco de tudo, não procure mais, Foxwoods Resort Casino. Você não ficará desapontado.

Caesars Palace, Las Vegas

O Caesars Palace é um dos melhores cassinos de Las Vegas. Ele está localizado na Las Vegas Strip, perto de outros cassinos populares como o Bellagio e o Venetian. O Caesars Palace oferece uma ampla variedade de opções de jogo, incluindo blackjack, craps, roleta, caça-níqueis e pôquer.

O cassino também possui um hotel com mais de 3.000 quartos, sendo uma ótima opção para os visitantes que desejam ficar em Las Vegas por um longo período de tempo. Além disso, o Caesars Palace recebe frequentemente eventos especiais e concertos, tornando-se um destino popular tanto para moradores quanto para turistas.

Resorts World Sentosa, Singapore

Resorts World Sentosa, Cingapura é um destino de viagem de renome mundial por um motivo. Com seus luxuosos resorts, atrações de classe mundial e deliciosas opções de refeições, há algo para todos os gostos. Além disso, o Resorts World Sentosa está localizado próximo a alguns dos destinos turísticos mais populares de Cingapura, tornando-se a base perfeita para explorar a cidade.

Primeiro, é um destino de parada única que tem tudo o que você precisa para férias completas. Existem seis parques temáticos, incluindo o Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquário e Parque Aquático Adventure Cove; um cassino; um spa de luxo; e uma variedade de opções de restaurantes e compras.

Em segundo lugar, o Resorts World Sentosa é impecavelmente limpo e bem conservado, para que você tenha uma experiência agradável. Além disso, a equipe é incrivelmente simpática e prestativa, fazendo com que você se sinta bem-vindo e confortável desde o momento de sua chegada.

Por fim, o Resorts World Sentosa oferece um ótimo custo-benefício, com acomodações e atividades acessíveis para todos os orçamentos. Então, se você está procurando uma experiência de férias completa, não deixe de adicionar o Resorts World Sentosa à sua lista de viagens!

City of Dreams Manila, Philippines

Se você está procurando uma experiência de férias verdadeiramente única e inesquecível, não procure mais, a City of Dreams Manila nas Filipinas. A partir do momento em que você chegar, você ficará hipnotizado pelo imenso tamanho e alcance deste mega-resort, que apresenta uma incrível variedade de comodidades e atrações.

Seja para desfrutar de um luxuoso tratamento de spa, tentar a sorte no cassino ou simplesmente relaxar na praia, a Cidade dos Sonhos tem tudo isso. E com uma localização conveniente no coração de Manila, você poderá explorar facilmente tudo o que esta vibrante cidade tem a oferecer. Então não espere mais – reserve sua viagem para a Cidade dos Sonhos Manila hoje!

WinStar World Casino, Oklahoma

O WinStar World Casino em Oklahoma é um enorme cassino e resort que vale a pena visitar. Com mais de 600.000 pés quadrados de espaço de jogo, é um dos maiores cassinos do mundo. O cassino oferece uma grande variedade de jogos, incluindo caça-níqueis, jogos de mesa, pôquer e muito mais.

Há também um hotel no local, bem como vários restaurantes e bares. O resort também dispõe de um campo de golfe, spa e piscina. Em suma, há algo para todos no WinStar World Casino. Se você está procurando um lugar para ficar e se divertir ou apenas querendo visitar durante o dia, você não ficará desapontado com o que este resort tem a oferecer.

Trump Taj Mahal Casino Resort, Atlantic City

O Trump Taj Mahal Casino Resort em Atlantic City é um dos cassinos mais emblemáticos do mundo. Situado no calçadão, oferece aos visitantes uma experiência verdadeiramente única.

O cassino em si é enorme, com mais de 5.000 máquinas caça-níqueis e 200 jogos de mesa. Existem também inúmeras lojas, restaurantes e bares para explorar. Mas o que realmente diferencia o Trump Taj Mahal de outros cassinos é seu tamanho e grandeza.

O exterior do edifício é coberto de minaretes e cúpulas, enquanto o interior é igualmente opulento. Dos magníficos lustres aos intrincados mosaicos, cada centímetro do cassino exala luxo. Mesmo que você não seja um grande apostador, definitivamente vale a pena dar uma olhada neste lugar incrível.

Conclusão

Não há nada como a emoção de ganhar muito em um casino. Para muitas pessoas, a emoção do jogo é parte do que torna a viagem para um destino de cassino uma experiência tão divertida. Embora existam muitos cassinos excelentes ao redor do mundo, alguns se destacam dos demais.

De locais glamorosos como Monte Carlo a mecas emocionantes como Las Vegas, esses cassinos oferecem uma experiência de jogo inesquecível. Então, se você está procurando por ação de apostas altas ou simplesmente quer desfrutar das vistas e sons de um cassino de alto nível, não deixe de conferir nossa lista dos melhores cassinos do mundo.

