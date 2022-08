Os perigos de usar o WhatsApp GB e outros apps modificados

Apoie o 247

Desde o boom dos aplicativos para envio de mensagens, o WhatsAppsempre teve a vantagem sobre seus rivais quando se trata de popularidade. Quando se trata de recursos, no entanto, o aplicativo de mensagens da empresa Meta tem ficado atrás de alternativas como o Telegram, por exemplo.

Embora a empresa esteja lançando e testando vários recursos novos ultimamente, a plataforma ainda carece de uma infinidade de recursos que poderiam melhorar ainda mais a experiência do usuário.

Por isso, existem várias versões modificadas do aplicativo que oferecem muitas opções de personalização e recursos que o oficial ainda não possui. Esse é o motivo de tantos usuários procurarem, por exemplo, maneiras de como baixar o WhatsApp GB, a mais popular das versões modificadas. Mas será que vale a pena mesmo?

O que são as versões modificadas do WhatsApp?

Como dissemos acima, as versões modificadas (também conhecidas como Mods), são aplicativos que possuem seu código fonte alterado pelos desenvolvedores com a motivação de agregar funcionalidades.

André Luiz/Tekimobile (Photo: André Luiz/Tekimobile)

Uma das principais funcionalidades do WhatsApp GB, por exemplo, é a possibilidade de usar duas contas diferentes do mensageiro no mesmo celular. Ele também pode enviar fotos em alta resolução, fotos e vídeos sem limite de tamanho, baixar o status dos amigos e muito mais.

Mas ter essas funcionalidades tem um preço, como veremos abaixo.

O perigo de instalar aplicativos modificados no celular

Quem tem um celular com o sistema Android consegue instalar aplicativos modificados facilmente baixando arquivos na internet que que terminam com o nome apk. Esses aplicativos são modificados, onde possuem o código alterado.

Instalar esses tipos de aplicativos acarretam alguns perigos aos usuários, abaixo falaremos de dois deles:

Vírus e malwares: Quando você baixa um aplicativo da loja Google Play Store, você tem a garantia que uma equipe técnica verificou se aquele app não contém vírus. Porém, quando você instala um aplicativo modificado, é impossível saber se a pessoa que distribui esse app não o modificou e colocou algum código malicioso nele.

E de fato isso acontece com certa frequência, por exemplo, em 2021 usuários que instalaram uma versão do FMWhatsApp, outro famoso Mod, tiveram seus celulares infectados pelo trojan Triada. Os hackersespalharam diversos malwares que copiavam dados e senhas dos usuários e até fizessem assinaturas de serviços pagos, sem o usuário saber.

Perda da sua conta do WhatsApp: Um outro motivo para não instalar versões modificadas do WhatsApp é que você pode ser banido de usar o mensageiro. O próprio WhatsApp adverte que usar aplicativos modificados é contra as regras de uso do aplicativo e, devido a isso, eles podem banir os usuários de usar o mensageiro, seja original ou não.

Basta procurar na internet que você encontrará diversos casos de pessoas que foram banidas temporariamente, onde um cronômetro inicia uma contagem no aplicativo indicando quando poderá usar ele novamente.

Há também casos, embora poucos, de usuários que tiveram suas contas banidas permanentemente pela Meta.

Será que vale os riscos?

Tendo esses pontos em mente, será que vale a pena usar o GBWhatsApp Pro ou outro aplicativo modificado? Do ponto de vista de segurança, correr o risco de ter os dados roubados, ou até mesmo senhas dos bancos e de cartões de crédito, apenas par ater acesso a algumas funcionalidades, não vale a pena.

Além disso, pense na hipotética situação de você vir a perder acesso a sua conta do WhatsApp; imagine os transtornos de ter que mudar de número de celular, perder suas conversas de anos, fotos, vídeos e tudo mais.

No fim das contas, os pontos negativos acabam que se sobressaindo aos positivos, tornando a instalação de um aplicativo modificado algo para aventureiros que não se importam com a segurança de seus dados, algo que nesse mundo digital talvez seja o bem mais valioso que possuímos.

Autor: André Luiz

