Para além da Bitcoin – Você deve comprar Altcoins?

A Bitcoin tem atraído constantemente os interesses de traders e investidores por um longo período. A Bitcoin foi a primeira moeda digital de sucesso na história e é a mais valiosa nos mercados de criptomoedas atualmente. E isto significa que a lucratividade da Bitcoin continua elevada. No entanto, é de notar que outras altcoins têm surgido no mercado nos últimos anos. Em outras palavras, a concorrência nos mercados de criptomoedas é atualmente elevada, com Ethereum e Litecoin ganhando impulso em valor. Portanto, isto levanta a questão se você deve considerar ir além da Bitcoin para investir em outros altcoins. Uma exploração nos mercados de criptomoedas projeta hoje intensas contestações em termos de preços de altcoins. E isto significa que se você não participou das atividades de Bitcoin, ainda há a chance de o fazer em outras moedas.

Clique aqui para obter mais informações e você descobrirá que a volatilidade do mercado é predominante quando se trata de altcoins. Em essência, houve mudanças significativas nos preços no passado. A maioria das pessoas ainda espera mudanças nos preços, dependendo dos efeitos econômicos a nível global. Portanto, antes de escolher outro altcoin para investir, seria melhor analisar a posição no mercado e as chances de crescimento futuro. A compra de altcoins deve ser baseada exclusivamente na obtenção de retornos, daí a necessidade de ser analítico antes de se contentar com uma criptomoeda específica.

Você deve cingir-se à Bitcoin?

Você poderia se perguntar se é tarde demais para comprar ou investir em Bitcoin. Vale a pena notar que a Bitcoin exibiu um crescimento exponencial em pouco tempo. Embora possa haver algumas recessões de preços, a Bitcoin tem mantido uma vantagem sobre outras altcoins desde seu lançamento. Investir na Bitcoin hoje vale definitivamente a oportunidade. Considerando que as tendências de crescimento de preços projetadas no passado, é claro que as chances de crescimento futuro são prováveis, portanto, você pode querer investir na Bitcoin.

Então, como foi o desempenho da Bitcoin nos últimos sete anos? A Bitcoin disparou para 600$ por moeda no ano de 2016. O ano de 2017 trouxe mais valor para a Bitcoin, sendo que uma moeda foi negociada por 4.700$. Dada a diferença de preço entre os dois anos, a Bitcoin cresceu exponencialmente dentro de um curto período, uma vez que já havia atingido a marca de 69.000$ até o final de 2021. No entanto, o preço cairia para 40.000$ por moeda no início de 2022. Uma visão analítica dos movimentos de preços no mercado de moedas Bitcoin confirma o elevado potencial de crescimento da moeda. Ainda assim, é notável que investimentos estratégicos e negociações são necessários, uma vez que a volatilidade da moeda Bitcoin é alta.

Deve considerar outras Altcoins?

Com a crescente concorrência nos mercados de criptomoedas, pode valer a pena tentar outras altcoins, mas de uma perspectiva seletiva. O bom é que existem altcoins que operam como a Bitcoin e são significativamente valiosas. As referidas moedas têm apresentado um crescimento notável nos últimos anos. Portanto, provando ser merecedoras de uma oportunidade. Por exemplo, Ethereum, Bitcash e Litecoin estão hoje entre as altcoins mais promissoras do mercado. Baseie sua escolha por outras moedas nos retornos potenciais e no risco envolvido. O resultado final é que o mercado de criptomoedas está crescendo rapidamente, o que indica que ir além da Bitcoin pode ser uma abordagem ideal para otimizar os retornos.

Conclusão

A compra de altcoins é essencialmente uma ideia de investimento que pode gerar lucros ou perdas. Portanto, qualquer comprador deve considerar as prováveis ocorrências em termos de crescimento do mercado e escolher altcoins que não possam se regenerar em perdas. Por mais que a Bitcoin retenha uma liderança dominante nos mercados de criptomoedas, é essencial buscar outros caminhos para estabelecer vastas oportunidades de ganho.

