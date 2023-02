Patrocínio da Copa do Nordeste por sites de apostas esportivas atinge seu maior índice

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Não é possível ignorar atualmente a presença que os cassinos online e as casas de apostas têm na sociedade. Muito além de apenas proporcionarem jogos e opções de apostas às pessoas, essas empresas têm aparecido em muitos outros setores, por exemplo como patrocinadoras de eventos e modalidades.

No ramo esportivo, por exemplo, esta é uma prática muito comum. As melhores casas de apostas do mercado têm patrocinado incontáveis equipes de futebol pelo país. Essa é uma jogada e tanto, afinal, ao verem as marcas presentes nos jogos e nos uniformes, os torcedores podem se sentir instigados a conhecer as possibilidades das plataformas, aproveitando as diversas opções disponíveis, inclusive com algumas apostas ao vivo, enquanto decorrem as partidas.

A Copa do Nordeste é um dos grandes exemplos de sucesso de como as casas de apostas invadiram a lista de patrocinadores do futebol. Como era de se esperar, esta relação traz benefícios para ambos os lados, e tem tudo para ser a cada dia mais produtiva.

O esporte e as apostas

As apostas esportivas têm relação direta com o esporte, por isso, as empresas dedicadas ao setor patrocinam não apenas o futebol, mas também outras opções de destaque de público, como a Fórmula 1. Receber o patrocínio de uma casa de apostas é extremamente benéfico para qualquer modalidade, já que normalmente os valores associados a esses contratos são altíssimos, o que permite investir tanto em equipamento quanto na performance direta de alguns atletas.

A tecnologia do futebol e as apostas

A tecnologia é uma excelente aliada das casas de apostas no futebol. Não só pelos motivos óbvios de que é graças à tecnologia que os sites surgiram, mas porque com outras medidas, como a estreia do vídeo árbitro em cada vez mais competições, as pessoas se sentem ainda mais convencidas a experimentarem as apostas esportivas.

O motivo é muito simples: o VAR oferece aos torcedores uma sensação de “justiça” para as jogadas mais polêmicas, fazendo com que o time não perca por um erro de arbitragem. Isso é primordial no universo das apostas, afinal de contas, se um apostador investisse num resultado e ficasse com a sensação de que foi “roubado”, ele provavelmente ficaria chateado e desistiria de apostar novamente.

Por isso, a implementação do VAR nos jogos pode aumentar ainda mais a noção de que, ganhando ou perdendo nas apostas, o resultado pelo menos foi justo, o que é fundamental para o bem-estar dos apostadores.

Copa Nordeste: os investimentos deste ano

Os números de patrocínio na Copa do Nordeste este ano são incríveis. De cada 16 equipes presentes atualmente, 13 delas são patrocinadas por casas de apostas, desde nomes mais conhecidos até casas de apostas mais novas no setor.

Entre as parcerias estabelecidas neste ano podem-se destacar, por exemplo:

· Ferroviário, patrocinado pela UPSports.bet

· Sport, patrocinado pela BetNacional;

· Náutico, patrocinado pela BetNacional;

· Vitória, patrocinado pela BetNacional.

Índice extraordinário de patrocínio

Era uma questão de tempo até que as casas de apostas invadissem os gramados para patrocinarem os grandes campeonatos de futebol pelo país. Isso porque há muitas vantagens neste tipo de parceria. Veja algumas:

· Público que provavelmente pode apreciar apostas esportivas.

· Alta visibilidade da empresa.

· Aderência à empresa por parte dos torcedores do time.

· Aumento das apostas em tempo real enquanto decorrem as partidas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.