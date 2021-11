Pegadinhas na hora de contratar o seguro viagem

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

O seguro viagem é um item importante para quem está planejando viajar. Muitos países, inclusive a maior parte da Europa, exigem a contratação de um seguro para que turistas possam ingressar em seu território. Com a pandemia de Covid-19, a busca pelo serviço tem aumentado ainda mais. Mas se você não conhecer bem o serviço, pode correr o risco de cair em pegadinhas na hora de contratar o seu seguro viagem.

Realizamos um levantamento com itens importantes que você precisa levar em consideração na hora de contratar o seu seguro. Verificar esses itens é importante para não cair em armadilhas e não ficar desamparado na hora em que mais precisa. Veja como funciona e para que serve o seguro viagem e como alguns detalhes são extremamente importantes ao montar a sua assistência. Confira:

Qual o papel do seguro viagem?

PUBLICIDADE

Você já fez algum tipo de seguro? Seguro automotivo, residencial ou de vida? Se você conhece algum tipo de seguro, deve ter uma noção geral de como ele funciona. Você paga um valor à empresa seguradora, que caso ocorra algum problema previsto no contrato (apólice), poderá prestar um serviço a você ou poderá te reembolsar, a depender da situação. O papel do seguro é te proteger e proteger o seu bolso!

Um seguro viagem funciona da mesma maneira, você contrata e paga pelo serviço e, quando você for viajar, poderá contar com o suporte da seguradora caso aconteça algum problema com você, que esteja coberto pelo contrato. Veja quais são as principais coberturas oferecidas pelas seguradoras de viagem e como elas funcionam:

● Assistência médica emergencial 24h: a seguradora poderá proceder de duas maneiras, a depender do contrato: ou irá arcar com as despesas médicas em caso de emergência, ou irá encaminhar você a um hospital qualificado para prestar o atendimento.

PUBLICIDADE

● Medicamentos receitados: a seguradora irá reembolsar valores gastos com medicamentos receitados pelo médico, após o segurado passar por uma emergência médica.

● Assistência odontológica emergencial:se você sofrer alguma emergência odontológica, a seguradora irá arcar com os custos, ou poderá encaminhar você a um especialista qualificado para prestar o serviço.

● Cancelamento de viagem: aconteceu um imprevisto e você não vai mais poder viajar? A seguradora irá arcar com os custos do cancelamento da sua viagem, caso esse problema esteja previsto no contrato.

PUBLICIDADE

● Extravio de bagagem: se a sua bagagem for extraviada, a seguradora irá pagar uma indenização para compra de novos itens.

● Assistência médica emergencial para doenças preexistentes: essa cobertura garante atendimento médico se você sofrer algum problema de saúde emergencial por conta de uma doença que você já possuía.

● Cobertura para Covid: essa cobertura vai cobrir os gastos médicos de internação, caso você seja diagnosticado com Covid-19.

PUBLICIDADE

● Cobertura para esportes: a seguradora poderá prestar atendimento médico emergencial em caso de acidentes na prática de esportes, ou poderá arcar com os custos de uma internação emergencial.

É importante ressaltar que cada seguradora tem uma maneira diferente de proceder em caso de problema, e que os valores das indenizações vão variar bastante de empresa para empresa. Portanto, não existe uma padronização nas coberturas. Você pode, inclusive, personalizá-las caso necessário.

Por conta disso, é necessário ter muito cuidado ao contratar um pacote de seguro viagem. Algumas das principais coberturas que destacamos aqui também são as mesmas que geram problemas na hora de serem utilizadas. Isso ocorre porque nem sempre as informações ficam muito claras sobre qual é o verdadeiro papel da seguradora caso algum problema ocorra.

O que as seguradoras não te contam sobre seu seguro viagem

Segundo dados levantados pela corretora de seguros ComparaOnline, as principais reclamações sobre o seguro viagem estão relacionadas a 4 coberturas: cancelamento de viagem, cobertura para esportes, cobertura para Covid e doenças preexistentes. Para ajudar você a escolher seu seguro corretamente, vamos explicar melhor como funciona cada cobertura e porque elas podem causar dor de cabeça, se você não conhecê-las bem.

Com o auxílio da ComparaOnline, destacamos os principais pontos que devem ser observados em cada cobertura, para não ter problemas no futuro. Veja abaixo:

Cancelamento e interrupção de viagem

E qual a pegadinha da cobertura de cancelamento de viagem? O principal problema dessa cobertura é que as pessoas não costumam conferir o que exatamente ela cobre. As seguradoras seguem uma tabela de eventos previstos, que podem variar de companhia para companhia.

O que você precisa saber ao contratar a cobertura para cancelamento de viagem:

No geral, elas oferecem proteção para morte de parentes de primeiro grau, como os pais, cônjuge, filhos ou irmãos; internação hospitalar emergencial do segurado ou dos parentes de primeiro grau e convocação judicial do segurado. Essas são as proteções básicas, mas as proteções adicionais são muito diferentes e você pode comparar e escolher qual seguradora oferece os motivos que mais fazem sentido para você.

Confira abaixo alguns motivos opcionais de cancelamento de viagem por causas diversas:

● Período de quarentena;

● Não admissão no país de destino;

● Doença grave ou falecimento do segurado ou de um familiar próximo;

● Perda de documentos que impossibilite a viagem;

● Perda ou mudança de emprego;

● Divórcio;

● Visto negado;

● Danos graves a residência do segurado;

● Parto de emergência ou complicação na gravidez;

● Cancelamento de casamento;

● Cancelamento de férias pela empresa;

● Notificação judicial;

● Nomeação para cargo público.

E para ressaltar mais uma vez, esses eventos descritos acima são opcionais e esse, portanto, é o motivo da grande confusão com essa cobertura. Por isso recomendamos que você CONFIRA e saiba quais são os motivos de cancelamento aceitos pela sua seguradora, antes de fechar negócio.

Cobertura para esportes

Agora, você pode estar se perguntando para que você necessitaria de uma cobertura para esportes. Bem, atualmente, está cada vez mais comum viajar e praticar algum tipo de atividade esportiva, como correr, esquiar e mergulhar. Essa cobertura prevê arcar com gastos médicos ou prestar atendimento em caso de acidentes. Porém, você precisa saber que um seguro viagem comum só vai cobrir a prática de esportes amadora.

O que você precisa saber ao contratar a cobertura para esportes:

Se você estiver viajando para participar de algum campeonato que envolva premiação, ou seja, se você está viajando para praticar esportes de forma profissional, grande parte das seguradoras não vai cobrir esses tipos de eventos. Você precisará contratar um seguro específico para esportistas.

Além disso, não são todos os esportes que estarão cobertos, e esse é um detalhe importante. E, de todo modo, só serão cobertos os esportes amadores, quando realizados em locais regulamentados. Por conta disso, é super importante conferir quais são os esportes que estão previstos pela seguradora que você escolheu e se o local onde você irá realizar a atividade é regulamentado.

Outro ponto super importante é o valor da indenização. A cobertura para esportes é bem controversa. Isso porque, a principal pegadinha nessa cobertura é que muitas empresas oferecem a proteção, porém com um valor de indenização muito baixo. Por isso, se para você essa cobertura é importante, opte por um valor de indenização mais razoável.

Cobertura para Covid

Essa cobertura é relativamente nova. Antes desse caos causado pela Covid, as seguradoras não cobriam pandemias e epidemias que, via de regra, eram consideradas riscos excluídos.

Porém, o cenário mudou de figura quando a pandemia causada pelo coronavírus perdurou por muitos meses. As empresas se viram obrigadas a se adaptar à nova realidade. Em 2020, a Superintendência de Seguro Privados - SUSEP, órgão que regula o mercado brasileiro de seguros, autorizou a criação de planos de seguro viagem que cobrem COVID19.

Com isso, muitas empresas passaram a oferecer uma cobertura específica para a pandemia de COVID. Porém, essa nova cobertura ainda é pouco conhecida pelos viajantes, que a contratam sem saber exatamente como ela funciona. E isso acaba gerando um pouco de dor de cabeça.

Mais uma vez, aqui também não existe uma padronização para os planos. Porém, existe uma conduta comum entre as seguradoras, mas que pode mudar a depender da companhia.

O que você precisa saber ao contratar a cobertura para Covid19:

De maneira geral, as coberturas são similares às coberturas da assistência médica emergencial. A diferença é que o valor da indenização será exclusivo para caso você for diagnosticado com a Covid.

Ela vai cobrir: atendimento médico inicial para detecção da doença; despesas médicas e hospitalares em caso de internação por COVID e reembolso de valores gastos com medicamento receitado em viagem para tratar a doença. Além disso, ALGUMAS seguradoras também oferecem cobertura para repatriação funerária, prorrogação da viagem e hospital cash. Essas três são cobertura opcionais.

É importante você saber que o seguro COVID não vai cobrir os testes PCR exigidos para entrar nos países que está visitando e nem o PCR obrigatório para voltar ao Brasil. Isso é por sua conta.

Por isso, reforçamos que quando você for contratar um seguro viagem para COVID 19, certifique-se que ele vai cobrir o que você procura e confira também qual é ovalor da cobertura em caso de internação.

Doenças preexistentes

A cobertura para doenças preexistentes é bem importante, mas também pode causar um pouco de confusão. Isso porque essa cobertura prevê atendimento médico ao segurado, caso ele tenha uma urgência ou emergência médica, causada por uma doença que ele já possua. A pegadinha aqui pode ser justamente esses termos: urgência ou emergência.

O que você precisa saber ao contratar a cobertura para doenças preexistentes:

Essa cobertura não vai cobrir um problema de saúde corriqueiro, uma indisposição ou mal estar. Atendimento emergencial é aquele em que a pessoa necessita de atendimento imediato pois corre risco de morte. Já urgência, configura uma situação em que a pessoa não pode ficar sem receber atendimento, pois o quadro pode ser agravado e em seguida, apresentar risco de morte.

De toda maneira, se você estiver se sentindo mal e quiser por precaução se consultar com um médico, o custo dessa consulta deverá ser arcado por você. Portanto, para ficar claro, a cobertura para doenças preexistentes só pode ser acionada se você estiver passando por uma emergência ou urgência.

Como escolher o seguro corretamente

Por último, a recomendação geral da corretora ComparaOnline é que você sempre avalie bem e saiba o que você está contratando. Às vezes, na pressa, contratamos um seguro sem saber exatamente o que ele cobre e como ele funciona. Só nos preocupamos com o seguro na hora de utilizá-lo, porém isso é uma armadilha.

Conheça bem o seguro viagem antes de embarcar, para não ficar na mão e não contrair uma dívida no exterior com gastos médicos, por não saber como seu seguro funciona. Verifique as coberturas, os valores de indenização, leia o contrato com calma e saiba como acionar o seguro se necessário. Assim, você evita surpresas desagradáveis.