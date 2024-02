Pela Premier League Manchester City é favorito na bet365 contra o Chelsea

Apoie o 247

Atual campeão da Champions e de cinco das seis últimas edições da Premier League, além de ter faturado o Mundial Interclubes da Fifa goleando o Fluminense na final, o poderoso Manchester City segue em sua trajetória de vitórias e mais uma vez está entre os maiores favoritos do Campeonato Inglês. Neste sábado às 14h30 (de Brasília), os Citizens de Pep Guardiola enfrentarão o decadente Chelsea em casa e têm o favoritismo nas casas de apostas como a bet365.

O confronto no Etihad Stadium vale pela 25ª rodada da Premier League e a equipe da casa está na segunda posição com 52 pontos, dois a menos que o líder Liverpool, mas com uma partida a menos que os Reds. Na última rodada os Citizens, que venceram seus seis últimos compromissos pela liga inglesa, bateram o Everton por 2 x 0 também em seu estádio. No meio da semana o City largou bem nas oitava de final da Champions ao vencer o Copenhague por 3 x 1 na Dinamarca.

Bet365 inscrição » R$500 em créditos de apostaO Chelsea vive um momento oposto ao do adversário deste sábado em Manchester. Os Blues ocupam apenas a décima posição, com 34 pontos, e bem longe da faixa de classificação para algum torneio internacional. Em seu último jogo, porém, o time de Londres superou o Crystal Palace fora de casa por 3 x 1. Pela quarta rodada da Copa da Inglaterra a equipe venceu pelo mesmo placar, também longe de seus domínios o forte Aston Villa.

Ao longo da história as equipes se enfrentaram 176 vezes e a vantagem é dos londrinos. O Chelsea ganhou 71 partidas, perdeu 64 e empatou 41 jogos. Nos últimos sete confrontos, entretanto, o Manchester City venceu seis e houve um empate. No embate mais recente, em novembro do ano passado, em duelo sensacional, ocorreu a igualdade pelo placar de 4 x 4, com o artilheiro Haaland dos Citizens marcando duas vezes no clássico realizado em Londres.

Na operadora de apostas bet365, sediada na própria Inglaterra, o favoritismo de momento é do Manchester City, que tem cotação de 1.33 nesta casa. As odds do Chelsea estão em 8.00 e o empate está sendo cotado a 4.40. A maioria dos apostadores aponta a maior probabilidade de os Citisens marcarem pelo menos um gol ainda no primeiro tempo, mas o placar preferido tem sido 2 x 0 também para a equipe de Pep Guardiola.

Entre os atletas com mais possibilidades de fazerem gols no clássico inglês deste final de semana estão Haaland, Julian Alvarez e Micah Hamilton, todos do Manchester City. Phil Foden e Jeremy Doku também estão cotados como possíveis artilheiros do confronto.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração do texto e estão sujeiras a mudanças até a data da partida marcada para ocorrer no Etihad Stadium, do Manchester City.

