Personalização: o diferencial do Subway

Existem diversas opções de lanches no mercado, desde os fastfoods tradicionais, até as versões gourmet. A grande maioria das lanchonetes possui cardápios definidos, nos quais não é possível escolher como o sanduiche será montado. Isso resulta em pouca variedade para o cliente, que depois de frequentar aquele estabelecimento algumas vezes, já terá conhecido o cardápio completo.

É um desafio manter o interesse em um restaurante que não apresenta novidades ou mudanças no menu. Outra dificuldade é encontrar o lanche perfeito, que tenha o recheio favorito, somado ao molho que mais te agrada. Diversos clientes, ao pedirem um sanduiche, solicitam a retirada de algum ingrediente que não gostam, ou acrescentam outro de seu interesse, para que o prato finalmente seja o ideal. A proposta do Subway é justamente a de que você possa montar seu lanche da maneira que desejar, escolhendo os ingredientes em todo o processo.

Com opções de sanduiche por cerca de R$30, a rede funciona de maneira prática. O cliente seleciona inicialmente qual o pão desejado, entre variedades como o italiano ou o parmesão. É nesse ponto que também será definido o tamanho do lanche, podendo ser de 15 ou 30 centímetros. Em seguida, será escolhido o recheio, com uma infinidade de opções, inclusive as versões vegetarianas. O sanduíche pode ser quente ou frio, conforme gosto do freguês. A salada também é totalmente definida pelo cliente, item por item, evitando aquele incômodo de pedir que algo seja retirado do lanche, como acontece em outros estabelecimentos. A empresa possui algumas opções de molho, podendo ser acrescentados combinados ou sozinhos, tornando o sabor do seu sanduíche único.

A rede Subway não se restringe aos lanches, incluindo outros produtos que podem ser combinados com o seu lance para formar um combo exclusivo, ideal para o gosto de cada cliente. É possível se deliciar com cookies, brownies, saladas, wraps, batata rostie, chips e uma variedade de bebidas. Dessa forma, a customização de sua refeição não fica restrita ao sanduíche, permitindo fazer combinações de lanche, salada e bebida, ou ainda uma variação de lanche, batata rostie e cookie. As muitas possibilidades incentivam os clientes a retornarem com bastante frequência, criando novos combos a cada visita à lanchonete. O mecanismo garante o interesse dos frequentadores, que terão mais dificuldade em se sentirem desmotivados com o estabelecimento, uma vez que há sempre algo novo a experimentar e novos combos a criar.

A ideia de ter o sanduiche montado na hora pode parecer confusa, ou dar a impressão de que a refeição irá demorar mais para ficar pronta. No entanto, a lanchonete é planejada de forma a tornar todo o processo de montagem do prato mais dinâmico e rápido. Os ingredientes são de fácil acesso aos atendentes e ao mesmo tempo ficam visíveis aos clientes. O formato contribui para que você identifique com mais agilidade o que gostaria de combinar, bem como os ingredientes a acrescentar ao seu lanche perfeito.

Com um valor médio de R$30 para os sanduíches maiores, de 30 cm, o Subway ainda oferece promoções, como o Barato Do Dia. A cada dia da semana, o lanche com um recheio específico pode ser adquirido por um preço especial. Assim, para degustar do seu sanduiche personalizado não é necessário gastar muito. E caso o seu recheio favorito seja um dos que se enquadra nessa promoção, basta descobrir em qual dia da semana ele está mais em conta, para aproveitar o desconto.

Com tantas lanchonetes disponíveis na atualidade, a rede Subway se destaca nesse quesito de customização. O resultado é um sanduiche montado de acordo com as suas preferências, sem qualquer ingrediente que não seja do seu gosto, desde a escolha do pão, até a definição do molho. Tudo isso com a possibilidade de ser um lanche quente ou frio, tornando os sabores do estabelecimento ideais para todas as estações do ano e todos os tipos de clientes.