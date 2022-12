Pesquisa revela as melhores práticas para conduzir uma boa reportagem atualmente!

Apoie o 247

A seguir, deixamos as melhores dicas sobre como fazer reportagem, descubra como ser um profissional eficaz.

Nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico em curso alterou radicalmente os hábitos de consumo das pessoas.

Não estamos falando apenas de como os consumidores modernos compram seus produtos, mas também de como esse público adquire informações sobre os mais diversos temas.

Em resposta à crescente demanda do público, a produção de conteúdo digital tem crescido em todos os setores.

Mesmo os canais de notícias mais tradicionais, como a CNN, contam com plataformas de internet para manter seus leitores informados, oferecendo uma experiência completa.

No entanto, cobrir notícias em tempo real não é uma tarefa tão simples e depende da sua capacidade de escolher as técnicas e ferramentas mais adequadas.

Portanto, veja a seguir, como fazer reportagem.

Como fazer reportagem

Uma reportagem deve dar ao leitor uma sensação do cenário e das pessoas. Muitas vezes, o escritor faz isso descrevendo a atmosfera e entrevistando algumas pessoas em um evento.

Uma reportagem consiste em um título, uma introdução, um corpo e uma conclusão.

A introdução é muito importante para definir o clima. É a primeira informação a chegar ao leitor e deve induzi-lo a ler todo o texto. Pense na introdução como um breve resumo: dê ao leitor uma pequena amostra do que está por vir, mas não dê muito! Na reportagem, a introdução geralmente descreve a hora e o lugar. Ao explorar todos os sentidos humanos, você dá vida ao texto e dá ao leitor a sensação de 'estar presente'.

Você deve decidir sobre um ângulo para sua reportagem. O ângulo ajudará você a se concentrar e evitará que você escreva demais sobre coisas sem importância.

Tente usar o discurso direto e indireto para destacar as pessoas que você entrevistou.

Respostas ou comentários que expressam sentimentos funcionam melhor no discurso direto. Se estiver usando discurso indireto, tente evitar fazer muitas alterações na citação original. Exemplos:

Discurso direto: Bruno grita: “A comida poderia ser mais saudável! ”

Discurso indireto: Lisa acha a comida maravilhosa.

A formalidade de sua linguagem deve ser a mesma de um artigo normal, mas a reportagem lhe dá a chance de usar uma linguagem mais expressiva e descrições gráficas.

Se interessou pelo assunto? Então, abaixo deixaremos mais dicas sobre reportagens indispensáveis para criar uma boa reportagem.

O que é reportagem no jornalismo?

A reportagem às vezes se refere ao corpo total da cobertura da mídia de um tópico ou evento específico, incluindo reportagem e análise de notícias: “a extensa reportagem de eventos recentes em x”. Isso é normalmente usado em discussões sobre o tom ou ângulo geral da mídia, ou outras características coletivas.

Reportagem também é um termo para um gênero de jornalismo de testemunha ocular: o relato de notícias de um jornalista individual, especialmente quando testemunhado, distribuído pela mídia.

Este estilo de reportagem é muitas vezes caracterizado por viagens e observação cuidadosa.

A reportagem literária é a arte de misturar observações documentais, no estilo de reportagem, com experiência pessoal, percepção e evidências anedóticas, em uma forma de literatura não-ficcional.

Isso talvez seja mais comumente chamado de não-ficção criativa e está intimamente relacionado ao Novo Jornalismo. A prosa de tais reportagens tende a ser mais polida e mais longa do que em artigos de jornal.

Qual é o objetivo da reportagem?

Agora que já sabe como fazer reportagem veja qual o objetivo de uma.

Um tipo de jornalismo que fornece um relato legível e vívido, com todos os detalhes essenciais, de um evento de testemunha ocular ou onde o autor participou.

A maneira de apresentar a reportagem depende dos meios de comunicação de massa, imprensa, rádio ou televisão, aos quais o material se destina.

A reportagem da imprensa, geralmente em jornais, pode centrar-se em eventos ou pode ser temática, descrevendo eventos unificados por um único tema, mas ocorrendo em momentos diferentes.

Geralmente é ilustrado com fotografias tiradas no local dos eventos; recursos ilustrados com fotografias também são amplamente utilizados.

A reportagem no rádio sempre segue uma sequência cronológica de eventos e usa uma linguagem vívida para apresentar os eventos realisticamente. A reportagem na televisão muitas vezes se torna um comentário sobre o evento que está sendo retratado.

No jornalismo, a reportagem informa com veracidade o público sobre os eventos sociopolíticos, econômicos e culturais mais importantes e interessantes da atualidade.

A reportagem burguesa reacionária, especialmente a do “jornalismo amarelo”, costuma descrever escândalos e eventos sensacionalistas para desviar a atenção dos trabalhadores de problemas sociais e políticos agudos.

O que é conteúdo patrocinado no jornalismo?

O conteúdo patrocinado é um anúncio de um produto, serviço ou marca apresentado como um artigo de notícias ou vídeo imparcial. Por exemplo, ao ler notícias online, você pode clicar em um artigo sobre os melhores looks femininos

O que é um exemplo de conteúdo patrocinado?

Quando o assunto é como fazer reportagem, o conteúdo patrocinado vem na forma de vídeos, tweets, postagens no Facebook, postagens no Instagram, vídeos, infográficos, artigos pagos e muito mais. O anunciante paga pela criação do conteúdo e o influenciador o compartilha.

O que é literatura de reportagem?

O gênero da reportagem literária situa-se entre o jornalismo e a literatura. Tem em comum com o jornalismo sua relação com a atualidade.

Reportagem refere-se à realidade cultural e social, desenvolvimentos passados ​​e assuntos atuais. Como resultado, dificilmente pode evitar fornecer interpretações estereotipadas da realidade.

O que é reportagem ao vivo?

Após descobrir como fazer reportagem, veja o que é uma ao vivo.

Nunca as pessoas tiveram acesso tão rápido a um volume tão alto de informações. Na era digital, ferramentas como o Twitter ajudaram a conectar o público em geral com jornalistas, empresas, celebridades, criadores de conteúdo, etc.

Segundo o Portal Útil , as redes sociais tornaram-se canais tão importantes no dia a dia dos consumidores que muitos já as utilizam como principal fonte de informação.

Faz sentido, afinal, esses canais possibilitam a reportagem ao vivo de qualquer evento com apenas alguns toques na tela de um smartphone.

No caso do Twitter, essa espontaneidade foi o principal elemento para atrair a atenção do público, ávido por conteúdo criado ao vivo, muitas vezes trazendo informações de bastidores que não seriam acessíveis em outros formatos.

Diante dessa nova oportunidade, as agências de notícias otimizaram a experiência de seus leitores.

Muitos deles já utilizam ferramentas especializadas para incluir páginas de relatórios em tempo real em seus sites. Outros utilizam os recursos das redes sociais para isso, apesar de suas aparentes limitações.

Embora a associação entre jornalismo e reportagem ao vivo seja natural, empresas de outros setores também investem nessas ferramentas. Afinal, o engajamento que uma experiência ao vivo representa pode ajudar qualquer empresa a desenvolver relacionamentos de sucesso com seu público.

Se você estiver em dúvida sobre o tipo de conteúdo que pode ser usado em uma estratégia de reportagem ao vivo, não há resposta certa. Vídeos, imagens, gráficos e outros elementos são sempre essenciais para enriquecer a experiência do público.

Porém, no caso de reportagens ao vivo , é comum priorizar textos curtos: eles podem ser criados com maior agilidade.

Quais são os benefícios das reportagens ao vivo?

Os esforços de reportagem ao vivo têm sido amplamente explorados pelas empresas como resposta às demandas do público, que, consequentemente, têm tido acesso a experiências cada vez melhores.

No entanto, é errado supor que apenas os consumidores se beneficiam de tal abordagem.

Mais do que apenas agradar consumidores, agências e empresas têm muito a ganhar com a produção de experiências ao vivo. E isso começa com a oportunidade de gerar engajamento e visibilidade para a marca.

Abaixo estão alguns pontos que ajudarão você a entender por que você deve investir em reportagem ao vivo. Dar uma olhada!

Aumente a participação do público

Quando produzimos conteúdo para internet, uma das métricas mais importantes é a taxa de engajamento.

A partir desse indicador, é possível estimar se o seu material gerou algum tipo de reação no público ou se não foi interessante o suficiente. Reportagem em tempo real aumentaram sua taxa de engajamento.

A razão é simples: um senso de urgência e exclusividade. No passado, a reportagem ao vivo era uma prática restrita aos grandes canais de televisão e rádio.

Hoje, quando a âncora anuncia a entrada de um repórter ao vivo na TV, continuamos assistindo na esperança de ouvir notícias de última hora.

Na internet, é possível desenvolver isso o tempo todo. Contanto que você possa contar com a confiança do público, investir em reportagens ao vivo aumentará consideravelmente a participação do público , já que as pessoas serão atraídas pela oportunidade de consumir conteúdo em tempo real.

Se você usar ferramentas apropriadas, poderá adicionar recursos para motivar o engajamento do público, o que é mais fácil quando você tem a atenção deles.

As perguntas e respostas ao vivo , por exemplo, funcionam como uma forma de produzir conteúdo gerado pelo usuário e são excelentes para educar sua persona de comprador.

Construa a autoridade da sua marca

Dada a grande concorrência na internet, é fundamental investir na construção de autoridade para sua marca. É por isso que seu conteúdo deve ser, acima de tudo, altamente qualificado.

O público valoriza marcas que oferecem experiências únicas e envolventes, por isso a reportagem ao vivo é uma excelente abordagem.

Seu desafio é atrair audiências para o seu portal. Como veremos mais adiante, isso pode ser feito usando algumas técnicas, muitas delas envolvendo o Marketing Digital.

A questão é que o fator tempo real ajuda a reter os visitantes que chegam ao seu site, pois eles percebem que o conteúdo é mais do que comum. Com o tempo, você formará uma base de consumidores fiéis que espalhará feedback pela internet e atrairá tráfego orgânico.

Acima de tudo, isso afeta diretamente sua pontuação de SEO, que determina a posição de suas páginas nos resultados de pesquisa do Google.

Gere receita com anúncios

Não surpreendentemente, o conteúdo em tempo real, conhecido por seu alto nível de engajamento, atrai a atenção dos anunciantes. Quanto mais pessoas acessarem seu portal, mais valioso ele se tornará.

Em outras palavras, oferecer experiências ao vivo pode gerar receita advinda da publicidade.

Dito isso, preste atenção especial a essa funcionalidade ao escolher sua plataforma de relatórios ao vivo. Você precisa verificar se o software em questão permite que você use publicidade in-stream para atrair patrocinadores e monetizar seus eventos.

Quais são as melhores dicas para reportagem ao vivo?

Indo direto ao ponto, o que pode ser feito para garantir que sua estratégia de reportagem ao vivo seja um sucesso? O primeiro passo é planejar!

Planejar

Planejar significa desenvolver uma abordagem estratégica para orientar sua produção de conteúdo em tempo real. Entre outras coisas, você precisa identificar quem é sua persona de comprador para garantir que seus relatórios ao vivo sejam adequados às suas características.

É nesta fase, também, que você deve definir os tópicos que serão abordados na experiência ao vivo. Para isso, é fundamental realizar uma busca por palavras-chave para identificar os termos que mais atraem a atenção do seu público.

Com base nisso, você pode trabalhar nos roteiros e outros recursos para ajudar na sua produção. Dependendo da plataforma que você usa, também é possível agendar postagens para serem publicadas durante um evento.

Crie uma hashtag

A busca por palavras-chave, que acabamos de citar, também deve orientar a criação de uma hashtag para divulgar o evento. Hashtags são ferramentas muito eficazes para motivar a participação do público por meio de postagens em diferentes canais de mídia social.

Durante a fase de promoção do seu evento ao vivo, divulgue a hashtag escolhida e incentive o público a criar conteúdo usando-a.

Além de gerar visibilidade para a marca, essa ação reunirá todos os posts que contenham a hashtag em um só lugar, facilitando a análise posterior.

As hashtags devem ser curtas, relacionadas ao seu evento e fáceis de lembrar. Antes de lançar o seu, certifique-se de que ninguém mais o esteja usando.

Promova seu canal através do Marketing Digital

O Marketing Digital é um conjunto de estratégias que visa melhorar o alcance da sua marca, gerar tráfego para seus canais e aumentar o número de oportunidades de negócios. Portanto, é o recurso perfeito para promover suas iniciativas de relatórios ao vivo.

Neste contexto, há uma infinidade de técnicas. Cabe a você identificar aquele que melhor se adapta aos seus objetivos. Se sua agência tiver orçamento suficiente, uma boa ideia é criar anúncios em plataformas como Google Ads e Facebook Ads.

Outra opção é investir na produção de conteúdo, como redes sociais e postagens em blogs. Você pode usar o alcance desses canais para promover seus eventos de forma orgânica e acessível.

Incentive o engajamento

Use todo o apelo de uma reportagem ao vivo a seu favor e motive o público a se envolver com o conteúdo. Para isso, o apresentador, se houver, deve lembrar ao público a possibilidade de interagir, seja por meio de comentários ou compartilhamentos sociais.

É importante adicionar ferramentas aos seus relatórios ao vivo para criar uma experiência completa e, portanto, mais envolvente – para o público. Conteúdo interativo , como questionários, perguntas e respostas e paredes sociais, são excelentes para atingir esse objetivo.

Salve seus relatórios ao vivo

Dependendo da ferramenta que você usa, você pode armazenar seus materiais em tempo real. Dessa forma, eles podem ser reaproveitados e postados em outros canais em diferentes formatos.

Além disso, essa prática permite realizar uma análise mais profunda de seu desempenho.

O que é fotografia de reportagem

Não se trata apenas de apontar a câmera e tirar a foto, para o portal de dicas de negócios, Brasil Wiki , os fotógrafos de reportagem planejam, avaliam a iluminação ao seu redor, planejam suas fotos e esperam o momento perfeito para se desdobrar, muitas vezes sem serem detectados.

Não se trata de se esconder nas sombras com uma lente longa, para contar a história o fotógrafo tem que entrar na ação e ouvir o que está acontecendo ao seu redor.

Essa abordagem não apenas cria uma sensação de perspectiva, mas também imagens artísticas que transmitem a atmosfera naqueles momentos.

A fotografia de reportagem é tirar as imagens mais poderosas para transmitir a atmosfera do evento, portanto, preservar um momento para sempre.

A reportagem mostra a emoção sentida pelos sujeitos e as imagens fazem você se sentir como se estivesse lá.

Aquele segundo que o noivo grita após a declaração de casamento ou quando a mãe da noiva coloca a mão carinhosa no rosto da filha antes de ela ir ao encontro do noivo.

Reportage vê tudo, apresenta todo o evento peça por peça, e o mais importante, protege suas memórias mais queridas.

Ou seja, a fotografia de reportagem é a abordagem mais artística para encapsular tudo o que é significativo para você e a essência do seu dia.

Alcançar uma narrativa criativa e visual através da fotografia de casamento de reportagem significa que os momentos ocupam o centro do palco, enquanto o fotógrafo desliza para o fundo, desobstruído e discreto.

O fotógrafo conhece seu assunto, entende o que os motiva e entende o valor de criar imagens atemporais e cheias de emoção para toda a família valorizar.

