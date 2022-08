Por que a cerimônia de casamento judaico é tão especial?

Apoie o 247

A cerimônia de casamento judaico é uma das mais antigas e especiais do mundo. Ela tem origem na Torá, a principal fonte de leis e tradições judaicas, e é realizada em hebraico, o idioma sagrado dos judeus.

Antes de mais nada, a cerimônia de casamento judaico é repleta de simbolismos e significados profundos. Neste artigo vamos conhecer um pouco dessa cultura e entender o que torna ela tão especial.

A história da cerimônia de casamento judaico

A princípio, o casamento judaico é uma tradição que remonta aos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, vemos que o casamento era uma instituição muito importante para o povo de Israel. Era um pacto sagrado entre um homem e uma mulher, que os unia para toda a vida.

Na Bíblia, vemos vários exemplos de casamentos judaicos, como o de Isaac e Rebeca, José e Raquel, e Salomão e a rainha de Sabá. Como resultado, todos esses casamentos foram marcados por cerimônias mais solenes e significativas.

Na Torá, o casamento é descrito como um pacto entre um homem e uma mulher, que se comprometem a viver juntos como marido e mulher. Este pacto é sagrado e deve ser honrado pelos cônjuges.

Por vezes, ocorrem situações em que o casamento não pode ser mantido, como quando um dos cônjuges morre ou se divorcia. Assim, nesses casos, a Torá determina que os cônjuges devem permanecer solteiros para o resto da vida.

Como funciona a celebração do casamento judaico?

A tradição do casamento judaico continua até hoje. A cerimônia de casamento judaico é composta por várias etapas importantes, como o Betrothal (noivo e noiva são oficialmente unidos), a Kiddushin (consagração do casamento), e a Nissuin (casamento real).

Durante a cerimônia de Betrothal, o noivo pronuncia três vezes a seguinte frase: “Tu és para mim conforme a lei da Torá, conforme a lei da Mishnah, conforme a lei da Halakhah”. Além disso, isso significa que ele está se comprometendo com sua noiva para toda a vida, seguindo os princípios do judaísmo.

A Kiddushin é um momento muito importante da cerimônia de casamento judaico. Durante esse ritual, o noivo dá à noiva um anel de compromisso chamado "Erusin". Esse anel simboliza o compromisso do noivo em cuidar da noiva para toda a vida.

A Nissuin é o momento em que o casal finalmente se une ao matrimônio. Durante essa etapa da cerimônia, os noivos trocam alianças e são declarados marido e mulher perante Deus. Essa etapa simboliza o início de uma nova vida juntos com base nos princípios do judaísmo.

A importância do casamento na cultura judaica

Os casamentos são extremamente importantes na cultura judaica. Eles são um símbolo de união e de compromisso e são vistos como um evento sagrado.

Os casamentos judaicos geralmente duram sete dias e são realizados em uma sinagoga. A cerimônia do casamento é muito importante e é realizada por um rabino.

Na cerimônia, o rabino lê a bênção do casamento e os noivos trocam alianças. Além disso, também é costume que os noivos dancem juntos depois da cerimônia.

Os casamentos judaicos são muito importantes na cultura judaica e é um momento muito especial para as famílias.

Etapas da cerimônia de casamento judaico

Os casamentos judaicos são tradicionalmente celebrados em sinagogas, com a cerimônia presidida por um rabino.

No entanto, muitos casais judaicos optam por realizar sua cerimônia em outros lugares, como jardins ou salões de festas.

A principal diferença entre como celebrar um casamento judaico e um casamento secular é que os noivos judaicos são unidos pelo laço do matrimônio religioso, e não civil.

Isto significa que eles são considerados marido e mulher na perspectiva religiosa, e não apenas legal.

A cerimônia de casamento judaico é composta por várias etapas, cada uma com seu próprio significado simbólico. Aqui estão algumas das principais etapas da cerimônia:

- O noivo e a noiva trocam alianças enquanto recitam uma bênção tradicional. Esta bênção é conhecida como "eil hazan".

- Em seguida, o rabino lê a passagem do livro do Gênesis que fala sobre a criação do homem e da mulher. Esta leitura simboliza a união dos noivos como um só ser.

- Após a leitura, o rabino pronuncia a bênção do "sheva brachot", que abençoa os noivos com sete dias de felicidade conjugal.

- Por fim, o rabino entrega uma taça de vinho para o noivo, que bebe um gole e depois oferece à noiva para que ela também beba. Além disso, este gesto simboliza o compromisso dos noivos em compartilhar todos os momentos da vida juntos - os bons e os maus.

O significado do anel na cerimônia de casamento judaico

O anel de casamento judaico é um símbolo de compromisso e amor eterno. Bem como, ele representa a aliança entre o homem e a mulher, e o seu significado simbólico está baseado na história bíblica do casamento de Isaac e Rebeca.

Quando Isaac se preparava para se casar com Rebeca, ele colocou um anel em seu dedo para que ela soubesse que ele a amaria para sempre.

O anel de casamento judaico também pode ser um símbolo da aliança entre Deus e o povo judeu.

Tradições dos casamentos judaicos

Huppah

Além disso, outro elemento importante da cerimônia de casamento judaico é a huppah, um toldo usado para abrigar o casal durante a cerimônia. A huppah simboliza o lar que o casal construirá juntos e representa a proteção que eles terão um pelo outro.

Bênção do vinho

Do mesmo modo, a cerimônia de casamento judaico também inclui a bênção do vinho, que é um símbolo da alegria e da abundância. Dessa forma, o vinho também representa o amor e a paixão que existem entre o casal.

Quebra do copo

Por fim, a cerimônia de casamento judaico termina com a quebra do copo. A quebra do copo simboliza o fim do mundo como conhecemos e o início de um novo mundo para o casal.

A quebra do copo também lembra os judeus da destruição do Templo em Jerusalém no ano 70 dC.

A refeição tradicional servida na cerimônia de casamento judaico

As cerimônias de casamento judaico são conhecidas por suas refeições tradicionais. Ou seja, uma das mais populares é o chuppah, que é servido no início da festa. É composto por pão ázimo, queijo cottage e frutas frescas.

Outra refeição tradicional é o Kiddush, que é servido logo após o chuppah. A Kiddush é servida com duas rodadas de pão, que são consumidas durante a refeição.

A primeira rodada de pão é servida com um prato principal, enquanto a segunda rodada de pão é servida com sobremesas.

Na refeição de Kiddush é feita uma oração que é dita pelos noivos antes da refeição e consiste em duas partes. A primeira parte é uma bênção sobre o vinho, e a segunda parte é uma bênção sobre o pão.

As danças típicas da cerimônia de casamento judaico

As danças típicas da cerimônia de casamento judaico são muito animadas e coloridas. Assim também, elas geralmente envolvem todos os convidados e são um ótimo momento para a família e amigos se divertirem juntos.

As danças típicas da cerimônia de casamento judaico incluem o Hora, que é uma dança tradicional israelense que envolve todos os convidados segurando as mãos e formando um círculo.

Também é comum ver o Hava Nagila, uma canção e dança populares entre os judeus, sendo tocada e dançada durante a cerimônia.

Por fim, outra tradicional dança judaica é o Freilach, que é um tipo de polca rápida e animada que costuma envolver muitos convidados.

