Por que a mineração de Bitcoin requer muita energia

A mineração de Bitcoin é uma das formas mais populares de se ganhar dinheiro com esta moeda virtual. Os mineiros ganham uma quantidade designada de Bitcoin para verificar as transações na blockchain e gerar novos tokens para circulação. No entanto, a mineração da criptomoeda não é tão simples quanto pode parecer. Os mineiros de Bitcoin competem para resolver enigmas criptográficos, e somente o indivíduo ou grupo que encontrar a solução primeiro recebe as recompensas.

A mineração de bitcoin requer habilidades computacionais adequadas, uma vez que os cálculos estão além das capacidades humanas. Embora você ainda possa extrair Bitcoin em dispositivos Android, eles geralmente são ineficientes em comparação com as modernas plataformas de mineração ASIC. Assim, a lucrativa mineração de Bitcoin também requer investimento em hardware e software de computador potente e especializado. No entanto, aqui está o que você deve saber para determinar por que a mineração de Bitcoin é de energia intensiva.

Consumo de energia da Bitcoin

Relatórios da indústria mostram que a mineração Bitcoin representa cerca de 0,5% do consumo total de energia mundial. Como diz um especialista, isso é cerca de sete vezes mais do que a quantidade de energia que a Google utiliza para executar suas operações globais anualmente. A mineração de Bitcoin consome cerca de 91 terawatt-hora de eletricidade ou 116 trilhões de watts por ano. Isto é mais do que o consumo anual de eletricidade de países como a Finlândia, que tem 5,5 milhões de pessoas.

Muitos estudos mostram que a quantidade de eletricidade utilizada para a mineração de Bitcoin aumentou quase dez vezes em relação a cinco anos atrás. Hoje, a mineração de Bitcoin consome mais de um terço da eletricidade utilizada para refrigeração residencial nos Estados Unidos anualmente. Embora seja um desafio medir a quantidade exata de energia que a mineração Bitcoin consome, as estatísticas acima podem ajudá-lo a colocar as coisas em perspetiva.

Por que a mineração Bitcoin está consumindo muita eletricidade

A Bitcoin é uma moeda descentralizada sem qualquer autoridade governamental para supervisionar as transações. Em vez disso, sua rede de blockchain compreende milhares de nós aleatórios (computadores independentes), cada um com um registro preciso de todas as transações Bitcoin para evitar roubos e fraudes. Os computadores da rede devem verificar a transação toda vez que alguém envia a Bitcoin para outra parte.

Poderoso hardware computacional

Os mineiros compilam as transações em grupos ou blocos a cada dez minutos. Um mineiro recebe novas Bitcoins como recompensa por resolver o quebra-cabeça criptográfico ou encontrar uma chave única e adicionar os blocos à blockchain. Os mineiros recebem atualmente 6,25 BTC por cada transação. A chave única é um número hexadecimal de 64 dígitos gerado por algoritmo (hash, menor ou igual ao hash alvo sobre o qual os mineiros adicionam o bloco anterior à blockchain).

Esses cálculos exigem equipamento computacional poderoso e especializado com servidores robustos. Os ASICs são hoje o hardware de mineração Bitcoin mais proeminente que pode gerar milhares, milhões, e até bilhões de hashes por segundo. Assim, o funcionamento do equipamento mesmo por um único dia pode consumir grandes quantidades de eletricidade.

As probabilidades favorecem a mineração constante

É complexo prever os movimentos de preços da Bitcoin ao negociar em plataformas uma vez que elas fornecem análises de mercado consistentes. No entanto, a mineração Bitcoin é bem diferente, exigindo que os mineiros usem tentativas e erros para resolver os quebra-cabeças criptográficos. Isso significa que os computadores devem funcionar constantemente para dar aos mineiros a melhor chance de encontrar a chave única, verificar as últimas transações e receber as recompensas.

O constante crescimento do valor da Bitcoin tem incentivado muitas pessoas a se tornarem mineiros, resultando em mais plataformas de mineração e aumentando o consumo de energia. Além disso, a dificuldade de resolver cada quebra-cabeça criptográfico aumenta à medida que a rede se expande. Isso torna imperativo que os mineiros se envolvam constantemente na mineração Bitcoin, aumentando significativamente o consumo de energia.

A mineração de criptomoedas é, sem dúvida, um processo intensivo de energia, responsável pela maior parte dos impactos ambientais da Bitcoin. O processo consome principalmente muita eletricidade devido ao poderoso hardware utilizado e à necessidade dos mineiros de se envolverem constantemente na mineração.

