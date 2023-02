Porque o carro Versa tem sucesso no mercado

Apoie o 247

O modelo de carro Versa da Nissan apareceu no mercado no ano de 2006, e atualmente é comercializado em vários mercados graças ao seu design muito atraente. Em 2022, a marca japonesa apresentou uma evolução do modelo, que o qualificou como um dos mais esportivos e modernos do segmento.

Fonte: Nissan

Esta evolução do Versa foi uma atualização que apresenta não apenas mudanças estéticas, mas também mudanças de equipamento, embora não haja modificações relacionadas à mecânica.

A renovação do Versa

As mudanças são diversas e incluem um novo estilo na parte frontal. As novidades desse setor são o novo pára-choques e a nova grade frontal, que é maior e inclui peças de acabamento cromadas nas extremidades, além de que nas laterais há novas rodas de dois tons de 17 polegadas.

O interior do Versa apresenta um perfeito apoio para o braço, tanto para o motorista quanto para o passageiro da frente. Também traz um carregador sem fio para smartphone, conexão à Internet com wifi e tela de 8" sensível ao toque.

A mecânica do novo Versa já é conhecida, incluindo o motor de 1,6 com 119 CV de potência. É emparelhado com uma caixa manual de cinco velocidades ou com a caixa automática CVT.

O Versa 2022 também tem um equipamento de segurança com uma gama de auxiliares de direção, alguns dos quais já são conhecidos no mercado local:

● frenagem automática de emergência com detecção de pedestres

● frenagem automática traseira

● controle de velocidade de cruzeiro adaptativo

● aviso de saída da pista

● faróis altos automáticos

● alerta de tráfego transversal traseiro

● aviso de ponto cego

Fonte: Nissan

A dinâmica do Versa

O Versa 2022 não apenas passou por uma mudança de visual e porte, mas o seu desempenho geral é muito diferente. Há um cuidado em seu sistema de suspensão, que nitidamente prioriza o conforto e não apresenta dureza.

Os pneus de 17" estão um pouco fora de moda a este respeito. Há também um notável aumento de estabilidade na estrada. O Controle de Estabilidade, que agora é padrão em todas as versões, é uma característica muito bem-vinda.

Esta nova versão foi equipada com uma série de auxiliares de direção. Possui detecção de ângulo cego, o que é muito útil quando um carro está fora de vista dos espelhos. Ela também dispõe de uma câmera de 360°, que lhe permite ver todos os lados do carro. Ao mesmo tempo possui Alerta de Tráfego Traseiro, que detecta objetos que podem aparecer de repente atrás, avisando ao motorista.

O mais importante deste modelo atual é a presença de frenagem autônoma: quando você se aproxima de um carro a mais de 30 quilômetros por hora e o sistema não detecta uma reação, o carro Versa se detém somente antes do impacto. Isso representa uma grande evolução para um modelo que tem um preço muito bom e uma boa relação custo-benefício.

Fonte: Nissan

Conectividade

O Versa 2022 também conta com um touchscreen de 7" com Apple CarPlay™, Android Auto™ e conectividade de navegação, para que você esteja sempre conectado enquanto dirige. É compatível com os aplicativos de Spotify, Google Maps y WhatsApp.

Além disso, o Nissan Advanced Drive-Assist® Display de 7” com bússola integrada e indicador de temperatura externa fornece todas as informações de que você precisa ao dirigir o carro pelas ruas e estradas.

Agora que você já conhece as particularidades do modelo Versa de 2022, o que você está esperando para renovar seu carro atual?

