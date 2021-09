Praias lindas para conhecer em São Paulo

Apoie o 247

Precisando de dicas de praias imperdíveis no litoral paulista? Confira algumas das mais bonitas e não perca a oportunidade de conhecê-las!

O Brasil é reconhecidamente um país repleto de lugares incríveis para se conhecer, e os turistas nacionais e estrangeiros sabem disso. Aqui há chapadas, cânions, a maior floresta equatorial do planeta, entre tantos outros exemplos.

O país também é conhecido por ter praias e ilhas belíssimas, já que contém a maior costa do continente sul-americano. É verdade que o Nordeste é a região mais famosa do país no quesito praia, mas o estado de São Paulo também possui um belo litoral e surpresas ótimas para os turistas.

Um dos maiores atrativos do litoral paulista é a existência dos resquícios de Mata Atlântica nas áreas litorâneas, o que garante visuais impressionantes, unindo águas cristalinas e um verde exuberante que oferece sombra fresca na areia. Confira algumas dicas de praias de Ubatuba, São Sebastião, Cananéia e Ilha Bela que são imperdíveis!

Picinguaba e Ilha das Couves

Localizada no Parque Estadual da Serra do Mar, na cidade de Ubatuba e próximo à divisa com Paraty, a praia de Picinguaba é extremamente bem preservada e tem uma vegetação exuberante. Ela é recomendada para quem gosta de praias bem tranquilas e busca ter um contato mais profundo com a natureza.

Além da natureza impressionante, a praia possui restaurantes e quiosques à beira-mar. A praia de Picinguaba também é famosa por ser um ponto de saída para a ilha das Couves, considerada uma das mais bonitas e paradisíacas do Brasil.

Também situada em Ubatuba, essa ilha pode ser acessada somente por barcos, o que pode ser feito em diferentes pontos da cidade. A ilha das Couves possui águas cristalinas impressionantes, onde é possível surfar e praticar windsurfe.

Não existe hospedagem na Ilha das Couves e também é proibido acampar no local. O recomendado é pernoitar nos lugares próximos aos pontos de saída para a ilha, como a Praia de Picinguaba.

Calhetas

Localizada em São Sebastião, a praia de Calhetas é ótima para quem gosta de praias mais afastadas e prioriza um intenso contato com a natureza. Nela também é possível praticar ecoturismo.

Em um lado desta praia, belas piscinas naturais se formam durante a maré alta e a partir de uma cachoeira existente ali na praia. No outro lado, há uma praia deliciosa e um morro com um belo mirante para curtir a paisagem impressionante. Essa praia está localizada à beira da Rodovia Rio-Santos, não sendo possível estacionar veículos neste local.

Alguns dos diferenciais de Calhetas são o bosque presente no morro em torno da praia, o gramado e as árvores que garantem aquela sombra maravilhosa para os visitantes. Quem relaxa na areia desta praia ainda tem vista para outra praia igualmente bela, Toque-Toque Grande.

Ilha do Cardoso

Situada no litoral sul de São Paulo, esta ilha está localizada no belo Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Sendo uma área extremamente preservada, o local é habitado por descendentes de povos indígenas e possui pequenos vilarejos.

Esse destino é ótimo para quem gosta de destinos rústicos, sendo possível até nadar com cardumes e ter contato com animais nativos. O mais comum é que os turistas saiam do Núcleo Perequê para realizar os passeios. Para chegar à ilha, é preciso ir até a praia de Cananéia e pegar um barco, sendo a entrada de turistas controlada a fim de manter a preservação local.

Castelhanos

Ilhabela é outro lugar bastante famoso por reunir praias maravilhosas no litoral de São Paulo. Uma das mais bonitas desse local é a de Castelhanos. Ótima para surfar, essa é uma daquelas praias cujo acesso dá mais trabalho e exige disposição.

Para chegar até ela, é recomendado pegar um veículo 4X4, já que a estrada que leva à Baía de Castelhanos inclui trechos de terra. Além disso, é preciso fazer uma pequena trilha. O esforço vale a pena: a trilha percorre um pequeno morro que possui uma vista maravilhosa sobre esta praia! Ao chegar nela, desfrute da areia branca e do mar calmo e relaxe. Também é possível curtir um bom almoço em um dos restaurantes locais.