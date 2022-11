Pratos japoneses - 3 opções para conhecer

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Existem vários pratos japoneses que são muito famosos no Brasil. Afinal, depois do Japão, o nosso país é um dos que mais consomem a comida japonesa em todo o mundo. Pois existem milhares de admiradores da culinária japonesa em todo o território brasileiro.

E há muitos motivos que justifiquem essa admiração. Em primeiro lugar, o sabor é formidável e diferente de outras gastronomias mundiais. Além disso, muitos pratos são exóticos e atraem a atenção das pessoas.

Por fim, não podemos negar que usar o hashi, talher japonês típico, deixa a refeição japonesa muito charmosa. E proporciona uma experiência gastronômica fora do contexto comum do brasileiro. Pensando em tudo isso, selecionamos quatro pratos saborosos para você conhecer!

1. O sushi é um dos pratos japoneses mais populares

Você já comeu sushi? Se a sua resposta for não, com certeza deveria provar! Afinal, esse é um dos pratos mais tradicionais e antigos da culinária japonesa.

O sushi é feito com arroz temperado à base de vinagre. Então, prepara-se um bolinho com arroz, que pode ser recheado com peixe ou outros frutos do mar e é envolvido em pedaço de alga marinha.

Mas, no Brasil, você encontra variações diferentes do sushi e não existe no Japão. Por exemplo, Sushi recheado com bacon, cream cheese e outros ingredientes atípicos, que não são utilizados na culinária tradicional japonesa.

2. Missoshiru

O Missoshiru é um dos pratos japoneses quentes mais consumidos em todo o Japão. Além disso, também é apreciado por muitos brasileiros. Então, se você ainda não provou este prato, vale a pena dar uma chance.

Missoshiru é uma sopa preparada com peixe, tofu, hondashi e soja, que é uma das mais populares no Japão. Os japoneses gostam tanto desse prato que podem consumir nas suas 3 refeições diárias.

Afinal, o consumo de sopa também faz parte da culinária japonesa tradicional e é uma tradição milenar. Logo, é normal que toda refeição tenha uma sopa com acompanhamento.

3. Pratos japoneses doces: manju

Embora não sejam tão conhecidos, os pratos doces também fazem parte da culinária japonesa tradicional. E o manju é um dos doces mais populares no Japão e também um dos mais clássicos.

Segundo o Circulando News , o manju é um tipo de bolinho preparado com farinha de arroz e trigo, e que normalmente tem recheio de pasta de feijão. Já o processo de cozimento é feito no vapor, o que confere uma textura característica ao prato.

Existem controvérsias sobre a origem do prato. Mas, segundo conta uma antiga história japonesa, o manju teria sido levado ao Japão por monges budistas no ano de 1349. Ou seja, é realmente uma iguaria muito antiga.

Além disso, esse doce é normalmente apreciado com uma xícara no tradicional chá verde japonês. Contudo, você pode consumi-lo com outros tipos de chá também.

Dicas finais

A gastronomia japonesa é muito diversificada, pois inclui diferentes tipos de pratos. Nem todos eles são conhecidos ou populares no Brasil.

Para este portal de conteúdos , os japoneses dão muito valor a cada refeição diária, inclusive ao café da manhã. Ocasião em que também fazem uma refeição completa e reforçada, já que a consideram a refeição mais importante do dia.

Você gosta de pratos japoneses? Qual o seu preferido? Comente!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.