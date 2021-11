Prêmio eSports Brasil 2021 anuncia os finalistas indicados nas categorias que também foram decididas por votação popular

Apoie o 247

O Prêmio eSports Brasil, que é a maior premiação brasileira de esports, revelou na última quinta-feira os finalistas do evento, entre eles, várias personalidades brasileiras que fizeram sucesso no mundo dos esports durante o ano de 2021. A 5ª edição da premiação, que teve a sua votação encerrada esta semana, conta com várias categorias. Inclusive, neste ano a premiação adicionou mais 3 modalidades, melhor atleta feminina, melhor atleta revelação feminina e melhor jogador de Valorant.

A PEB, como também é chamada, está em sua fase final, durante o mês de Novembro o público decidiu um dos indicados em cada categoria, o restante era decidido por um superjuri do evento e também por portais especializados. Agora, a premiação passa pela fase do superjúri, que é composto por dezenas de pessoas oriundas de vários setores dos esports. A final do evento será ao vivo e apresentada através do canal fechado SporTV às 9h, pela influencer Nyvi Estephan no dia 16 de Dezembro. Confira algumas categorias e indicados da premiação que contam com grandes estrelas dos esports.

No total o PEB conta com 22 categorias, algumas que premiam atletas e outras streamers e personalidades do setor. Na categoria de Melhor Streamer, temos nomes que vêm agitando a internet o ano todo: Baiano, Casimiro, Cerol, Coringa e Gaules, são os nomes finalistas da competição. Cerol por exemplo é um famoso streamer jogador de Free Fire, o carioca já ganhou o prêmio em 2019. Outro grande nome nessa disputa é Coringa, o streamer que faz parte da LOUD, foi o mais assistido do mundo na Twitch durante o mês de Julho, conforme matéria do esports.gg. Um nome que também é um dos grandes nesta disputa é Gaules, o streamer tem mais de 3,2 milhões de seguidores na Twitch e possui uma legião de fãs, além disso faz a cobertura de grandes eventos de CS:GO. Vale ressaltar que como finalistas da categoria Personalidade do Ano Casimiro, Gaules e Coringa, também disputam, de qualquer forma um deles levará a estatueta.

Já outra categoria de destaque é a de Melhor Organização que premia as melhores equipes brasileiras, levando em conta, todos os torneios nacionais e internacionais por onde passaram. Entre os escolhidos desta categoria os finalistas são a Fluxo, Furia, Loud, paiN e Red Canids. A Furia se destacou por toda jornada este ano e avançou bastante durante a PGL Major de CS:GO, campeonato mundial do jogo. Já a Red Canids foi destaque durante a sua jornada no CBLoL e também na Worlds 2021, campeonato mundial de League of Legends. Inclusive, você pode acompanhar as notícias sobre estas equipes e ainda fazer apostas em esports pela Rivalry, com uma ampla cobertura especializada em esportes eletrônicos.

Também ligada a essa categoria de grandes equipes e eventos, o Prêmio eSports Brasil premia os Melhores Casters, que são os profissionais que se dedicam a trazer a melhor transmissão de grandes eventos de esports. Na categoria temos os nomes, Babi Micheletto, Bida, Bruno Clash, Milgeni e Schaeppi. A PEB também premia os Melhores Jogos de esports e neste ano estão os clássicos CS:GO, Free Fire, League of Legends, Rainbow Six Siege e Valorant. Jogos como Free Fire são uma febre nos celulares e tem um cenário mundial de esports muito grande. CS:GO e League of Legends continuam a brilhar apesar da idade, isso também se deve a legião de fãs cativos dos jogos, já que as partidas são emocionantes e os jogos fazem parte da cultura mais jovem brasileira.

Indo para o lado mais profissional do evento, existem atletas que merecem ser reconhecidos, devido a todo seu desempenho durante o ano em grandes competições. Na categoria Atleta Revelação temos Fntzt, Syaz e Jean Mago. O último citado foi indicado pelo público pelo seu desempenho no CBLoL, Campeonato Brasileiro de League of Legends. Este ano, como já mencionado, existem 2 categorias femininas. Pela categoria de Atleta Revelação Feminina temos uma jogadora de Valorant, a Daiki e duas jogadoras de LoL a Liz, que foi escolhida pelo voto popular e Isaa. Além de revelações Isaa e Daiki já provaram seu valor e também disputam a premiação de Melhor Atleta Feminina contra Bizinha, que é streamer e atleta de CS:GO e joga pela MIBR. O evento tem um grande foco nos atletas de esports, então existem categorias para melhor atleta de Battle Royale, Card Games, Dota2, Free Fire, Fighting Games e outras modalidades.

Alguns destaques entre elas são Fallen, que concorre a Melhor Atleta de CS:GO e foi indicado pelo público. Gabriel “Fallen” já ganhou dois eventos internacionais de CS:GO e este ano atuou muito bem pela Team Liquid, equipe a qual pertence atualmente. Os outros atletas desta modalidade são Yuurih e Kscerato, integrantes da Furia, que se destacaram durante a PGL Major em Estocolmo, Suécia. Para finalizar, alguns atletas que valem ser mencionados no mundo dos jogos de celular são, Carrilho, que se destacou esse ano jogando PUBG, disputando por Melhor Jogador Mobiledo ano e Syaz como Melhor Atleta de Free Fire.

A competição ainda tem uma premiação aberto ao público, que é o “Craque da Galera”, essa é a categoria principal do evento que faz realmente os fãs vibrarem. São personalidades de cenário que realmente fazem a diferença e carregam uma legião de seguidores.

Na premiação de 2021 os finalistas são o já mencionado Fallen, Nobru, Robo, Syaz e Will. Nobru entra na disputa novamente, o atleta de Free Fire foi campeão mundial da modalidade em 2019 pelo Corinthians e é um das personalidades mais famosas do esports, já até levou uma estatueta. Outro destaque também é Robo pelo seu excelente desempenho na paiN este ano jogando League of Legends. Agora que os finalistas foram escolhidos, você pode decidir esta votação através do site da premiação, o peb.gg, além disso também confira todos os nomes indicados e categorias do evento.