Principais cartas de bacará para jogadores profissionais

James Bond, o famoso agente 007, criado em 1953 pelo escritor Ian Fleming, sempre que tinha uma oportunidade sentava-se à mesa para um bacará, principalmente no romance Casino Royale, best-seller que apresentou o espião britânico ao mundo. O nome “James Bond” não é fruto da imaginação do escritor, mas de sua observação e sensibilidade, características essenciais em qualquer jogo de cartas; “James Bond” era o nome de outro escritor, na verdade um ornitologista responsável por escrever o livro Birds of the West Indies, um dos livros de cabeceira de sua esposa.Em um cassino, entre sorrisos debochados, tragadas em seu cigarro, e flertes com lindas mulheres, Bond sempre vencia e acumulava dólares. Vivesse no mundo real e em tempos virtuais, é provável que 007 não resolvesse os casos intrincados com os quais se envolvia, pois, ocupado em apostar onlinecassinobrasil.com.br e, portanto, veria as chances de resolver suas tramas reduzidas. O bacará exige foco, concentração. Observar as cartas com olhos agudos e penetrantes é a chave para apostas certeiras. O bacará é um jogo de cartas, cujo resultado dá-se muito rapidamente. Bacará é a versão francesa da palavra italiana "baccara" ou "zero". Tal expressão se refere aos números das cartas do baralho. O jogo surgiu em 1490, quando o baccara italiano foi levado para a França, onde se tornou o jogo mais celebrado pelos nobres durante o reinado de Carlos VIII. O bacará foi demonstrado pela primeira vez em Las Vegas, em 1959, seis anos depois de Fleming fazer o agente 007 passear pelo Casino Royale.A partida de bacará é disputada apenas entre o banqueiro e o jogador. O objetivo é bastante simples, descobrir qual dos dois conseguirá obter um total de pontos mais próximos de 9. Joga-se com seis baralhos, o que permite uma multiplicidade de possibilidades em cada mão. É o croupier quem distribui ao jogador e ao banqueiro duas cartas que se adicionam para obter o total de pontos. Em função deste total, o croupier dará uma terceira carta ao jogador, ao banqueiro ou aos dois. Totalizam-se novamente os pontos de cada mão. A mão com um total mais próximo de 9 é a vencedora.

Considerando-se o valor das cartas, Ás valendo um ponto, Rei, Valete, Dama e o Dez valendo zero, mais o fato de que na mesa existem seis baralhos, estourar o objetivo de aproximar-se ou bater com nove, torna-se bem fácil. Contudo, a mente de um profissional trabalha inversamente a esta lógica. São seis vezes, no seu raciocínio, as chances de quaisquer cartas aparecerem, assim, um zero, ou as cartas que valem um, podem ser consideradas verdadeiros coringas.

Outra importante consideração é aquilo chamado de ter a mão mais forte, ou seja, se um jogador recebe um 8 ou um 9, ele terá uma mão natural e vencerá automaticamente, exceto se o dealer também tiver 8 ou 9. Por outro lado, se o jogador tiver em mãos duas cartas que somadas ultrapassem o objetivo nove, terá que subtrair dez pontos.

O jogo começa com o apostador escolhendo quem ele acha que será o vencedor daquela mão, o jogador ou a banca, ou se a mão terminará empatada. Após as apostas serem definidas, o dealer revela a mão do jogador com as duas cartas sendo viradas para cima. Em seguida são exibidas as cartas da mão da banca, e então a contagem de pontos determinará se alguma das duas mãos vai receber mais cartas.

Caso o jogador atinja a pontuação de 8 ou 9 ele será declarado vencedor, a menos que o dealer consiga o mesmo resultado, portanto um empate é declarado. Caso a mão do jogador atingir somente 5 pontos ou menos ele receberá mais uma carta, e o mesmo pode acontecer com a mão da banca dependendo dos pontos do jogador. Além disso, o jogador sempre vai receber mais cartas se estiver com total de 0, 1 ou 2 pontos. Ressalte-se que a mão da banca sempre para com 7, 8 ou 9. Apesar de oferecer um pagamento melhor, o empate é uma aposta que deve ser evitada no Bacará, pois a probabilidade de o empate acontecer é muito menor que as outras possibilidades. Nessas horas, a intuição e muita observação devem ser as grandes aliadas do jogador.

Com um Ás aberto, James Bond olharia ao redor, tragaria lentamente seu cigarro e ainda mais lentamente, faria um gesto pedindo que a próxima carta fosse revelada, antevendo o oito a espera na mão do croupier. Bacará!

