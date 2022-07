QRTIGER, o gerador de código QR com logo mais avançado, agora disponível em português

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

QRTIGER - um dos principais geradores de código QR nos EUA reconhecido por marcas como TikTok, Lululemon, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, Disney, Universal Studios, Hilton Hotels e muitas mais- anunciou em maio que agora está disponível em Português e em mais de 20 outros idiomas.

Com 83,4 milhões de leituras de código QR registradas em 2022 até agora, os geradores de código QR estão em constante preparação para atender às demandas do mercado global.

Alinhados com isso, a QRTIGER implementou uma interface localizada para atender mais de seus clientes em todo o mundo, suportando idiomas usados em mais de 149 países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nossa configuração de tradução de idiomas é apenas o passo inicial de um processo muito maior de localização de nosso software”, diz Benjamin Claeys, CEO da QRTIGER. "Desta forma, os nossos usuários globais podem aceder facilmente à nossa página inicial no idioma em que se sentem mais confortáveis, pelo que se espera que continuemos a adicionar mais idiomas num futuro próximo."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atualização torna ainda mais fácil para usuários de QR code brasileiros e portugueses navegarem pela interface do QRTIGER e desfrutar dos benefícios de soluções estáticas ou dinâmicas do QR code.

Esses dois tipos de códigos QR fornecem conexão entre os mundos físico e digital para qualquer campanha de marketing online ou offline.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os códigos QR estáticos, o tipo de código QR frequentemente usado para redirecionamentos de URL fixos, podem ser criados gratuitamente no QRTIGER.

Para códigos QR personalizáveis, os usuários também podem criar uma série de soluções dinâmicas de código QR, entre elas:

● Códigos QR para Pastas/PDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

● Códigos QR para vídeo

● Códigos QR para URL

● Códigos QR para Wi-Fi

● Códigos QR para Facebook e outras redes sociais

● Códigos QR para a App Store

● Códigos QR Multi-URL

● Códigos QR para HTML

Os códigos QR dinâmicos são amplamente utilizados por mais de 850.000 clientes da QRTIGER em todo o mundo por sua flexibilidade, personalização e recursos de rastreabilidade.

Com o novo recurso de traduções da QRTIGER, empresas e indivíduos no Brasil e Portugal podem lançar campanhas baseadas em código QR localizadas em Portuguêspara engajar seu mercado-alvo.

Idiomas como alemão, italiano, espanhol, coreano, tailandês, russo, português, hindi e outros agora estão incluídos no novo recurso gratuito do gerador de código QR. Os usuários com ou sem conta podem definir livremente o idioma de sua escolha ao usar o site da QRTIGER.

"Os usuários podem mudar de idioma, quer tenham sessão iniciada no nosso website ou não. Mas, claro, há um atrativo para aqueles que já fizeram uma conta no QRTIGER ", acrescentou Claeys.

De acordo com Claeys, os clientes que utilizaram um plano de assinatura podem gerar códigos QR dinâmicos, como URL, vCard, arquivos, mídia social, menu, editor H5, loja de aplicativos, MP3, Facebook, YouTube, Instagram, códigos QR do Pinterest e até mesmo o mais exclusivo código QR multi-URL.

Os clientes também podem personalizar seus códigos QR gerados para se alinhar com a marca, alterando as cores, a forma e adicionando um logotipo ao código.

O CEO da QRTIGER também destacou que os usuários que aproveitam seus planos de assinatura podem mudar o idioma na página inicial, em artigos de blog e nas páginas de destino de soluções específicas de código QR, como mídias sociais, vCard, loja de aplicativos e soluções de código QR do Instagram.

Além das inúmeras soluções de código QR oferecidas, a QRTIGER também garante uma experiência segura aos seus usuários com suas múltiplas medidas de segurança.

Entre os melhore geradore de código QR online atualmente, o QRTIGER é o único software credenciado pela ISO 27001. Junto com este sistema de gerenciamento de informações vem conformidade com GDPR, certificação SSL, autenticação de dois fatores e proteção por senha.

"Como estamos atendendo a um público global, precisamos garantir que todos os detalhes e informações estejam altamente protegidos contra ataques á sua segurança", afirmou Claeys. "Esta é a nossa maneira de garantir que os nossos clientes tenham uma experiência segura com o nosso software e para que ao mesmo tempo possam confiar no nosso serviço e produto."

Claeys explicou ainda que a experiência de usuário de nível premium do software pode ser associada a seus recursos avançados, como geração de código QR em massa, códigos QR API, recurso de correção de erros, retargeting e remarketing. Cada um deles é particularmente benéfico nas empresas de marketing.

O CEO também afirmou que a conexão com usuários existentes e potenciais de seu software gerador de código QR tornou-se muito mais fácil com as páginas da web traduzidas.

O site já oferece opções elegantes de código QR, e a oferta de vários idiomas deve ajudar a atingir mais clientes que desejam fazer uso de seus serviços em qualquer idioma que desejarem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE