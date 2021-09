Quais melhores salários de concurso para o Exército

Apoie o 247

A carreira de militar é uma querida por diversos brasileiros, porém muitos, apesar de conseguir uma vaga, não sabem os benefícios de trabalhar no meio militar e fazer um dos concursos do Exército Brasileiro, muitas vezes com medo dos resultados ou do salário que irão oferecer para seu cargo. Para entrar nessa carreira é preciso, primeiro, de um concurso do Exército Brasileiro.

Como entrar no exército brasileiro usando o concurso Exército Brasileiro

É necessário primeiro entender como funciona a carreira de um militar atuando no Exército Brasileiro, pois dependendo do objetivo desse profissional, é melhor a escolha de atuar como um delegado ou policial em vez de um militar. Um militar deve estar disposto a proteger sua nação, assim como os outros militares que trabalham com esse. Uma carreira de militar significa ter atuação dentro de qualquer área das Forças Armadas, ou seja, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.

Para ingressar nessa carreira, a pessoa que deseja seguir esse sonho precisa primeiro fazer um concurso Exército brasileiro, onde, vale notar, qualquer nível de ensino é válido, sendo ele médio, superior ou técnico. Porém, é válido lembrar que esse concurso do exército brasileiro não é fácil, e por isso requer disciplina e estudo de seus participantes.

Esse concurso ocorre anualmente e permite milhões de estudantes ou formandos a seguir a carreira militar. Muitos se perguntam, porém, quais os melhores salários de concurso para o Exército , pois é necessário compreender a renda oferecida nessa carreira antes de ingressar nela. Aqueles que pensam que apenas soldados e sargentos podem ingressar no meio militar estão errados, profissionais das mais diversas áreas podem prestar concurso do exército brasileiro e passar nele, oferecendo seus serviços para o exército sem precisar ser um soldado.

Qual a média salarial para aqueles que se juntam ao Exército?

A média salarial de uma pessoa no meio militar irá depender de qual seu nível de ensino, sendo ele médio, técnico ou superior. Os profissionais do ensino médio podem fazer provas como as da Escola Preparatórias para Cadetes do Exército (EsPCEx) ou a Escola Sargento das Armas. Lá, é possível que o alistado seja do sexo feminino ou masculino e realize o concurso para exército brasileiro, que prepara eles para a vida militar. Nesses concursos, os mais diversos tópicos serão abordados, além de cobrar deles uma redação final.

Uma pessoa com ensino médio, em média, pode ganhar um salário em torno de R$1.044 ou até mesmo R$3.500, dependendo muito de onde se alistou, de seu estado e, claro, dê sua nota durante o concurso.

Para aqueles de nível técnico, o salário em média quando se juntam ao Exército por meio de concursos acaba sendo por volta de R $4.400, lembrando que, nesse caso, é necessário não apenas fazer o concurso exército brasileiro porém também um curso de Enfermagem prévio. Assim como os outros, é aceito pessoas dos sexos feminino e masculino para fazer a entrada.

Para os concursos valendo a vaga para pessoas com ensino superior, é necessário antes ter um curso prévio, é exigido que se haja um curso de Administração, Pedagogia, Economia, Estatística, Veterinária, Comunicação Social, Enfermagem ou Direito. Não é necessário ter feito todos esses cursos, porém é necessário que o inscrito no concurso exército brasileiro tenha feito pelo menos um desses.

Dito isso, a pessoa que tem um ensino superior irá ganhar o maior salário entre todos aqueles que se alistarem. A média pode ultrapassar os R$8.300 ou até mesmo R$10.000, é um salário alto que pode proporcionar uma qualidade de vida, além de que as vagas oferecidas são das mais diferentes áreas que podem ser escolhidas assim que o aluno passar no concurso de sua escolha.

Vale a pena fazer concurso Exército Brasileiro?

Em conclusão, é uma carreira que pode fornecer benefícios salariais independente do nível de ensino da pessoa, isso quer dizer que qualquer pessoa que sentir que tenha o dom para essa carreira pode correr atrás dela.

Mantendo em mente que a carreira militar é para aqueles que querem proteger e honrar seu país, além de também ser para aqueles que querem crescer profissionalmente e financeiramente, a carreira militar é uma carreira que vale a pena de seguir, contando com um alto salário e novas experiências para aqueles que fizerem o concurso exército brasileiro e passarem.

