Você sabe quais os móveis essenciais para recém-casados? Antes de tudo, o ditado popular já diz que 'quem casa, quer casa'. Porém, os casais sabem bem que para casar é preciso mais que isso. Por exemplo, entre uma série de questões, é preciso pensar em toda a mobília do novo lar.

Mas é aí que começam a surgir as dúvidas do novo casal. Afinal, o que exatamente você precisa comprar?

Primeiramente, montar uma lista de móveis e uma lista de eletrodomésticos para recém-casados é um ótimo caminho. Isso porque ela evita o desperdício de dinheiro e o acúmulo de dívidas. Sendo assim, quer descobrir como montar sua lista?

Então, confira agora como definir quais são as peças que não podem faltar e como se programar para garantir o que é fundamental na nova casa.

Quais os móveis essenciais para recém-casados: Como fazer uma lista básica

Segundo a editoria de notícias do Oportaln10, definir a lista de móveis e eletrodomésticos para recém-casados pode não parecer uma tarefa simples. No entanto, algumas dicas ajudam a deixar o processo mais fácil. Por exemplo, o casal deve conversar para decidir quais são os itens que cada um não abre mão na casa.

Depois, você deve verificar qual é a área disponível no imóvel. Além disso, também vale a pena medir os cômodos para ter noção da metragem e assim otimizar o espaço. Ou seja, lembre-se de anotar as medidas em uma agenda ou no bloco de notas do celular para não esquecer.

Por fim, a próxima etapa é, realmente, escolher os itens que não podem faltar na sua casa ou apartamento. Dessa forma, quando dividimos pensando nos cômodos, podemos dizer que os móveis essenciais são os seguintes.

Quarto

Antes de tudo, no quarto, o básico da lista de móveis para recém-casados precisa ter a cama e o guarda-roupa de casal. Outro ponto importante é escolher produtos de boa qualidade e durabilidade. Uma vez que, esses dois itens serão muito utilizados.

O mesmo vale também para o quarto de visitas. Afinal, você quer receber as visitas com um ambiente bem equipado. Além disso, a vantagem de deixar esse cômodo já montado é que o casal pode, no futuro, transformá-lo em um quarto infantil.

Sala de estar

Já pensando na sala, estamos falando de um ambiente comum da casa. Além de um local importante para receber familiares e amigos. Sendo assim, para recepcioná-los de maneira confortável, um conjunto de sofá é essencial. Depois, com o tempo, basta você colocar pufes e poltronas para receber mais pessoas.

Da mesma forma, o rack e a TV são importantes, já que servem para organizar objetos e entreter a família. Mas caso o espaço seja muito pequeno, o ideal é instalar somente um painel de parede.

Isso porque alguns modelos seguram o televisor e ainda vêm com pequenos nichos ou prateleiras onde você consegue guardar coisas.

Quais os móveis essenciais para recém-casados: Sala de jantar

Normalmente, muitas pessoas esquecem desse ambiente, ao pensar na lista de móveis para recém-casados. Ainda que ele não seja usado para todas as refeições, é fundamental garantir o básico. Isso inclui ter uma mesa com cadeiras, no tamanho suficiente para receber as pessoas que costumam visitar o casal.

Então, caso cozinhar pratos elaborados para reunir os amigos seja uma atividade de lazer de vocês, vale a pena equipar sua sala de jantar com um bufê ou aparador. Pois esse móvel oferece apoio para bandejas e bebidas.

Cozinha

Agora, os armários e uma mesa ou bancada são móveis essenciais na cozinha. Além disso, se você tem apartamento próprio, o ideal é investir na marcenaria sob medida.

Outra dica para otimizar o espaço é substituir as cadeiras tradicionais por bancos e usá-los como assentos. Afinal, além de liberar espaço, essa solução traz mais modernidade ao ambiente, sem abrir mão do conforto.

Banheiro

Em relação ao banheiro, não é preciso muito. Já que esse local é simples para cumprir sua função de facilitar a rotina de cuidados dos moradores. Entretanto, para quem gosta de acumular vários produtos de beleza e higiene, a dica é comprar um gabinete que tenha portinhas e gavetas.

Porém, se o espaço for limitado para receber esse tipo de móvel, a saída é verticalizar o ambiente. Ou seja, basta instalar nichos e prateleiras nas paredes do banheiro ou lavabo. Inclusive, essas são peças versáteis que oferecem apoio para guardar pertences e acessórios diversos, sem ocupar muito espaço.

Escritório

Mais um ambiente importante da casa é o escritório. Afinal, trabalhar home office já é a realidade de muita gente. Atualmente, várias atividades profissionais podem ser exercidas sem que você precise sair de casa.

Sendo assim, cabe a cada pessoa pensar se compensa montar um escritório na residência. Nesse caso, o mais recomendado são as peças multifuncionais, que possuem várias utilidades.

Por exemplo, você pode investir em uma cadeira ergonômica para ter mais conforto e manter uma postura adequada. Também coloque uma escrivaninha robusta na lista. Até porque os modelos com compartimentos são excelentes para armazenar materiais de trabalho.

Assim como no banheiro, você ainda pode fixar prateleiras nas paredes ou apostar em uma estante para o escritório. Dessa maneira, livros, pastas e documentos vão ficar sempre em ordem.

Área externa

Por fim, quem possui uma sacada, varanda ou, então, um espaço gourmet deve pensar em peças para atividades de lazer. Sendo assim, se a área for pequena, bastam alguns banquinhos para permitir que os moradores se sentem no fim do dia para aproveitar a vista.

Já ambientes maiores podem contar com espreguiçadeiras e até carrinhos de bar. Juntas, essas peças te ajudam a relaxar após um dia exaustivo e estimulam o casal a usar a área externa.

Em suma, o mais importante é encontrar móveis que facilitem o descanso e a interação.

Quais os móveis essenciais para recém-casados: como se programar

Como você já deve ter percebido, é preciso se programar para montar uma casa confortável com o que é essencial no dia a dia. Assim, o planejamento financeiro faz parte dessa programação.

Então, mesmo após definir sua lista de móveis, reserve um período para pesquisar preços e verificar a qualidade dos itens selecionados. Ou seja, tenha todas as suas anotações em mãos quando for às lojas ou comprar produtos online.

Além disso, você pode aproveitar épocas de promoções, como a Black Friday ou o começo do ano. Desde que você faça perguntas sobre o que deseja levar e não se esqueça de considerar a garantia.

Considere sua lista de presentes de casamento

Em suma, na maioria dos casos, a lista de casamento é muito boa para suprir as necessidades do novo casal. Isso porque ela reduz bastante as despesas para montar o seu novo lar.

Além disso, é verdade que a lista é algo muito particular de cada casal. Ou seja, cada um, monta a sua de acordo com as próprias necessidades e desejos. Bem como considerando as condições dos convidados.

Sendo assim, é comum ter itens de todos os valores. Uma vez que alguns casais incluem também móveis na lista. Porém, também é normal não ganhar todos os itens listados.

Por isso, o indicado é considerar o que foi posto na lista e o que vocês já ganharam. Pois muitos presentes são enviados para o casal bem antes do dia do casamento.

Em suma, faça o esforço de anotar o que você precisa, sempre que alguma peça vier à mente. Esse exercício ajuda os casais a não esqueçam de nada. No que lhe concerne, evita dores de cabeça durante o processo de mudança.

Então, o que achou da lista de quais os móveis essenciais para recém-casados? Você já montou a sua? Deixe seu comentário.

