Quais os tipos de cargas mais roubadas no Brasil?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

A maioria das entregas de produtos no Brasil é realizada por meio de rodovias, o que leva muitas estradas do país a um fluxo constante de caminhões. Com tantos veículos em uma mesma estrada, criminosos que desejam roubar cargas optam por determinados tipos de produtos.

Alguns itens são mais visados pelos ladrões do que outros. Entre os mais procurados, estão os produtos alimentícios. A explicação para isso é a de que é extremamente fácil vender esse tipo de carga roubada, sem deixar rastros de que aquelas mercadorias tenham origem criminosa. Outro item muito desejado pelos criminosos é o cigarro. Muitos comerciantes, a fim de evitarem os impostos sobre o cigarro, adquirem o produto de forma ilegal, o que leva muitos ladrões a privilegiarem cargas de cigarros durante um roubo.

Deve-se notar que existem soluções como a Rastreador GPS GPSWOX, é um software que funciona na maioria dos equipamentos, inclusive em smartphones, permitindo que você consulte dados de sua frota no momento que desejar, que detalharemos a seguir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na lista de materiais preferidos pelos criminosos estão os eletrônicos. Como no caso dos alimentos e cigarros, os eletrônicos também possuem boa saída, com comerciantes aceitando revender os itens sem questionar sua origem. Outro fator que favorece o roubo de eletrônicos é o alto valor desses produtos, gerando muito lucro aos praticantes desse tipo de crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semelhante aos eletrônicos, produtos farmacêuticos também garantem bom lucro, e estão entre os produtos mais visados em roubos de carga. Muitas vezes o crime chega a ser encomendado, com a mercadoria já possuindo compradores no mercado negro de medicamentos. Outros produtos que também atraem os ladrões são os têxteis e confecções, autopeças, bebidas, produtos agrícolas e combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para coibir esse tipo de crime, o ideal é estar atento às rotas mais perigosas e aos horários com maior quantidade de roubos. Também é importante saber onde sua frota de veículos está, para que qualquer alteração no percurso seja rapidamente percebida. Para ajudar as empresas que trabalham com transporte de produtos, o rastreamento GPS é a solução. A tecnologia funciona instalando um equipamento de rastreamento no veículo e, por meio de um software, captando as informações por GPS de qualquer outro lugar. Outro dos líderes de mercado é nesse assunto é o Rastreadores GPS para Android TrackingFox. A TrackingFox possui um modelo de rastreador que pode ser instalado em quaisquer veículos construídos a partir de 1996. Tanto o equipamento, quanto o software são de fácil instalação e rápida configuração. Com o rastreamento GPS é possível ainda monitorar muitas informações sobre cada veículo, incluindo a velocidade média utilizada, consultar a melhor rota e planejar revisões periódicas com base na quilometragem, para evitar acidentes com peças que já passaram do momento de serem trocadas.

Veículos com rastreamento GPS tornam-se inviáveis para os criminosos, pois toda a rota de fuga dos ladrões seria registrada. O mecanismo de monitoramento, além de oferecer informações importantes a respeito de sua frota, protege sua empresa de possíveis roubos, afastando potenciais criminosos, que se sentirão intimidados com a tecnologia e desistirão do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.