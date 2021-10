Quais os tipos e densidades de espuma que existem?

Apoie o 247

As espumas são bastantes utilizadas na fabricação de muitos equipamentos. No entanto, escolher a melhor opção e também saber sobre suas funções não é uma tarefa fácil.

Contudo, o conteúdo deste artigo deixará sua mente mais clara, mostrando alguns dos tipos de espumas e explicando suas características. Portanto, leia os próximos tópicos.

Tipos de espumas

Espumas Flexíveis

Esse tipo de espuma exerce a função de se adaptar ao uso. Ou seja, colchões, travesseiros, roupas, calçados e outros. Basicamente são produtos que precisam se encaixar no corpo da pessoa.

Para esses acessórios obterem essa características, eles precisam ter espumas flexíveis em suas composições. Portanto, essa espuma é utilizada para matérias que precisam ser flexíveis. No entanto, não pense que por apresentarem flexibilidade, elas também serão frágeis. Muito pelo contrário, são feitos muitos testes antes dela ir para o mercado. Então, uma boa espuma flexível será aquela que também é resistente. Então, escolha um lugar confiável para comprar espuma online .

Espumas estruturais

Possuindo alta resistência, as espumas estruturais são bastantes utilizadas em fabricações de peças leves. O que tem de muito interessante nesse tipo de espuma, é a capacidade de substituir materiais resistentes como o metal, por exemplo, e realizar um ótimo papel.

Espumas rígidas

Esse tipo de espuma possui uma rigidez muito alta. Para se ter mais noção da resistência da espuma rígida, ela é capaz de suportar faixas de temperaturas que vão de -200C a +150C. Devido a isso, essa espuma é uma das mais vendidas no mercado.

Suas funções são concluídas com excelência, sendo utilizada para revestir os ambientes termicamente. Refrigeradores, aquecedores são alguns dos exemplos de uso da espuma rígida.

Portanto, todas essas qualidades juntamente a sua leveza, levam a espuma rígida entrar em situação de destaque, podendo ser utilizadas em muitas áreas diferentes.

Espumas semi rígidas

A espuma semirrígida é um intermediário entre a espuma flexível e a espuma rígida. Ou seja, ela cumpre um ótimo papel para objetos que precisam de algo que tenha resistência, mas ao mesmo tempo tenha flexibilidade.

Um exemplo disso são os volantes produzidos na área automobilística. Eles precisam ser macios e resistentes ao mesmo tempo, pois podem haver batidas que vão danificar a espuma.

Por isso, a espuma semirrígida é uma boa opção, ela dará resistência e conforto ao equipamento.

Espuma para colchão: como fazer a escolha certa.

Agora que você conhece algum dos tipos de espuma, a dúvida de qual deve estar no seu colchão ainda pode ser grande. Para sanar sua questão, leia atentamente as próximas informações.

Primeiramente é ideal prestar atenção na densidade do colchão de espuma, pois ele precisa garantir firmeza e conforto para a pessoa. Porém, não há uma densidade ideal para qualquer pessoa. Essa questão é relativa e vai depender do peso e da altura do indivíduo.

Então, quanto mais pesada e alta a pessoa for, a densidade da espuma precisará ser maior. Sendo assim, uma pessoa que mede 1, 80 e pesa 80kg tem que ter um colchão com densidade diferente da pessoa que mede 1,70 e pesa 60kg.

Para saber qual é a densidade adequada para você, pesquise sobre a tabela de biotipo, nela contém oito classificações: D18, D20, D23, D26, D28, D33, D40 e D45.

Nela, por exemplo, dá para saber que uma pessoa que pesa de 71 a 80 kg e mede de 1,61m a 1,70m precisa usar um colchão de espuma D33. Ou seja, um colchão que tenha densidade 33.

Mas, e se for um colchão para duas pessoas? Essa dúvida é normal. Para isso, você terá que calcular a altura média do casal e utilizar peso de quem tiver maior massa. Após isso é só olhar a tabela de biotipo para descobrir a densidade ideal para vocês.