Quais são as chances de ganhar no bolão da Mega-Sena

A Mega-Sena existe desde 1996 e, como toda loteria que existe, não é fácil de se ganhar. Você tem apenas 1 chance em 50 milhões de apostas de se sair vencedor na premiação principal, caso realize uma aposta simples, com apenas 6 dezenas. Mas, se a sorte lhe sorrir, pode receber boladas que são capazes de mudar a vida de qualquer cidadão brasileiro.

Semana próxima passada, a Mega pagou a incrível quantia de 317 milhões de reais. Dois bilhetes apenas conseguiram acertar a sequência sorteada: 04 - 13 - 21 - 26 - 47 - 51. Um deles foi num bolão com 6 participantes. A cada dia que passa, mais e mais vencedores de prêmios acumulados ou sorteios especiais estão contemplando apostas coletivas.

O motivo desta tendência vir se repetindo muito é simples. Bolões conseguem ampliar a porcentagem de acerto de meras apostas comuns. Quando um grupo se junta para apostar, eles marcam diversos bilhetes ao mesmo tempo, além de colocar números extras em vários volantes. Cada número extra consegue amealhar várias sequências diferentes ao jogo.

Por exemplo: um bilhete com 7 números – ele custa R$ 31,50, ao contrário da aposta simples, que sai por apenas R$ 4,50 – equivale a 7 bilhetes diferentes, te dando 7x mais chances de acertar o resultado. E assim sucessivamente. Quanto mais números extras você colocar em seu volante, mais chances vai ter e mais caro vai pagar. A quantidade máxima é de 15 dezenas.

Quando se joga em conjunto, o valor investido é dividido entre os participantes, fazendo com que as chances aumentem, mas o valor a ser pago nem tanto. É acessível a muitas pessoas que não teriam como pagar muito dinheiro em loterias, por isso o mais aconselhável é fazer um jogo mais elaborado quando a premiação acumular ou quando houver um concurso especial.

A Mega da Virada vai pagar uma fortuna!

Se você quiser começar a investir num bolâo da Mega-Sena, que tal começar justamente na Mega da Virada, concurso que acontece sempre no último dia do ano? Pela internet, você já pode fazer seu joguinho, mesmo sem saber ao certo quanto será a premiação. Boatos afirmam que deve chegar aos 400 milhões de reais! Seria o maior prêmio já pago por uma loteria do Brasil.

É o equivalente a cerca de 80 milhões de dólares, acho que vai ter até gringo procurando apostar também, com a ajuda de algum amigo brasileiro. É muito dinheiro, capaz de tornar os seus sonhos realidade. Se você acertar junto com outros 9 amigos, ainda assim vai ter dinheiro para viver com conforto e tranquilidade até o fim da vida.

Não deixe de tentar ganhar este dinheiro, se seu orçamento permitir. Investindo o mesmo valor que o de um café, o apostador pode mudar a realidade de todos em sua volta, além da sua. A loteria garante o sigilo para todos os vencedores, apesar de seus dados ficarem guardados na sede da loteria, em Brasília.

Em tempos inseguros como os atuais, esta garantia vale muito. Fazendo o jogo via internet ou enfrentando as filas quilométricas das lotéricas, todo mundo tem chance de se sair vencedor, seja o morador de uma megalópole como São Paulo, seja o ribeirinho lá no Amazonas. É super democrático!

Escolha suas 6 dezenas preferidas e aposte na sorte. A segurança do sistema já foi atestada por organizações internacionais e a única restrição é a de que somente maiores de idade podem registrar os jogos. É uma das poucas maneiras que existem de se ficar rico rápido e honestamente no Brasil.

