Quais são as seleções favoritas para o título na Copa do mundo?

Nesse artigo que preparamos para vocês, vamos abordar sobre as seleções favoritas para o título da Copa do Mundo. Venha conferir! edit

É apenas uma questão de tempo até a Copa do Mundo do Catar acontecer.

No dia 20 de novembro, fãs de futebol de todo o mundo estarão ansiosos esperando esta competição começar.

Com tão pouco tempo até este pontapé inicial, é imperativo que consideremos o desempenho recente de cada equipe concorrente.

Considerando isso, podemos perguntar quem é o favorito do mundo para ganhar a taça.

Para responder a essa pergunta, foram realizadas pesquisas e três equipes figuram entre as mais cotadas para o título – uma das quais era a favorita para vencer. São elas: Argentina, França e Brasil.

O motivo, é simples: as eliminatórias sul-americanas viram esses dois países invictos em 17 jogos e agora, eles são considerados fortes candidatos à competição.

Após uma rápida vitória contra Tunísia e Gana em amistosos, a seleção brasileira ainda é considerada favorita para vencer a competição.

A Argentina, assim como a seleção brasileira, passeou nas eliminatórias e ficou invicta em 17 jogos.

Já a França, atual campeã mundial, vai a este mundial com diversos craques para buscar o tricampeonato, com fortes chances de vitória.

Acompanhe a leitura deste artigo e fique por dentro dos detalhes de cada seleção!

Lista de seleções favoritas para o título

1. Brasil

A seleção brasileira tem um dos ataques mais fortes na configuração atual das Eliminatórias.

Eles já conquistaram 40 gols durante a competição, tornando-os um candidato promissor ao título do Catar.

A equipe de Tite tem trabalhado em conjunto e arduamente para atingir o principal objetivo: conquistar o hexacampeonato para o Brasil!

Além disso, por ter sofrido poucos gols ao longo da sua trajetória nas eliminatórias, o Brasil ficou reconhecido como um dos times mais ofensivos.

2. Argentina

Assim como o Brasil, a Argentina ficou invicta nas eliminatórias.

E desde 2019, foram mais de 35 jogos em que a seleção não perdeu um jogo sequer, superando inclusive o próprio recorde de invencibilidade.

Esse marco mostra-se como um fator preocupante para as demais seleções e anima seus torcedores.

3. França

A seleção francesa de futebol foi quem conquistou o título em 2018.

Como uma das equipes de maior sucesso nos últimos anos, chega à competição deste ano como uma forte candidata.

O ataque da equipe é liderado pelos atacantes Mbappé e Benzema, que garantiram que seu país saísse líder.

A equipe está um pouco enfraquecida devido à derrota na Liga das Nações. No entanto, eles continuam a ser um grupo temível e respeitado para a próxima competição no Catar.

3. Alemanha

O time alemão ficou invicto em 10 jogos durante as eliminatórias para a Copa, tornando-se o favorito para vencer a competição.

Eles são uma das poucas equipes a ainda serem incluídas na Liga das Nações, apesar do fraco desempenho.

O ataque do time, com Timo Werner, Havertz e Leroy Sané, marcou 36 gols durante as eliminatórias.

4. Portugal

Portugal possui uma das equipes mais competitivas da história do país.

Especialistas apontam o desempenho de Cristiano Ronaldo como fator chave para isso. A seleção portuguesa de futebol terminou em primeiro lugar nas eliminatórias e já esteve entre as favoritas para ganhar a Copa durante os playoffs.

A equipe contém vários jovens jogadores de grandes times de futebol; o meia atacante João Félix, do Atlético de Madrid, Bruno Fernandes do Manchester United e Diogo Jota do Liverpool. Além disso, Ronaldo faz parte desta lista.

5. Inglaterra

Apesar de ter sido rebaixada na Liga das Nações, a Inglaterra ainda permaneceu na liga. Mesmo assim, a equipe é uma das grandes favoritas para a Copa do Mundo no Catar.

A equipe conta com grandes nomes da bola, como o centroavante Harry Kane, cuja equipe do Tottenham se classificou invicta em um grupo de mata-mata.

Apesar de não ter grande invencibilidade, e ter tido algumas derrotas e empates nos últimos jogos, o time está em busca do bicampeonato com muitos adeptos torcendo por isso.

6. Espanha

A seleção espanhola de futebol se classifica em ambas as ligas e nas preliminares – tornando-se um candidato ao troféu.

A sua jovem e coesa equipa de treinadores é liderada pelo treinador Luis Enrique.

7. Bélgica

A Bélgica conquistou o segundo lugar na lista da FIFA para o maior número de vitórias de qualquer país. Eles também vêm em segundo lugar para o grupo europeu E invictos com seis vitórias e dois empates.

O elenco é considerado muito forte. Kevin de Bruyne é um jogador chave no meio-campo e Thibaut Courtois, que fez parte das quartas de final da Euro 2021, brilha muito como goleiro.

Quando começa a Copa do Mundo de 2022?

O primeiro jogo agendado é entre o Catar, país anfitrião, e o Equador. A partida está marcada para acontecer no Estádio Al Khor, às 7h, no fuso horário de Brasília.

Neste começo, o Irã enfrenta a Inglaterra, o País de Gales enfrenta os EUA e o Senegal enfrenta a Holanda.

O primeiro jogo do Brasil será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Eles estão agrupados com Camarões e Suíça.

