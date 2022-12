Quais são os 5 esportes mais populares para apostar no Brasil?

Apoie o 247

Não é difícil adivinhar que o futebol é o esporte mais popular no Brasil, e alguns argumentam que para os brasileiros não é um esporte, mas sim uma religião.

O futebol não é o único esporte amado pelos brasileiros. Existem também outros esportes que são muito populares no público brasileiro.

Hoje vamos ver quais são os esportes mais populares pelos apostadores no brasil

Vamos analisà-los!

1. Futebol

Sim, tem que vir primeiro! Os brasileiros são extremamente apaixonados por futebol e às vezes chamam sua terra natal de “o País do Futebol”.

Os Canarinhos são a seleção nacional mais bem-sucedida do mundo, tendo sido coroada campeã da Copa do Mundo da FIFA cinco vezes: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Eles são a única seleção a participar de todas as Copas do Mundo já realizadas. Ao longo dos anos, eles produziram estrelas como Pelé, Garrincha, Cafu, Romário, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Neymar.

Atualmente, existem 2,1 milhões de jogadores de futebol registrados no Brasil e mais de 29.000 clubes de futebol. O futebol é uma parte importante da cultura brasileira e é amplamente jogado nas ruas e campos de todo o país.

O órgão dirigente do futebol no país é a Confederação Brasileira de Futebol. O Brasil tem um sistema de futebol único, no qual cada estado realiza suas próprias competições (Campeonatos Estaduais), enquanto os principais clubes também participam de campeonatos federais paralelos. O Campeonato Brasileiro Série A é o nível mais alto da pirâmide do futebol brasileiro.

2. Voleibol

O voleibol é outro esporte coletivo em que os brasileiros têm conquistas fantásticas. A seleção masculina conquistou três medalhas olímpicas de ouro e atualmente é classificada como a equipe número 1 no Ranking Mundial da FIFA.

Costuma-se dizer que o caso de amor do Brasil com o vôlei começou em 26 de julho de 1983, quando sua seleção disputou uma partida amistosa no lendário Maracanã, Rio de Janeiro, para 95.000 torcedores. O Brasil venceu o jogo por 3 a 1, iniciando uma verdadeira mania pelo jogo.

As vitórias mais inesquecíveis da seleção carioca de vôlei

3 medalhas de ouro olímpicas (1992, 2004 e 2016) e 3 medalhas de prata (1984, 2008 e 2012),

3 medalhas de ouro no Campeonato Mundial (2002, 2006, 2010),

3 medalhas de ouro na Copa do Mundo (2003, 2007 e 2019),

9 medalhas de ouro da FIVB World League (1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2010),

5 medalhas de ouro da Grand Champions Cup de vôlei (1997, 2005, 2009, 2013 e 2017).

O sucesso do Brasil no esporte também diz respeito à seleção feminina, que já conquistou duas medalhas de ouro em Olimpíadas e duas medalhas de ouro em Campeonatos Mundiais.

As principais competições de vôlei e de praia do país são organizadas pela Confederação Brasileira de Vôlei.

3. Artes marciais mistas e jiu-jitsu brasileiro

As artes marciais são muito populares no Brasil e, de acordo com algumas pesquisas, sua popularidade vem crescendo nos últimos anos.

O jiu-jítsu brasileiro é uma das disciplinas que se desenvolveu no país.

Essa disciplina foi criada em 1920 como um sistema de autodefesa pelos irmãos brasileiros: Carlos, Oswaldo, Gastão Jr., George e Hélio Gracie.

Hoje é um dos esportes mais populares do mundo e está entre os fundamentos da execução de movimentos de MMA, que é um dos esportes mais seguidos e praticados no Brasil.

Os lutadores brasileiros de maior sucesso na história do MMA incluem Anderson Silva, Royce Gracie e Wanderlei Silva.

4. Basquetebol

O basquete é um dos esportes coletivos mais seguidos no país. E, claro, as seleções brasileiras de basquete tiveram algum sucesso no cenário internacional!

A seleção brasileira conquistou o Campeonato Mundial de Basquete da Fiba duas vezes, em 1959 e 1963. Também foi vice-campeã em duas ocasiões em 1954 e 1970, além de terminar em terceiro em 1967 e 1978. As vitórias da equipe também incluem três bronzes olímpicos medalhas (1948, 1960, 1964).

A principal liga de basquete do Brasil é chamada Novo Basquete Brasil e é organizada pela Liga Nacional de Basquete.

Esse esporte se popularizou no Brasil após a participação na NBA de dois jogadores consagrados: Leandro Barbosa e Nenê.

As competições de basquete, incluindo a liga nacional e a NBA, são amplamente transmitidas pela TV brasileira, com destaque para a liga nacional (NBB) e a NBA.

Em setembro de 2022, o Brasil sediará a 19ª edição da FIBA AmeriCup, a mais prestigiada competição de basquete masculino das Américas.

5. Motorsport

O automobilismo, principalmente a Fórmula 1 , é muito seguido pelos brasileiros também!

Já foram 32 pilotos brasileiros de Fórmula 1, incluindo três campeões mundiais: Emerson Fittipaldi (1972 e 1974), Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991).

O Grande Prêmio de São Paulo, anteriormente chamado de Grande Prêmio do Brasil, é uma corrida de Fórmula 1 realizada no Autódromo José Carlos Pace, no bairro de Interlagos, Cidade Dutra, São Paulo.

