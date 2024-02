Quais são os tipos de jogos de cassino online queridinhos dos brasileiros atualmente?

Apoie o 247

Essas informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), colocando o país como o mais populoso da América Latina atualmente.

Com uma população tão grande, o Brasil também possui o status de maior mercado de apostas online do continente, bem como detentor da maior quantidade de apostadores da região. Em comparação com o segundo mais populoso desta lista, a Colômbia, a distância é evidente 203 brasileiros diante de 51 milhões de colombianos.

De acordo com estimativas recentes, o Brasil conta com um potencial de 128 milhões de apostadores contra 38 milhões da Colômbia. Mas, essa é uma clara demonstração do grande potencial da indústria brasileira.

Vale salientar que a preferência brasileira em apostas online se concentra atualmente massivamente em jogos de cassino online. Conforme dados de congressistas ao longo do processo de regulamentação, as apostas em jogos de cassino online totalizam 70% do mercado, enquanto as apostas em esportes somam 30% dos valores.

Entretanto, o setor de cassino online oferece uma série de modalidades diferentes, concedendo oportunidades infinitas de entretenimento e ganhos para os seus entusiastas - ressaltando que devem ser somente pessoas maiores de idade e com entendimento de jogo responsável para que o jogo se mantenha em um patamar consciente.

Tipos de jogos queridinhos dos brasileiros atualmente

Em uma plataforma de cassino online, o jogador pode encontrar todas as categorias de jogos de cassinos, desde os clássicos jogos de cartas até os mais recentes sucessos de slots e games shows.

Um importante cassino online em atuação no Brasil compartilha mensalmente os jogos mais populares entre a sua audiência. Esse ranking se baseia no número de rodadas.

Isso porque as rodadas são mostradas como porcentagens para cada categoria de jogo, somando 100%. A porcentagem de cada categoria reflete quantas rodadas foram jogadas naquela categoria dentre todas as rodadas jogadas em todo o cassino.

O resultado atual aponta o seguinte Top 5:

1º lugar: Slots

2º lugar: Crash Games

3º lugar: Roleta

4º lugar: Game Shows

5º lugar: Blackjack

A tabela mostra que a categoria queridinha dos brasileiro atualmente é a de slots online, também conhecida como os caça-níqueis (uma das categorias mais tradicionais nos cassinos físicos e que conseguiu se adequar perfeitamente à era digital).

Além disso, esse renomado cassino online, 9 de 10 de todas as rodadas de jogos foram jogadas em jogos de caça-níqueis. Na sequência, os crash games também correspondem a grande parte de todas as rodadas de jogos.

Após saber um pouco mais sobre as duas categorias de jogos de cassino online favoritas dos brasileiros, que tal se aprofundar nos outros três tipos de jogos que fazem parte deste Top 5 atualmente?

Sobre a roleta

A roleta é um jogo clássico de cassino em que seu objetivo é prever onde uma pequena bola cairá. A roda é dividida em 37 seções numeradas, alternando as cores vermelha e preta. O jogador faz sua aposta adivinhando onde a bola cairá antes de a roda girar.

Depois que todas as apostas forem feitas, a roda gira. Se a bola parar em uma seção que corresponda ao seu palpite, você ganha.

Na roleta ao vivo , um crupiê real gira a roda com o jogo transmitido em tempo real, o que oferece um elemento de interação a esse modelo de jogo.

O jogo de blackjack

No Blackjack, o objetivo é obter uma mão com um valor o mais próximo possível de 21, sem ultrapassar esse valor. O entusiasta vence sempre que sua mão for mais alta que a do dealer ou atingir 21. Se a mão do dealer também for 21, é considerado um empate, e você receberá sua aposta de volta.

O jogo é normalmente conduzido por um dealer, que abre e fecha as apostas, distribui cartas e interage com os jogadores. Há versões de jogos online sem dealers, onde o apostador joga no seu próprio tempo.

Mais sobre os games shows

Enquanto os Game Shows são uma variedade divertida do clássico cassino ao vivo. Além disso, esse estilo tira proveito ao máximo o fato de estar online por meio de gráficos visualmente atraentes e rodadas de bônus interativas e recompensadoras

Os games shows vêm em vários temas e tipos de jogos, desde programas de TV famosos até jogos de tabuleiro.

