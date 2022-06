Qual a forma mais conveniente de distribuir comunicados de imprensa no Brasil?

Apoie o 247

Por que as marcas devem distribuir comunicados de imprensa no Brasil?

A distribuição de comunicados de imprensa no Brasil é uma das formas mais eficazes para as marcas informarem o público acerca dos últimos desenvolvimentos sobre si mesmas. Os serviços de RP online, abrangendo a redação de comunicados de imprensa em português, distribuição, monitoramento e relatórios de mídia, destacam-se como a solução mais econômica e eficiente.

A distribuição de comunicados de imprensa no Brasil é uma das ferramentas mais favorecidas das relações públicas, incluindo atividades estratégicas de comunicação baseadas na interação mútua com o público. Preferida por muitas empresas que desejam alcançar seu público-alvo no Brasil, a distribuição de releases ajuda as marcas a transmitir suas mensagens para seus públicos-alvo por meio de veículos de mídia, sites de notícias e jornalistas.

De acordo com o Digital News Report do Instituto Reuters, 8 em cada 10 pessoas no Brasil usam a mídia online como sua principal fonte de notícias. O uso de dispositivos móveis para consumo de notícias aumentou de 23% em 2013 para 77% hoje.

O Globo News Online, um site de notícias de propriedade da Agência O Globo, uma das principais agências de notícias do Brasil, está entre as fontes de notícias mais visitadas do país, seguido por sites como UOL online, Record News online e Folha de S. Paulo. Além disso, meios de comunicação internacionais como o Yahoo! Notícias, MSN Notícias e BBC Notícias estão entre os sites Nível 1 que operam no país. No Brasil, onde a pandemia teve um impacto muito maior do que no resto do mundo, o interesse dos cidadãos por sites de notícias tem aumentado, em proporção direta à sua necessidade de alcançar notícias confiáveis.

Diante de todos esses dados, é seguro dizer que a relevância dos serviços de distribuição de RP e comunicados de imprensa, oferecendo às marcas a chance de serem destaque na grande imprensa brasileira, também está em ascensão. Com a digitalização da indústria de comunicações, os serviços de mídia tradicionais oferecidos por empresas e agências de Relações Públicas no Brasil agora estão sendo substituídos por serviços de RP online. De fato, serviços de relações públicas on-line no Brasil oferecem às marcas uma maneira rápida e eficiente de distribuir comunicados. Por meio de empresas de relações públicas brasileiras, as marcas podem ter seus comunicados de imprensa em destaque nos sites de notícias mais visitados do país. Marcas de muitos setores, como empresas de jogos, startups de tecnologia, organizações não governamentais e marcas de produtos e serviços de consumo, podem se beneficiar dos serviços de distribuição de comunicados à imprensa.

Agora, vamos ver por que a distribuição de comunicados de imprensa no Brasil, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, é importante para as empresas.

Por que a distribuição de comunicados de imprensa no Brasil é importante?

Com a maior economia da América Latina e a 9ª maior do mundo, o Brasil se destaca como um cenário empresarial vibrante. Portanto, o país é um destino de investimento atrativo para muitas empresas e startups, o que só aumenta a importância da distribuição de comunicados de imprensa e outras atividades de RP na América Latina e no Brasil.

As marcas que realizam regularmente atividades de RP e distribuem comunicados de imprensa no Brasil alcançam o seguinte:

• Cobertura pela mídia: Graças aos serviços de relações públicas on-line rápidos e econômicos no Brasil, as marcas podem distribuir comunicados de imprensa em português e ter a oportunidade de aparecer nos principais sites de notícias nível 1 do país. Assim, as empresas não apenas se apresentam aos jornalistas e veículos de comunicação, mas também informam seu público-alvo sobre as últimas novidades com conteúdo interessante em sites de notícias confiáveis.

• Visibilidade da marca: Quando os clientes pesquisam na web para encontrar uma resposta para uma pergunta ou obter informações sobre um produto, se deparam com os comunicados de imprensa da marca, é a primeira vez que eles entram em contato com ela. E é isso que ajuda a aumentar a visibilidade das marcas no público.

• Fortes relações com a mídia: As marcas que estão em contato regular com a mídia por meio da distribuição de comunicados de imprensa estão posicionadas como especialistas e autoridades em seus respectivos campos, tanto aos olhos de sua própria indústria quanto aos olhos da mídia. Assim, os porta-vozes da marca tornam-se líderes de opinião setoriais.

• Arquivo de notícias: Os comunicados de imprensa decorados com palavras-chave relacionadas ao nome da marca, ao funcionário da empresa e ao respectivo setor também são captados pelos algoritmos dos mecanismos de busca. Assim, a visibilidade da marca no mundo digital aumenta, e um arquivo de notícias é distribuído a tempo.

• Reputação da marca e gestão de crises: As empresas que distribuem regularmente comunicados de imprensa no Brasil constroem uma forte reputação para suas marcas em poucos meses. A distribuição de comunicados de imprensa também serve como uma maneira rápida e eficaz de transmitir respostas e se comunicar com o público em tempos de crise.

Como distribuir comunicados de imprensa no Brasil?

Levando as atividades tradicionais de relações públicas para o digital, os serviços de RP online trabalham com o modelo pré-pago em vez do modelo de compromissos anuais e pagamentos mensais preferidos pelas agências de RP no Brasil. Assim, start-ups, PMEs, empreendedores individuais e corporações no Brasil podem distribuir comunicados de imprensa em português por preços acessíveis.

Com os serviços de relações públicas online, todas as empresas que operam ou pretendem operar no Brasil têm a oportunidade de ser destaque na mídia brasileira de primeira linha com comunicados de imprensa distribuídos em português. Entre os provedores de serviços de relações públicas online, o B2Press se destaca. Vamos ver como o B2Press funciona e o que tem a oferecer:

• Redação de comunicados de imprensa em português: Os comunicados de imprensa são escritos por editores especializados com base nos resumos recebidos do cliente e são localizados para a região alvo. Os comunicados de imprensa são redigidos em português de acordo com as normas jornalísticas do Brasil e de forma favorável ao SEO. Esses comunicados de imprensa também atraem a atenção dos jornalistas brasileiros.

• Divulgação de comunicados de imprensa através de agências de notícias: Os comunicados de imprensa em português, preparados especialmente para e aprovados pelo cliente, são distribuídos através das agências de notícias Agência O Globo e Agência Estado. Assim, os comunicados de imprensa são apresentados nos sites de notícias mais populares do Brasil, como o Metrópoles. Os sites de notícias que operam em toda a América Latina também podem receber os comunicados de imprensa.

• Meios de comunicação de nível 1: Os comunicados de imprensa são distribuídos aos meios de comunicação Nível 1 por meio de agências de notícias e listas de mídia no Brasil. Assim, com pacotes de serviços abrangentes, a cobertura é garantida em mais de 40 sites de notícias, como Terra, Metrópoles, IG e Mundo Do Marketing.

• Monitoramento e relatórios de mídia: Com os serviços de relações públicas online, o monitoramento de mídia no Brasil tornou-se muito mais fácil. Relatórios de cobertura semanais e mensais mostram a impressão que os comunicados de imprensa tiveram nos sites de notícias brasileiros após a distribuição.

Em suma, B2Press oferece serviços de distribuição de comunicados de imprensa pré-pagos no Brasil, abrangendo redação de comunicados de imprensa em português, monitoramento de mídia e relatórios de cobertura que ajudam as empresas a alcançar um forte perfil de mídia.

Um estudo de caso sobre a distribuição de comunicados de imprensa no Brasil:

Comunicados de imprensa em português foram distribuídos no Brasil para uma instituição que atua na área de parentalidade e saúde mediante solicitação. Um comunicado de imprensa único, noticioso e favorável ao SEO, escrito em português, foi distribuído através de agências de notícias e apresentado nos principais veículos de notícias do país.

• O comunicado, apresentado pela primeira vez no Mundo do Marketing, alcançou milhões de pessoas por meio do Metrópoles.

• Em termos de acesso, o impacto de marketing do comunicado de imprensa, apresentado em mais de 54 sites de notícias, incluindo Terra, portal Comunique-se e DINO, foi equivalente ao de anúncios online que valem aproximadamente US $1.600.

• Além do acesso, a distribuição deste comunicado de imprensa serviu como uma atividade de relações públicas que contribuirá para a reputação da marca a médio e longo prazo, pois o mesmo estará disponível no mesmo endereço nos próximos anos.

Neste projeto, a redação do comunicado de imprensa em português, a distribuição do press release no Brasil e o monitoramento e reportagem da mídia sobre as impressões do comunicado de imprensa na mídia brasileira foram realizados pela B2Press a preços acessíveis.

