Qual a função dos óleos essenciais?

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

A aromaterapia está sendo bastante requisitada para auxiliar no equilíbrio e bem-estar do ser humano. Contudo, saber a função dos óleos essenciais é muito importante antes de realizar a técnica da aromaterapia.

Para isso, acompanhe o conteúdo. Assim você ficará por dentro dos benefícios que esse óleo pode trazer para sua vida.

A função dos óleos essenciais no organismo

Com a aromaterapia, os óleos essenciais conseguem agir dentro do corpo humano, podendo proporcionar muitos benefícios. Por meio dessa técnica, conexões com áreas cerebrais são feitas, reequilibrando os sentimentos, causando sensações de relaxamento.

PUBLICIDADE

Como as moléculas contidas nos óleos vegetais são extremamente pequenas, eles conseguem penetrar diversas regiões do corpo com facilidade.

Quando isso acontece, a função dos óleos essenciais é ativada. Basicamente, eles interagem com o sistema nervoso, o responsável por transmitir as sensações para a pessoa.

Nesse processo, o que importa realmente são os componentes químicos que são carregados pelos óleos vegetais. Portanto, se você não sente o cheiro dos óleos, isso não impedirá que você realize o processo de aromaterapia.

PUBLICIDADE

Sendo assim, a função dos óleos essenciais é justamente enviar mensagens, através de seus componentes, para regiões do cérebro. A partir desse momento, sensações, como alívio e relaxamento, são transmitidas para o corpo humano.

Além disso, há uma variedade de óleos, por isso conferir os benefícios de alguns deles é muito importante. Por isso, veja alguns tipos de óleos essenciais.

Veja: 7 Tipos de Óleos Essenciais

Você descobriu a função dos óleos essenciais, porém ainda está em dúvida em relação a comprar óleo essencial? Não se preocupe, confira a lista que contém 6 tipos de óleo que você precisa conhecer.

PUBLICIDADE

1. Óleos essenciais de Jasmim

Este tipo de óleo essencial tem como benefícios auxilia com problemas respiratórios, depressão e tensões musculares.

2. Óleos essenciais de lavanda

A função dos óleos essenciais de lavanda é a capacidade de trazer relaxamento à pessoa. Além disso, ele é muito bom para quem está de TPM, pressionado ou muito confuso.

3. Óleos essenciais de laranja

Sendo muito bom para diminuir a ansiedade, o óleo essencial de laranja tem propriedades que auxiliam no controle dos hormônios de stress.

PUBLICIDADE

4. Óleos essenciais de alecrim

Você não está tendo concentração para realizar as tarefas? O óleo essencial de alecrim pode ajudar com isso. Dentre suas funções, o aumento da precisão de tarefas entra em destaque. Assim, você conseguirá concluir suas atividades com mais precisão e rapidez.

5. Óleos essenciais de hortelã

Esse tipo de óleo é capaz de relaxar a pessoa, proporcionando sensações de relaxamento. Então, se você está muito ansioso antes de dormir, esse óleo poderá ajudar bastante a cair no sono.

6. Óleos essenciais de Sálvia

O óleo de sálvia auxilia na diminuição da pressão arterial. Com isso, ele consegue proporcionar uma maior sensação de relaxamento, após a ocorrência de um evento estressante.

7. Óleos essenciais de Canela

Assim, como o óleo de alecrim, o óleo de canela ajuda no combate à falta de concentração.

Agora que você descobriu a função dos óleos essenciais. Fique atento e seja cauteloso! Quando usado de maneira errada, os óleos essenciais podem causar efeitos colaterais. Por isso, tenha cuidado!