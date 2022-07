Qual a Probabilidade de Título do Brasileirão Série A 2022

Apoie o 247

primeiro turno do Brasileirão Série A 2022 já acabou, e simbolicamente o Palmeiras foi campeão dessa primeira etapa. Mas agora que o segundo e decisivo turno do campeonato está começando, começam também os cálculos e as perguntas de quantos porcento de chance cada time tem de ser campeão. Então veja conosco qual a probabilidade de título do Brasileirão Série A.

Divulgação

Antes de continuarmos é preciso informar: essas estatísticas não são nossas, mas sim baseadas em cálculos feitos pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Para esse estudo é utilizado distribuição de probabilidades, aprenda como utilizar distribuição de Poisson nas apostas esportivas para encontrar a probabilidade de um resultado.

Quais são as probabilidades de título da Série A Brasileira atualmente?

Baseado em estatísticas e diversos fatores a atual tabela de probabilidades do Brasileirão Série A 2022 para ser campeão se encontra da seguinte maneira:

Essa é a tabela de probabilidades de título do Campeonato Brasileiro mais atualizada até o momento.

Mas agora vem algo bem interessante, uma tabela de chance de título no Brasileirão baseada em pontuação.

Antes de mais nada, vamos ver a tabela de classificação atual do campeonato:

Divulgação





Divulgação

Essa é a tabela mais atualizada do Brasileirão Série A 2022. E note que, para facilitar, marcamos em vermelho a pontuação atual dos times.

Agora, vamos ver as chances de título baseadas em pontuação:

· Com 53 pontos = 0%

· Com 54 pontos = 0%

· Com 55 pontos = 0,001%

...

· Com 60 pontos = 3,17%

· Com 62 pontos = 13,48%

· Com 63 pontos = 22,54%

· 64 pontos = 33,72%

· 65 pontos = 45,95%

...

· 70 pontos = 90,76%

· 71 pontos = 94,35%

· 72 pontos = 96,69%

· 73 pontos = 98,15%

· 74 pontos = 99,01%

· 80 pontos = 99,99%

· 83 pontos = 100%

Ou seja, o time que chegar primeiro em 70 pontos (de acordo com a tabela atual) vai estar com as duas mãos na taça, praticamente. Lembrando que isso não é regra, são apenas estatísticas e projeções de momento.

Essas probabilidades irão mudar com o passar das rodadas

Seria muita inocência acreditar que todos esses números mencionados acima são fixos e representam os números finais do Brasileirão Série A 2022.

Com toda certeza esses números e probabilidades vão ser alterados com o andamento do campeonato, pois muitos times irão melhorar na competição, e muitos times vão piorar em suas campanhas.

Um exemplo disso é você ver a lista de campeões simbólicos do primeiro turno do Brasileirão na era dos pontos corridos, e ver quem foi de fato o campeão no fim da temporada.

Alguns exemplos que podemos dar são:

· 2009 – Inter campeão do 1º turno / Flamengo campeão do campeonato.

· 2012 – Atlético-MG campeão do 1º turno / Fluminense campeão do campeonato.

· 2020 – São Paulo campeão do 1º turno / Flamengo campeão do campeonato.

Ou seja, alguns times melhoram, outros times pioram, e os números e probabilidades se alteram a cada rodada que passa. Isso é fato!

Por isso não podemos nos agarrar em números propostos ao fim da 19ª rodada, sendo que faltam mais 19 rodadas a serem jogadas.

Inúmeros apostadores ao redor do mundo aproveitam o fim do 1º turno para fazerem suas apostas no time que deverá ser o campeão do campeonato. Tudo baseado em números e estatísticas.

Alguns se dão bem, pois apostam em times que conseguem manter a consistência e sagram-se campeões. Outros se dão mal, pois apostam em um time que foi bem no 1º turno, mas desanda completamente no 2º.

As vezes vai além da probabilidade de título

Vimos aqui quais são as probabilidades de título do Brasileirão Série A nesse momento do torneio. E o time que tem mais chances de ser campeão é o Palmeiras.

Mas isso vai além das probabilidades. Veja o motivo:

O Palmeiras encerrou o primeiro turno em 1º lugar na tabela, com 39 pontos conquistados e 51,1% de chances de ser campeão.

Com esses 39 pontos a chance de ele ser campeão, de acordo com a tabela, é 0%.

Só que o mais provável, até de acordo com os números, é que o Verdão Paulista alcance a pontuação necessária para ser o campeão de fato.

E por qual razão eu digo que vai além das probabilidades? Veja o desempenho do Palmeiras nas 19 rodadas do 1º turno:

· 19 jogos disputados;

· 11 vitórias;

· 6 empates;

· 2 derrotas.

· 31 gols marcados, e 13 gols sofridos. Saldo de gols 18.

Apenas duas derrotas. Mais de 30 gols a favor, menos de 15 gols contra. E esse é o motivo, CONSISTÊNCIA.

O Palmeiras é o time mais regular do campeonato, ele é um time extremamente consistente, aproveita todas as chances. E os números estão aí para provar.

Por esse motivo que vai além dos números, é muito provável que o campeão brasileiro de 2022 seja realmente o Palmeiras.

Mesmo que o 2º colocado, Corinthians, 3º colocado, Fluminense, e 4º colocado, Atlético-MG, estejam na perseguição ao líder, para que algum deles seja campeão, os números do Palmeiras precisarão cair muito.

O rendimento da equipe precisará baixar de uma forma que não vimos acontecer no 1º turno do torneio.

E mesmo que já tenha havido edições do Brasileirão onde o campeão do 1º turno não tenha se sagrado campeão do campeonato, dessa vez, repito, as condições vão além dos números. Pois o líder da competição passa por grande fase.

