Qual é a diferença entre investigador e detetive? Enquanto o detetive particular é um profissional autônomo, o investigador é um funcionário público. Os investigadores trabalham para a polícia na esfera estadual ou federal para garantir a segurança pública. Já os detetives coletam informações particulares para clientes privados.

Logo no início é importante destacar que ambos os profissionais podem trabalhar em conjunto em alguns casos específicos, isso acontece com um detetive particular em Brasília , por exemplo.

Ou seja, o investigador também é um policial, e para seguir esta carreira é preciso passar em concurso público. Exigência que não existe para os profissionais que atuam como detetives, que às vezes são chamados pelo público em geral de investigador particular . Embora para seguir esta profissão seja necessário também ter um curso específico na área.

Continue lendo e veja de forma detalhada, qual é a diferença entre investigador e detetive.

Então, qual é a diferença entre investigador e detetive?

A principal distinção que existe entre o investigador e o detetive é a natureza e a atuação de suas profissões. Pois, o investigador é um policial civil que exerce cargo público e o detetive é um profissional autônomo que faz investigações para particulares.

Ou seja, um investigador tem poder de polícia e pode dar voz de prisão e exercer a autoridade policial. Já os detetives particulares são cidadãos comuns, que não podem exercer tais atividades ou se apresentar como policiais.

Além disso, enquanto o investigador pode andar armado por ser um policial civil, o detetive particular não pode ter porte de armas. E somente pode colaborar com investigações policiais quando autorizado tanto por seu cliente, quanto pelo delegado que cuida do caso concreto.

Qual é a diferença entre investigador e detetive na prática profissional do dia a dia?

Como policial civil, o investigador está incumbido de realizar diferentes tarefas na sua prática profissional, incluindo:

Reunir e coletar provas;

Fazer a coleta de evidências;

Atender chamada de emergência;

Realizar a análise de cena de crimes;

Entrevistar vítimas e testemunhas de crimes;

Realizar interrogatórios de suspeitos e criminosos;

Elaborar relatórios diários sobre o andamento das investigações em que atua;

Fazer o cumprimento de diligências;

Conseguir mandados de busca, de apreensão ou até de prisão;

Atender ao público, fazer o registro de BO e outras tarefas administrativas.

Já o trabalho de um detetive particular é mais diversificado. Por que, o que o detetive terá de fazer depende muito do que o cliente precisa. Por exemplo, o detetive pode precisar seguir uma determinada pessoa por um período de tempo para reunir provas de adultério.

E nesse contexto, o detetive vai precisar tirar fotos ou até gravar vídeos. Mas, outros casos podem requerer viagens. Por exemplo, para encontrar uma pessoa desaparecida. Ou encontrar documentos antigos que comprovam ligação de parentesco e outras tarefas.

O que é preciso para se tornar investigador de polícia e para se tornar detetive particular?

Qual é a diferença entre investigador e detetive? Para além do já mencionado, a diferença também está no que é necessário para seguir cada uma dessas carreiras.

Afinal, para ser um investigador é preciso ter curso superior, passar em concurso público, possuir carteira de habilitação, entre outras exigências. Portanto, é preciso se preparar muito bem.

Já para ser detetive não é preciso curso superior, apenas uma especialização fornecida por instituição certificada. Além disso, também não é preciso passar em concurso público. Pois, é uma carreira particular.

Concluindo

Um investigador é um policial civil que atua na realização de investigações para a própria força policial. Portanto, trabalha em cima de casos criminosos e também realiza outras atividades típicas de um policial.

Já o detetive é um profissional particular, que atua na coleta de informações para particulares sobre diversas situações, como adultério e pessoas desaparecidas.

Agora você já sabe qual é a diferença entre investigador e detetive. Dúvidas? Comente!

