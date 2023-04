Qual é a história da Capela Sistina no Palácio Apostólico e por que visitá-la?

Apoie o 247

Se você é um amante da arte, da história e da arquitetura, então visitar a Capela Sistina no Palácio Apostólico é um imperativo.

Afinal de contas, a obra-prima de Michelangelo é um dos tesouros mais valiosos da humanidade e é uma das principais atrações turísticas de Roma.

Então, para aqueles que irão conhecer a cidade, com certeza não podem deixar de conhecer esse local exuberante, que exala arte e beleza.

Por isso, no artigo de hoje, iremos falar um pouco mais sobre a história da Capela Sistina e algumas das razões pelas quais você deveria conhecer. Então, sem mais delongas, vamos ao que importa!

Qual é a história da Capela Sistina no Palácio Apostólico?

A Capela Sistina é uma capela papal localizada no Palácio Apostólico, a residência oficial do Papa no Vaticano.

Para quem não sabe, a capela foi construída no século XV durante o reinado do Papa Sisto IV. A construção começou em 1473 mas foi concluída em 1481.

A Capela Sistina é famosa por suas obras de arte renascentistas, incluindo a incrível obra-prima de Michelangelo, o teto da Capela Sistina.

Michelangelo foi contratado pelo Papa Júlio II em 1508 para pintar o teto da capela. O artista passou quatro anos em seu trabalho e criou uma das mais famosas obras de arte da história da humanidade.

O teto da Capela Sistina é uma das obras mais importantes da história da arte, haja vista que representa a Bíblia em imagens.

A obra de Michelangelo é um exemplo excepcional de arte renascentista, a qual reflete a precisão da anatomia humana, o uso da perspectiva e o domínio da técnica do afresco.

Ou seja, a capela faz parte da história de Roma. Isso quer dizer que, aqueles que querem conhecer um pouco mais da cidade, fazer essa visita é algo indispensável.

O que é a Capela Sistina atualmente?

Nos dias de hoje, a Capela Sistina nada mais é que a sede do conclave. Ou seja, uma espécie de reunião onde o Colégio dos Cardeais deve escolher o próximo papa.

No entanto, muita gente tem o desejo de visitar a Capela Sistina devido a toda a sua decoração magnífica.

Um dos que mais chamam a atenção com certeza são as abóbodas e decoração que ficam na parede atrás do altar, com o Juízo Final, que se trata de duas obras feitas por Michelangelo, no ano de 1508 e 1512.

Além do mais, a restauração da Capela Sistina, que aconteceu nos anos 90, acabou provando o extremo domínio técnico do pintor.

Afinal de contas, ele sequer utilizou um assistente para pintar, apenas alguns trabalhadores que eram encarregados de preparar o teto para pintura.

Toda essa dificuldade e dimensão de aplicar a tinta na curva do teto acabou fazendo com que esse afresco se tornasse uma criação excepcional.

Por que visitar a Capela Sistina no Palácio Apostólico?

A Capela Sistina é um lugar imperdível para visitar por diversas razões, sendo um local praticamente obrigatório para os turistas.

Uma das razões pelas quais você deve visitar é devido a história por trás da Capela Sistina. Afinal de contas, ela é fascinante, e sua visita oferece uma oportunidade única para explorar a rica história da Igreja Católica.

A Capela Sistina também é o lar de algumas das mais belas obras de arte renascentistas do mundo, em especial o teto da Capela Sistina, de Michelangelo.

Mas, uma outra razão para conhecer a Capela Sistina é justamente por causa da sua arquitetura, que é uma obra de arte por si só.

Afinal de contas, oferece uma série de detalhes de tirar o fôlego, sendo bastante rica em simbolismo religioso.

Ainda que você não seja católico ou mesmo religioso, visitar o local é muito válido, haja vista que se trata de uma experiência única.

A Capela Sistina oferece uma experiência única que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.

A atmosfera dentro da capela é indescritível, com uma acústica incrível e uma sensação de espiritualidade que é realmente especial.

Tudo por lá é muito único e intenso, com uma combinação de beleza, espiritualidade e história que é difícil de descrever. É uma experiência que ficará na memória para sempre.

Fora isso, não há como deixar de mencionar que a Capela Sistina é uma das principais atrações turísticas de Roma e é um lugar imperdível para quem visita a cidade.

Como posso visitar a Capela Sistina?

A Capela Sistina fica dentro dos Museus do Vaticano. Isso quer dizer que, para poder ter acesso, você precisa comprar o ingresso dos Museus.

Você pode comprar através da internet, também, algo que facilita bastante. Mas, caso queira, ainda é possível fazer uma visita com um guia.

Além dos mais, os Museus do Vaticano ainda organizam uma visita guiada especial, onde, além de conhecer a Capela, ainda é possível visitar os Jardins do Vaticano e as Villas Pontifícias de Castel Gandolfo.

Como chegar na Capela Sistina?

Depende do local em que você se encontra, mas você deve entender que a Capela Sistina fica no Vaticano.

Uma das maneiras mais fáceis, e até mais econômicas, é ir até o local através de um metrô. Para tal, o visitante precisa acessar a linha A (laranja), e desembarcar na estação chamada "Cipro - Musei Vaticani".

Outra coisa que devemos mencionar é que, ao chegar na capela, há vários outros pontos turísticos próximos que você pode conhecer.

Um belo exemplo disso é a Basílica de São Pedro, que fica bem do lado Capela, sendo a maior igreja católica do mundo.

Ingressos para a Capela Sistina

O bilhete que você for comprar, dá acesso não só à Capela Sistina, como também aos Museus do Vaticano.

É claro que os valores podem variar de acordo com a época do ano. Mas, apenas para se ter uma base, os valores para visitas livres, são:

€17 para adultos;

€8 para pessoas entre 6 e 18 anos de idade;

Gratuito para menores de 6 anos.

Uma dica é que os Museus do Vaticano ficam fechados nos dias de domingo, com exceção do último domingo do mês.

Também tenha em mente que não é possível entrar com saias muito curtas ou shorts. Por fim, lembre-se que não é possível fotografar, filmar ou fazer qualquer um registro lá dentro.

