Qual é o lugar mais bonito do Brasil: conheça os nossos favoritos

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O Brasil é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo e os viajantes do globo sabem que o país, por sua vastidão, oferece muitos cenários diferentes, onde a beleza se manifesta de um modo incrível. Mas, afinal, qual é o lugar mais bonito do Brasil? Venha conhecer os nossos favoritos.



O Brasil é um dos grandes destinos de viagem que o globo oferece. Em alguns websites de renome, como tresorsdumonde o país é várias vezes apontado com um lugar de destaque, sendo, como o nome indica, um dos tesouros globais.

Uma vez que a extensão do Brasil o torna o quinto maior país do mundo em termos de área territorial, a possibilidade para buscar os lugares mais bonitos é bem ampla, sendo que encontrará os lugares naturais mais bonitos (e bem distintos consoante os estados), a cidades mais interessantes e as paisagens mais incríveis.

O lugar mais bonito do Brasil é, como pode imaginar, subjetivo. Cada viajante poderá encontrar o local que considera mais interessante e paradisíaco. Ainda assim, existem alguns lugares que merecem destaque, tanto por suas caraterísticas quanto por serem dos mais procurados pelos viajantes do mundo.

Natural, selvagem e repleto de vida, o Brasil se torna, sem dúvida, um destino que é, em si, um lugar bonito e de visita obrigatória para quem ama o encontro com os pequenos paraísos do mundo. Fazendo a escolha do impossível tentámos, então, lhe traze o lugar mais bonito do Brasil. Temos, na verdade, 7 locais para que você entenda a amplitude da beleza do território brasileiro! Venha conhecer nossa seleção dos lugares mais bonitos do Brasil.

Divulgação (Photo: Divulgação)

1. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros



A chapada dos veadeiros é um parque nacional do estado de Goiá, se situando na região centro do Brasil.

Esse local oferece algumas das paisagens selvagens mais bonitas, sendo conhecida internacionalmente por seus desfiladeiros e formação de cristais de quartzo.

Cachoeiras e piscinas em rocha fazem parte do seu rio Preto e, em torno, as espécies de fauna e flora criam uma biodiversidade inigualável. Sem dúvida, esse é, para nós, um dos locais mais bonitos do Brasil.

2. Floresta Amazônica



Não poderíamos deixar de lado o local que, evidentemente, você pensou primeiro quando pensou em locais naturais brasileiros. Falamos, claro, do pulmão do mundo, a Floresta Amazônica.

Buscada principalmente por quem ama o turismo ecológico, essa floresta tem um dos cenários mais lindos do Brasil,se tratando da maior reserva natural do país e oferecendo um ambiente selvagem e com uma riquíssima biodiversidade.

3. Porto de Galinhas

Já foi mencionada por várias vezes em rankings internacionais a beleza da praia de Porto de Galinhas e essa referência não acontece por acaso.

Situado em Pernambuco, esse local não só é um dos locais mais paradisíacos do Brasil, como é também um dos que oferece a possibilidade de se banhar em águas quentes e numa grande riqueza histórica. Se tratando de um dos locais mais procurados por turistas, Porto de Galinhas não poderia deixar de estar em nossa listagem dos lugares mais bonitos do Brasil.

4. Cataratas do Iguaçu



Na Foz de Iguaçu, em pleno Paraná, você encontra outro dos locais mais bonitos do Brasil. Falamos, pois, das Cataratas do Iguaçu, um local onde a paisagem natural promete deixar qualquer ser humano sem respiração, perante uma beleza incomparável.

Seus trilhos naturais pelas matas levam a cachoeiras globalmente reconhecidas, que criam emoções inexplicáveis por palavras com a sua beleza natural. Recentemente, a revisão das 7 maravilhas do mundo, colocou esse local entre os melhores e mais bonitos destinos da atualidade.

5. Dunas Genipabu



Bem perto de Natal, a apenas 25 quilómetros, você irá encontrar um dos paraísos balneares do país e também um dos locais mais bonitos do Brasil. Falamos das Dunas Genipabu.

A paisagem criada pelas dunas é de grande beleza e permite que você encontre águas com a mais bela tonalidade azul, que o farão acreditar que está num mundo de fantasia ou numa película de cinema.

6. Fernando de Noronha



Esse local é bem conhecido dos viajantes e muito procurado. A razão é simples: é um dos lugares mais bonitos do Brasil!

Situado em Recife, Fernando Noronha é um arquipélago onde poderá aproveitar a tonalidade verde e azul, ver a mata deslumbrante, se encontrar com recifes de coral e animais marinhos e aproveitar a beleza das formações rochosas.

No total são vinte e uma ilhas, ilhotas e rochedos que você pode conhecer. Para preservar sua beleza – imagine – é até preciso pagar uma taxa de preservação para ir nesse arquipélago paradisíaco.

7.Gruta da Lagoa Azul



Em Mato Grosso do Sul, a alguns quilómetros de Bonito, você irá encontrar a gruta da Lagoa Azul.

Sua beleza valeu a reputação internacional como monumento natural marcante, já que essa é uma das maiores lagoas formada numa cavidade em todo o mundo.

Não só a gruta e a lagoa oferecem um cenário deslumbrante, como a caminhada permite uma viagem natural, por entre cenários igualmente magníficos.



Com a vastidão do território brasileiro, como mencionámos não é fácil definir qual é o lugar mais bonito do Brasil, mas estamos certos que, em qualquer uma dessas sugestões, você encontraria um local digno de visitar e revisitar, que ficaria gravado em sua memória visual e sensorial para sempre. Queremos saber: Qual é mais apelativo para você? Tem outro local a destacar de entre a riqueza brasileira? Queremos saber sua opinião.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.