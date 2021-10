Quando é tarde demais para começar uma carreira no futebol?

Apoie o 247

Nunca é tarde demais para nada!

Jogar futebol é um dos esportes mais populares do mundo, e oferece tanto atividade física quanto benefícios sociais para aqueles que estão interessados. Há muitas oportunidades disponíveis para os adultos que procuram se envolver com este esporte - desde jogar em um time adulto, treinar times juvenis, oficializar ou arbitrar!

Se você acha que é realmente tarde demais, ainda há muitas maneiras de se envolver no futebol depois da adolescência - desde apenas jogar recreacionalmente por diversão até ser mais competitivo entrando em uma liga ou clube recreativo organizado!

Mas e se você realmente quiser ser um jogador profissional? Com que idade, você atravessa a fronteira e não há mais como realizar esses sonhos?

1. Quando pode ser tarde demais para começar uma carreira no futebol?

Responda: Não há nenhum limite de idade afiado que diga que é tarde demais para começar a jogar. No entanto, há um certo ponto em que se torna mais difícil ter sucesso como jogador profissional de futebol. Quanto mais cedo você começar a jogar futebol, melhores serão suas chances de subir dentro da estrutura de um clube ou equipe. A maioria dos clubes de alto nível tem programas para jovens que trazem jogadores jovens, e os treinam sob sua estratégia e estilo de jogo. É claro que é bastante impossível começar a jogar profissionalmente com uma idade tão alta, como quando se tem 50 ou 60 anos. Mas com menos de 30 anos, tudo é possível com um treinamento adequado, mas será mais difícil a cada ano.

Se você está deixando seus vinte e poucos anos, então pode ser bom começar a pensar em uma jornada futebolística diferente como treinador ou trabalhando na administração de clubes em vez de tentar se tornar um jogador profissional de nível internacional, porque você só ficará frustrado por não conseguir acompanhar aqueles que começam a jogar futebol em tenra idade. Lembre-se que para a maioria dos clubes de alto nível, os jogadores jovens são muito mais importantes do que os mais velhos que tentam esta profissão mais tarde em suas vidas, e o melhor que você pode conseguir lá é um time reserva.

2. Quais são os benefícios de começar com uma idade mais avançada?

Existem certos benefícios de começar uma carreira um pouco mais tarde.

a) Você tem maiores chances de sucesso se começar mais cedo, mas se tiver sucesso como adulto significa que você trabalhou mais e por mais tempo para atingir seu objetivo, e significa que você é realmente talentoso em vez de treinado adequadamente.

b) Se não for necessário, esperar até a idade adulta pode ajudar alguns jogadores a se concentrarem na escola ao invés de no esporte. Isto permite que eles continuem sua educação sem dividir seu tempo, energia e foco entre a carreira como jogador de futebol profissional e a educação. Muitos bons treinadores conseguem isso e incentivam seu time a se concentrar tanto na escola quanto no futebol universitário.

c) Alguns jogadores começam a trabalhar com sua carreira mais cedo. Isto significa que eles conhecem o "negócio" do futebol, os requisitos para o futebol profissional e o que esperar dos times profissionais com contratos profissionais em mãos, melhor do que aqueles que começaram a jogar profissionalmente antes de saírem da escola. Se você esperar até terminar a faculdade ou universidade, então você pode combinar ambas as oportunidades. É claro que ninguém lhe diz que não se pode ingressar em academias quando se é criança, mas as academias de futebol ainda não são clubes de futebol.

Elas podem conectá-lo a um time profissional quando você cumprir o requisito de idade, se você quiser se juntar à divisão de jogadores mais jovens. Por outro lado, quando você prefere esperar até uma idade específica para iniciar uma carreira no futebol, então você pode pedir-lhes que escrevam algo em seu currículo de futebol. Tal experiência nunca é um tempo perdido.

3. Quais são algumas coisas que podem ser difíceis para alguém que começa tarde

Alguns clubes estão olhando para anos de experiência e jogando antes mesmo de se darem ao trabalho de vê-lo em campo. É óbvio que se você começou mais tarde, sua experiência e período de treinamento são mais curtos do que aqueles que iniciaram suas carreiras como adolescentes. Às vezes você pode ser forte o suficiente para superar este obstáculo, mas pode haver lugares em que eles não o deixarão falar e o riscarão de campo.

Outra coisa é que o corpo humano começa a ser mais vulnerável e sua capacidade física de evitar lesões com cada vez que você está jogando ou treinando está caindo. Algumas pessoas dizem que a idade é apenas um número, mas para jogar futebol profissional você precisa estar em perfeitas condições de saúde e condição e sua resistência corporal está caindo é uma limitação física que você não vai vencer.

Se você fez uma escolha e se envolveu no negócio do futebol - não desista! Tente trabalhar com jovens jogadores talentosos na liga regional de futebol ou nas academias de futebol, para que sua trajetória melhore com o tempo. Talvez um dia surja uma oportunidade de começar a jogar futebol, mesmo que seja mais tarde do que outra pessoa. Você deve ser forte, perseverante e cheio de confiança em si mesmo.

Não aja desesperadamente, no entanto. Começar a jogar futebol mais tarde deve significar que você já teve um plano de reserva se seu sonho de ser um jogador de futebol profissional não der certo. Se os treinadores virem o seu desespero, eles podem colocar uma cruz em você porque sua ânsia pode levar a lesões e a excesso de treinamento que podem quebrá-lo fisicamente tão rápido que eles precisarão pagar suas contas hospitalares antes mesmo de você poder começar uma carreira no futebol em campo.

4. Como você pode superar estas dificuldades e ainda se tornar um jogador de futebol?

Seja disciplinado. Tenha um programa de treinamento rigoroso, mas bem equilibrado, mantenha-se saudável e mantenha uma dieta adequada. Regras de ouro para todo jogador de futebol, especialmente aqueles que passaram da melhor idade para se tornar uma estrela. Dedique ainda mais tempo à pesquisa de técnicas, estratégias e outras coisas que você ainda é capaz de melhorar como jogador de futebol.

Se você não faz parte de nenhum clube, certifique-se de que suas horas de treinamento que você dedica ao futebol sejam anotadas em algum lugar, mesmo que seja apenas um time amador ou uma pequena academia de futebol. Simplesmente dizer o quanto você trabalha em suas habilidades pode não ser suficiente para um treinador de um clube. Tê-lo no papel é prova inegável para muitos de quanto tempo você joga futebol e mostrará que você trata seu sonho de se tornar um jogador de futebol realmente sério.

5. E se for tarde demais para se tornar um jogador de futebol profissional?

Existem muitos caminhos de carreira na indústria do futebol, além deste, no qual você se torna um jogador de futebol. Você pode não ser capaz de se tornar um profissional, mas você pode se tornar um gerente respeitado com todo seu conhecimento meritório sobre como jogar futebol para vencer.

Se sua força física e resistência são suficientes para jogar pelo menos cinco dos sete dias da semana, então encontre um time juvenil ou comece a jogar futebol e a treinar crianças em idade escolar. É sempre melhor ajudar aqueles que são menores que você a realizar o sonho de se tornar um profissional da primeira divisão, mesmo quando você não poderia. Muitos encontram sua realização na educação e observam os outros terem sucesso muito cedo sob seu mentor.

Se sua conta bancária for suficientemente grande, você pode sempre investir em clubes, talentos individuais ou apostar nos jogos com seu dinheiro em cassinos para ganhar, pois você pode contar as chances com base em seu conhecimento e experiência.

Conclusão

Você pode tentar assinar seus primeiros contratos de futebol profissional em um clube de futebol de elite em sua idade adulta, mas você precisa estar pronto para que haja muitos obstáculos que você precisa superar. Você só precisa trabalhar mais do que outros em uma faixa etária mais jovem e esperar pela oportunidade certa e depois agarrá-la! Se isso não funcionar, e você encontrar um limite de idade que significa que é tarde demais para começar a jogar como jogador de futebol profissional, há inúmeras maneiras de se envolver na indústria do futebol, além de se tornar um jogador de futebol profissional. Se isto não funcionar, você pode sempre apostar na plataforma LV BET ou investir seu coração e tempo para ajudar os outros a prosperar.