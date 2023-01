Que tipo de bônus as casas de apostas oferecem?

Apoie o 247

Nos últimos anos, as casas de apostas passaram a oferecer diversos bônus para os seus apostadores. Das grandes ofertas de boas-vindas ao bônus diários semanais, as opções são amplas. Todos estes casas de apostas com bônus lhe darão uma pequena vantagem nos seus palpites, portanto, é fundamental entender como eles funcionam e quais os seus requerimentos.

Bônus de depósito

Este é, sem dúvidas, o bônus mais comum em todas as casas de apostas e cassinos ao redor do mundo. Esta oferta consiste em um bônus de uma porcentagem aplicada ao seu depósito inicial para aumentar seu saldo geral.

Ele pode variar entre 50% e 500% a depender do site. Assim, permitirá que você use apostas mais altas para aumentar seu lucro. Porém, costumam vir com rollover, que pode variar de 10 a 35 vezes o valor do bônus recebido ou total (bônus + depósito). Além disso, este tipo de oferta tem uma validade, dentro da qual os requisitos devem ser cumpridos, sob a pena de perder os seus ganhos e o próprio bônus.

Apostas Grátis

Free spins ou free bet, a depender da seção de apostas em que você está, são jogadas gratuitas nos sites de apostas. As FS são rodadas gratuitas em slots caça-níquel para o cassino enquanto a free bet pode ser uma aposta gratuita em esportes ou qualquer outro tipo de jogo oferecido.

Esse tipo de bônus pode ser dado tanto na inscrição do apostador na casa quanto semanalmente. Tudo depende de como a casa de apostas quer agradar ao seu público. Eles não costumam ter rollover e os ganhos são creditados automaticamente na carteira de saldo real.

Seguro de aposta

O seguro de apostas é uma opção para jogadores que não têm certeza se sua aposta será vencedora. Algumas marcas de apostas esportivas permitem que os jogadores garantam uma aposta a qualquer momento (é apenas um serviço pago com um custo extra), enquanto outras o representam como um bônus oferecido.

Na maioria dos casos brasileiros, este seguro é dado para apostas acumuladas. A famosa “ACCA insurance” pode ser encontrada em grandes casas.

Dinheiro de volta

Existem muitos tipos de bônus, mas o bônus Cashback é uma das vantagens mais lucrativas para os clientes. A opção clássica é um reembolso parcial de uma perda. Por exemplo, 5% de uma aposta perdida.

O cashback geralmente é fornecido apenas para um esporte específico, campeonato ou competição, ou pode ser destinado a apenas um ou alguns jogos. Normalmente, este reembolso é devolvido como uma aposta grátis ou um bônus de aposta. Dessa forma, você precisa ficar atento às regras de cada casa de apostas em que fizer suas apostas, pois as condições podem mudar de acordo com o evento.

Quais são os requisitos dos bônus oferecidos pelas casas de apostas?

O mercado de apostas esportivas é grande e cresce a cada dia. Para reter e atrair novos jogadores, as casas de apostas aproveitam todas as opções disponíveis. Muitas vezes, as ofertas valem a pena e obter bônus de apostas esportivas (leia 'dinheiro grátis') é sempre emocionante.

É preciso ter em mente que os bônus esportivos são ferramentas realmente úteis e práticas para motivar seus jogadores e fidelizá-los ainda mais, garantindo assim o prazer de apostar na casa de apostas. No entanto, eles também vêm com requisitos.

Rollover

Rollovers são requisitos que você deve cumprir para receber seus ganhos de bônus. Basicamente, isso significa que você só poderá reivindicar seu bônus depois de apostar o número de rollovers necessário.

Embora isso possa parecer um pouco complicado, a maioria dos sites de apostas implementam isso para garantir que você tenha uma boa experiência de apostas. E, ao mesmo tempo, é uma forma de proteger o site, para evitar que vários novos jogadores deposite uma certa quantia e retirem um grande ganho líquido apenas com o bônus.

Validade do bônus

Quando chega a hora, as casas de apostas fornecem um certo número de dias para cumprir o rollover. Ou seja, eles oferecem um prazo para cumprir as condições desde o momento em que você recebe seu bônus até o momento de retirá-lo. Geralmente dura 14 dias, porém isso varia. Eles também fornecem um período de tempo entre a inscrição e o primeiro depósito.

Odds mínimos

Quando se trata de satisfazer os critérios de bônus, um dos fatores a considerar são as probabilidades mínimas. As casas de apostas exigem que você jogue seu bônus repetidamente no rollover, mas apenas com odds mínimos. Em geral, as casas de apostas escolheram 1,5 como a menor probabilidade, mas isso varia dependendo da situação.

Código do cupom

Algumas casas de apostas precisam que você forneça um código promocional para receber seu bônus de boas-vindas. Em algumas circunstâncias, dependendo do código, uma quantia ou outra pode ser obtida.

