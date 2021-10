Quem tem mioma uterino pode engravidar? Saiba tudo!

Apoie o 247

É muito comum as mulheres descobrirem que possuem um mioma uterino durante os exames de rotina.

Mas, quem tem mioma uterino pode engravidar?

Sim, porém alguns tipos de miomas podem atrapalhar ou até mesmo impedir a gravidez, dependendo do tamanho e localização e outras características.

Na maior parte dos casos o acompanhamento periódico já é suficiente. No entanto, em alguns casos a cirurgia de mioma uterino é necessária.

Portanto, antes de se preocupar, é importante entender melhor sobre esse assunto. Sendo assim, fizemos um artigo explicando os tipos de mioma e quando estes podem dificultar a gravidez.

O que é o mioma uterino?

O mioma uterino (ou leiomioma uterino) são nódulos benignos que resultam de uma proliferação de forma excessiva de células no útero, que de forma geral, estão relacionado aos hormônios femininos.

Alguns fatores de risco estão atrelados ao seu surgimento, como em caso familiar, onde a mulher apresenta uma probabilidade maior de ter o leiomioma uterinocaso a irmã ou mãe também tenham.

No entanto, as causas exatas para o surgimento desse mioma no útero ainda não são totalmente conhecidas.

Apesar de parecer assustador, o mioma de útero é uma doença benigna, com desenvolvimento lento e que não necessita de tratamento na maioria dos casos.

Tipos de mioma uterino

Como o próprio nome diz, o mioma uterino pode se desenvolver em qualquer parte do útero, tendo a sua classificação baseada na região que ele se encontra.

Sendo assim, podemos dividi-los em três tipos:

● Mioma uterino subseroso;

● Mioma uterino intramural;

● Mioma uterino submucoso;

Agora, veremos um pouco mais sobre cada um deles.

Mioma uterino subseroso

O mioma subseroso é situado na parede externa do útero.

De modo geral, esse tipo de mioma no útero só causa problemas quando ocorre crescimento excessivo, ou seja, em casos muito raros.

Nesses raros casos, ele pode acabar exercendo pressão sobre outros órgãos, como o intestino ou a bexiga.

Mioma uterino intramural

Esse é o tipo mais comum de mioma de útero, pois ele fica alojado dentro da parede muscular.

Apesar de a maioria dos casos ser assintomático, algumas mulheres percebem alterações na menstruação em decorrência da presença desse mioma.

Mioma uterino submucoso

Dependendo do seu tamanho, o mioma submucoso pode ocupar uma grande parte da cavidade uterina, já que ele se encontra no revestimento interno do útero.

Frequentemente, esse tipo de mioma é o que mais está atrelado a sintomas desagradáveis, devido a sua localização.

Em casos muito mais raros, o mioma uterino submucoso se aloja no canal cervical e entra em parturição, ou seja, acaba descendo para o canal vaginal.

Além disso, pode acontecer desse mioma ficar ligado ao útero através de uma haste de irrigação, recebendo o nome de mioma pediculado.

O mioma uterino pode causar problemas para engravidar?

Essa é uma pergunta muito recorrente na vida da mulher que convive com essa intercorrência: quem tem mioma uterino pode engravidar?

A gestação já é um período muito delicado para as mulheres, que sofrem diversas alterações hormonais, estéticas e de personalidade.

Desta forma, uma gestação saudável e tranquila é fundamental.

A verdade é que a maioria dos miomas não causa dificuldades para engravidar e nem provocam abortos espontâneos ou outros tipos de complicações.

Entretanto, dependendo da localização, do tamanho e da quantidade deles, essa dificuldade infelizmente pode ocorrer.

Primeiramente, imagine que o útero possui um formato semelhante a uma pera e sua cavidade interna, nomeada endométrio, é o local onde o bebê se desenvolve.

Sendo assim, os miomas que comprovadamente podem reduzir a chance de gestação são os submucosos (ocupam a cavidade interna do útero) e o mioma intramural, que fica na parede do útero.

Já os miomas subserosos não costumam atrapalhar a gravidez, salve raras exceções.

Apesar de ser o menos frequente, o mioma submucoso é o que mais pode atrapalhar a fertilidade.

Por exemplo, caso esse tumor de desenvolva próximo ao orifício tubário, ele pode obstruir a passagem do espermatozoide, atrapalhando a fecundação.

Além disso, quando existem vários miomas no útero ou um mioma submucoso, intramural extenso (maior que 5 cm), a cavidade uterina pode ser distorcida, o que também prejudica a gestação.

Estes fatores em conjunto podem prejudicar a implantação do óvulo ou até o próprio desenvolvimento do feto.

Nesses casos raros, o mioma também pode estar localizado próximo ao local da placenta, correndo risco de provocar descolamento da placenta.

Isso pode resultar em sangramentos e elevação do risco de parto prematuro e complicações.

De qualquer maneira, é importante ressaltar que esses casos são mais raros e dependem de detalhes específicos como localização, volume e quantidade de miomas.

Por isso, é extremamente importante realizar exames de rotina e sempre se consultar a sua ginecologista.

O acompanhamento e seguimento com este profissional irá garantir uma gestação segura e tranquila para as futuras mamães!

Principais sintomas do mioma uterino

Na maior parte dos casos os miomas uterinos são completamente assintomáticos, ou seja, as mulheres não sentem absolutamente nada.

Desta forma, a maioria dos miomas são identificados ao acaso durante o exame de ultrassom de rotina.

Entretanto, alguns miomas podem causar alguns sintomas, dentre eles destacam-se:

● Aumento do fluxo menstrual;

● Dificuldade para engravidar ou até mesmo manter a gestação

● Dor pélvica;

● Aumento do volume abdominal;

Vale a pena ressaltar que, caso esse mioma seja volumoso, o contato dele com outros órgãos do abdômen pode causar sintomas semelhantes à infecção urinária, problemas digestivos, entre outros, decorrente da compressão dessas estruturas.

Qual o tratamento para mioma uterino?

Apesar da presença do mioma no útero apresentar alguns riscos para a gestação, nem todos os miomas precisam ser tratados.

Essa decisão de tratamento ou seguimento deve ser feita sempre em conjunto com a sua ginecologista.

Na maioria dos casos, é apenas recomendado o acompanhamento através de ultrassonografia para avaliar o desenvolvimento do mioma.

Porém, quando há sinais de que o mioma possa estar interferindo na fertilidade, na gravidez ou produzindo sintomas indesejados, algumas opções de tratamento podem ser feitas.

Veja, a seguir, alguns possíveis tratamentos.

● Conduta expectante, que é aguardar e acompanhar os miomas periodicamente;

● Uso de medicamentos para controlar o quadro;

● Cirurgia para remoção dos miomas ou do útero, caso seja necessário;

É extremamente importante lembrar que a escolha do melhor tratamento deve ser feita de forma individual, baseada na avaliação clínica completa de cada paciente, sendo necessária a realização de consultas e exames periódicos.

Conclusão

No artigo de hoje vimos que o mioma uterino pode fazer parte da vida da mulher sem atrapalhar a sua saúde, mas é importante estar atenta aos tipos, tamanhos, localização e sintomas.

Alguns podem atrapalhar a gestação e fertilidade, por isso, cuidar do corpo e fazer exames periodicamente é a melhor maneira de prevenir complicações.

