Quer manter seu celular seguro? Confira dicas de segurança e se previna dos furtos

Os celulares hoje são ferramentas importantes para a rotina de vários brasileiros. Descobrimos como utilizar esses dispositivos para facilitar nossa vida, otimizar processos e nos comunicarmos. Perder um item desse pode ser uma grande dor de cabeça para muitos usuários.

Por isso, aprender como evitar furtos e roubos é uma questão de importância. Assim, você mantém seu dispositivo por mais tempo e ainda conserva sua segurança por mais tempo. Portanto, separamos algumas dicas importantes sobre como se prevenir desse tipo de situação.

Como prevenir furtos e assaltos de aparelhos?

Para evitar um furto ou roubo, a dica mais importante é sempre observar as medidas de prevenção. São algumas atitudes básicas que ajudam a manter não só o seu celular em segurança, mas também sua integridade física.

O manual de prevenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo oferece algumas dicas de segurança básicas para esse tipo de situação. Separamos as principais para te ajudar a evitar que esse problema aconteça com você, confira:

● Evite utilizar o celular em locais de risco;

● Mantenha sempre o aparelho à frente do corpo;

● Quando estiver na rua, mantenha o volume no modo silencioso;

● Se precisar fazer uma ligação ou usar o aparelho, faça em locais movimentados;

● Se possível, tenha um celular velho para entregar em casos de roubo.

Além disso, não deixe de sempre andar por locais conhecidos e conheça os principais pontos de risco, quando estiver em lugares novos. Com algumas pesquisas básicas na internet é possível entender quais pontos evitar quando estiver visitando um local novo.

O que fazer se alguém me abordar?

Durante uma abordagem ou quando alguém furta seu aparelho, a coisa mais importante é preservar sua vida e garantir sua integridade. Por isso, evite reagir em casos de roubos, e não corra atrás da pessoa em situações de furto.

Durante a ação, entregue seus pertences e mantenha a calma. Evite realizar movimentos bruscos e assim que puder, ligue para a polícia. Tente coletar o máximo de informações sobre a pessoa que te abordou, o local e para onde ela se dirigiu.

O que fazer caso alguém furte seu aparelho?

Porém, nem sempre é possível evitar que um furto aconteça, mesmo com todas as medidas de precaução. Portanto, é possível que você tenha que encarar algumas ações básicas, caso tenha seu aparelho subtraído.

Entendemos que esse é um momento delicado, que muitas vezes gera confusão sobre como prosseguir. Por isso, separamos o passo a passo para você entender como proceder, caso isso aconteça e tente reaver seu dispositivo.

Faça um boletim de ocorrência

A primeira coisa importante a se fazer é ir à delegacia mais próxima ou utilizar a delegacia online para fazer seu boletim de ocorrência. Informe tudo o que puder sobre o aparelho, a ocorrência e outros dados fundamentais para que a polícia encontre seu dispositivo.

Bloqueie suas informações importantes

Hoje, os aparelhos smartphone são uma ferramenta importante, onde guardamos dados úteis como acesso a bancos, cartões e outros. Então, o segundo passo é bloquear essas informações e avisar às empresas que seu dispositivo não está em sua posse.

Rastreie seu aparelho

Por fim, você pode usar suas contas do aparelho para realizar o rastreamento do dispositivo. Assim, consegue encontrar o local onde ele emitiu sinal pela última vez, e até mesmo o lugar onde está, em tempo real.

Porém, é fundamental lembrar que você não deve ir até o local para pegar seu aparelho. Não se coloque em uma situação de risco, e informe à polícia assim que conseguir a localização e se mantenha em segurança.

Algumas empresas de telefonia possuem serviços de localizador próprio, como a conta Google ou ter como rastrear celular Xiaomi. Aproveite para conferir qual é a sua e encontre seu dispositivo de forma simples.

Conclusão: como se prevenir dos furtos de celular?

Então, os métodos de prevenção a furtos e roubos de aparelho ficam sempre por conta da sua atenção e bom senso. Por isso, evite sempre locais e atitudes que colocarão seu celular em evidência para possíveis ocorrências.

Mantenha sempre seu telefone junto e visível, evitando utilizar o aparelho em locais de risco. Se sentir algumas atitudes suspeitas, encontre abrigo e ajuda em locais seguros e ligue para a polícia ou brigada antes de qualquer outra ação.

