Remover fundo de imagem online: veja como fazer

Tem uma excelente fotografia e quando dá por ela, já tarde demais, vê coisas no fundo que o desagradam? Calma, porque temos a solução perfeita. Para remover fundo de imagem online, basta clicar no link que indicamos e seguir os passos.

É um processo rápido, simples e muito intuitivo, mesmo para quem não percebe grande coisa destas novas ferramentas digitais. São este tipo de plataformas que permitem torná-lo num fotógrafo de mão cheia, que sabe sacar aquela foto especial, da qual todos vão falar.

Ainda assim, e dada a evolução das novas tecnologias, é inevitável falar nas tão famosas selfies. Afinal, para tirar uma foto a si próprio ou com um grupo de amigos, então, a aventura é ainda maior. É certo que pode tirar várias até conseguir a imagem perfeita, mas caso não o consiga, pelo menos agora já sabe o quão fácil é remover fundo de imagem online.

Quer saber como tirar a selfie perfeita? Atente às dicas

Como referimos, mesmo que não obtenha a selfie perfeita, pode recorrer à ferramenta da Deposit Photos para remover fundo de imagem online. Ainda assim, para conseguir aquela foto, digna de perfil de Instagram, há muito a saber. Pegue no caderninho e tire todas as notas, para que posssa memorizar e treinar. Daqui a nada estará um verdadeiro profissional.

Teste os melhores ângulos

Todas as pessoas têm um lado do rosto ou do corpo de que mais gostam ou que acham que o favorece mais – sim, somos todos assim, por isso, não precisa de se sentir envergonhado. Por isso, tenha a certeza de qual é e aproveite-o ao máximo.

Deixamos ainda uma dica adicional: deve, sempre que possível, evitar as fotos tiradas de baixo para cima, porque fazem-no mais pequeno e deixam o rosto desproporcional.

Use a luz natural

Uma dica que deve ser tida em conta em todas as fotografias, selfies ou não: sempre que possível deve aproveitar a luz natural. Deixe-se ser iluminado por ela e verá como o resultado fica muito melhor.

Crie um cenário bonito

Claro que você será sempre o destaque da imagem, porém o fundo também pode ajudar, e muito, na composição fotográfica. Por isso, atente ao que está à sua volta e certifique-se de que é um cenário que o deixa contente. Se não, procure outro cenário mais agradável. Se não houver, pelo menos já sabe como remover o fundo de uma fotografia.

Use a câmera traseira

Deve recorrer a este truque, porque a resolução é infinitamente melhor do que a da câmara dianteira. Dá mais trabalho sim, mas vale a pena.

Inspire-se noutras pessoas

Se não sabe as melhores poses ou posições para tirar fotos, então, pode inspirar-se nos perfis das influenciadoras digitais ou modelos. Elas - e eles - atentam a tudo isto e muito mais, pelo que, nesse aspeto, têm muito para nos ensinar para saber como tirar uma boa selfie.

Use aplicativos

Toda a gente o faz, convenhamos, aliás, a etapa final de conseguir a selfie perfeita é mesmo a edição. Há vários disponíveis como o Afterlight, Lightroom, Vscocam. É só escolher aquele com que mais se identifica e que lhe parece mais simples de usar.

