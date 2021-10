Revenda de seguidores cresce no Brasil em 2021

Apoie o 247

Bom, se você não sabe o que é revenda de seguidores ! Ou ainda está naquela de que o Instagram só serve como meio de entretenimento.

Aqui, você vai entender como funciona o mecanismo e vai perceber que dá pra faturar uma grana alta através da prática revendendo seguidores. Antes de iniciar o artigo separei aqui os melhores painéis de Revenda de Seguidores.

3 Maiores e melhores painéis Smm para revenda de seguidores do Brasil

Divulga.vip



Com um pouco mais de 3 anos de mercado, o divulga.;vip é um dos primeiros painéis que atuam com revenda de seguidores do país. Todo processo de revenda de seguidores para que o usuário possa comprar seguidor brasileiro é feito de forma automática.

Smm.net.br



O smm.net.br tem um layout que lembra bastante a plataforma do divulga.vip. Contudo a plataforma tem como principal foco serviços de curtidas, seguidores Mundiais do Instagram e views stories do Instagram.

Através do site também é possível comprar seguidores por gênero para atuar com foco na revenda de seguidores.

Socialmarketing.vip



A plataforma do socialmarketing.vip é uma das mais joviais e interativas da nossa pesquisa. Logo na home do site você pode conferir como funciona o passo a passo do processo de revenda.

Ainda no site tem um quiz com as principais perguntas e respostas que envolvem a revenda de seguidores. Importante!

Para conseguir entender de forma mais prática como atua o processo de revenda e como funciona todo o processo, coincidentemente basta clicar no menu serviços que fica localizado na parte superior dos 3 sites. Perfeito, né?

Entenda como funciona o painel de revenda de seguidores

Antes que você duvide ou comece a torcer o nariz para a prática de revenda de seguidores, é importante você saber que todos os 3 painéis listados nesse artigo foram testados.

E para nossa surpresa o painel com foco na revenda de seguidores funcionou de forma prática e super eficiente sem causar nenhum tipo de dor de cabeça.

A princípio carregamos o painel com o valor inicial de R$35 e divulgamos para amigos próximos do Instagram. Importante ressaltar que a venda de seguidores fluiu de forma bastante tranquila.

E que os “clientes” elogiaram não só a velocidade da entrega de seguidores como a qualidade dos perfis que foram entregues.

Ou seja, através do painel - smm revenda de seguidores foi possível fazer com que o perfil do Instagram crescesse de forma acelerada.

O fato é que a revenda de seguidores tem feito muita gente faturar uma renda extra ou até mesmo largar o emprego por causa das chances de ganhos altos.

O melhor de tudo é que os seguidores vindos através do painel de revenda, geralmente são 3 vezes mais baratos do que nos sites seguros que tem foco na compra de seguidores.

Qual melhor site para atuar com revenda de seguidores?

O Divulga.vip é uma das plataformas com mais tempo de mercado, da nossa lista. Lembrando que durante a fase de testes contratamos os painéis das 3 empresas nos surpreendemos positivamente com todas.

Quando contratar o painel revenda de seguidores

Você estiver Precisando Faturar Uma Grana Extra

Estiver Desempregado

Perceber que Gosta de Trabalhar com Instagram

Perceber que Passa muito tempo ocioso na Rede Social

Parece mentira, mas não é! A revenda de seguidores é uma realidade, o bom é que todo processo funciona de forma mega intuitiva onde não é necessário realizar grandes investimentos.

Com apenas R$30 já é possível recarregar o painel de revenda e sair vendendo o seguidores para os usuários que têm o desejo de trabalhar com o Instagram de forma profissional.

Como funciona o painel de revenda de seguidores

O processo de revenda de seguidores acontece de forma intuitiva. Veja abaixo o passo a passo de como funciona o processo.

Escolha o site da sua preferência que atue com foco na revenda de seguidores Crie sua conta (Não é necessário fornecer dados, apenas preencher login e senha) Adicione o saldo ( O painel só pode ser carregado com valores a partir de R$30) Agora, só fazer o seu primeiro pedido e aguardar liberação do painel.

Assim que o painel é liberado, você tem acesso a sistema que opera de forma mega explicativa, até quem não tem tanta familiaridade com a internet consegue manusear.

A partir daí você pode precificar os seguidores separando em pacotes e vender os seguidores pelo preço que você quiser.

Porque atuar com a revenda de seguidores

Melhorar Engajamento no Instagram Melhorar Número de visualizações Aumentar número de seguidores novos na página Aumentar número de curtidas Ampliar número de comentários Ampliar o Alcance Emplacar Vendas

Apresentando esses 7 motivos para o seu futuro cliente, dificilmente ele não vai querer contratar os serviços do painel.

Principalmente porque hoje a maioria dos usuários do Instagram tem o sonho ou o objetivo de impulsionar algum modelo de negócio através da ferramenta.

Antes de mais nada se observarmos de forma minuciosa os seguidores do seu próprio perfil, você vai confirmar que mais de 35% das contas que você segue ou que te seguem são perfis de lojas e/ou prestadores de serviços.

Esse artifício facilita muito para que tem vontade de atuar no setor de revenda de seguidores

Outros motivos para você atuar com revenda de seguidores

Seguidores com Qualidade

Seguidores Reais

Seguidores de Perfis brasileiros

Entrega de seguidores com segurança e sigilo

Baixo Investimento

Não existe uma quantidade determinada de pessoas no perfil para atuar com a prática.

Você pode recarregar o painel, quantas vezes achar necessário

O legal da prática é que você pode montar um perfil no Instagram agora e optar pela revenda de seguidores no mesmo dia, sem nenhum tipo de complicação.

Existe alguma diferença entre os painéis que atuam com revenda de seguidores?

Pelo que foi analisado até aqui, não existe nenhuma diferença entre os 3 painéis abordados neste artigo. Até os painéis de revenda de seguidores são bem parecidos.

Quando devo desconfiar da revenda de seguidores?

Caso você não se sinta à vontade para atuar com a revenda de seguidores através dos sites que listamos aqui e esteja decidida a realizar pesquisas no Google, recomendo que você passe um pente fino nas plataformas, antes de contratar o painel.

É importante ressaltar isso, porque muita gente ainda se ilude com sites construídos através de plataformas “bonitas”, muitas delas apresentam um ar super profissional, mas o fato é que a maioria atua revendendo seguidores fakes que acabam não contribuindo com o engajamento dos perfis.

Por isso, se você não quer perder dinheiro e contratar uma empresa que atua com revenda para seguir no modo fake, fizemos uma lista que vai te ajudar a identificar quando a empresa não trabalha comprando seguidores reais.

Para revender seguidores é necessário ter conta ativa no Instagram?

Evidente que não! Mas é necessário que você entenda como funciona a rede social. Muitos usuários ativos na rede acreditam que só postar fotos bonitas no feed, oferecer o serviço de revenda são os recursos suficientes para emplacar vendas.

O fato é que isso é tudo balela!

Principalmente quando vivemos em um país que tem usuários que não entendem de forma detalhada como funciona a prática de comprar seguidores e revender seguidores.

Seguem abaixo algumas dicas que vão te ajudar a movimentar o seu Instagram explicando como funciona o processo de revenda de seguidores de forma profissional.

5 táticas infalíveis para revender seguidores no Instagram

Crie um perfil profissional Oriente o seu público a atuar com revenda de seguidores de forma segura Explique de forma simples como funciona o processo de revenda de seguidores Deixe claro que a prática não é ilegal e que ao contrários do que as pessoas pensam melhora o engajamento Identifique clientes que conquistaram o sucesso com a prática e os traga como prova social

Todas as dicas abordadas acima são de fundamental importância para construção do seu perfil. O ideal é que você poste elas em formato de cards para o feed, ou até mesmo faça vídeos ilustrativos explicando a prática.

Esses vídeos podem ser criados no Inkshot ( aplicativo de edição de imagens e vídeos). Enfim, construir um perfil bem definido com relação a como funciona o mecanismo de revenda de seguidores pode ser considerado o primeiro grande passo que certamente fará com que você emplaque vendas.

Considerações finais

A revenda de seguidores é uma excelente ferramenta para quem precisa ganhar dinheiro rápido. E o dinheiro vem principalmente se você tem habilidade com vendas e tende pelo menos o mínimo de Instagram.

Como hoje, boa parte do público brasileiro tem uma conta na rede social e muitos desses tem como meta conquistar muitos seguidores, por isso atuar com o painel- smm que tem foco na revenda de seguidores é o meio mais prático, rápido e dinâmico de conquistar a independência financeira em curto espaço de tempo.