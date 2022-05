Rodovia Panamericana: icônica rota terrestre percorre as Américas, do Alasca à Argentina

Apoie o 247

A Rodovia Panamericana é uma rota que desperta o desejo de viajar em qualquer aventureiro. Que outra estrada seria capaz de transportar um viajante entre os extremos do mundo enquanto escala montanhas, atravessa as áreas costeiras do oceano Pacífico, cruza a densa selva ou passa pelo deserto mais seco do planeta?



Listada no Guinness Book of World Records como a estrada motorizada mais longa do mundo, a Panamericana não tem uma rota definida nos Estados Unidos e Canadá, mas alguns viajantes começam a jornada no Alasca e dirigem seus veículos até Ushuaia, na Argentina, o extremo sul da América do Sul. No entanto, é necessário contornar o Darién Gap entre o Panamá e a Colômbia, e esse trecho só é possível ser feito de balsa.



A maior parte da rota Panamericana passa por países de língua espanhola – para os viajantes é importante falar o idioma para facilitar a comunicação com os habitantes locais e experimentar a cultura dos lugares por onde passam e se hospedam.



O percurso



A Panamericana não é exatamente uma estrada oficial – trata-se de um conceito, pois são rodovias nacionais que se unem para formar uma rota viável, desde o Alasca até a Argentina. O único trecho projetado como Panamericana Highway vai de Laredo, no norte do México, até Buenos Aires, a capital argentina, mas há muitos ramais que permitem cobrir toda a distância do Ártico até quase a Antártida.



Dependendo da rota, são aproximadamente 25.000 quilômetros de estradas que passam pelo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, na América do Norte; além de Colômbia, Equador, Peru, Chilee Argentina, na América do Sul.



Então, escolhendo a estação climática mais seca e se vestindo do melhor espírito aventureiro, dirigir pela Rodovia Panamericana é certamente possível – na verdade, muitos viajantes completam a jornada terrestre da América do Norte para a América do Sul a cada ano.



América do Norte



Pra os aventureiros que estão indo de Norte a Sul, Prudhoe Bay, no Alasca, é o ponto de partida. Continuando pelo Canadá, algumas rotas levam até os Estados Unidos. Já em solo americano, as estradas interestaduais são declaradas parte da Rodovia Panamericana, sendo que as principais vão se conectar com a rota oficial, no México.



No percurso é possível conhecer cidades famosas como Los Angeles, Las Vegas e San Diego. Depois de cruzar a fronteira Estados Unidos – México, em San Antonio, no Texas, está Laredo – o começo da Panamericana original, que continua até a Cidade do México.



América Central



Na América Central, a Panamericana passa pelas capitais de todos os países, exceto Tegucigalpa, em Honduras – que fica a uma distância de 100 quilômetros da rota. É também nesta região que os viajantes vão chegar ao único trecho que não pode ser percorrido de carro - o Darien Gap, uma área de montanhas e selva com cerca de 80 quilômetros de extensão, situada entre o Panamá e a Colômbia. Neste trecho só é possível viajar de avião, com o veículo transportado por outros meios.



América do Sul



A rota Panamericana se reinicia em Turbo, na Colômbia, seguindo pelo oeste da América do Sul. A rodovia passa pelo Equador e Peru, inclusive pelas respectivas capitais, Quito e Lima. No Chile, a rota principal segue para a Argentina e sua capital, Buenos Aires. Existem outros trechos que seguem para o Uruguai e Brasil ou para a direção oposta – a Patagônia e Ushuaia – destino final da Rodovia Panamericana.

