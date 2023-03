Saiba o que seus amigos e seguidores estão fazendo no Instagram com o Snoopreport

Apoie o 247

Snoopreport é uma plataforma de análise de mídia social que permite ver a atividade de amigos no Instagram, seguidores ou influenciadores. Ao contrário de outras ferramentas de análise de mídia social, o Snoopreport fornece informações detalhadas sobre as atividades dos usuários, como curtidas, comentários e seguidores.

Função que foi recentemente removida da plataforma

Até 2019, existia uma aba que exibia as atividades dos seus amigos no instagram. Nessa seção, era possível visualizar as curtidas em fotos, comentários e até mesmo os novos usuários seguidos pela pessoa. No entanto, essa funcionalidade foi removida pelo aplicativo, o que significa que agora é impossível ver o que seus amigos fazem no Instagram diretamente na rede social.

Para continuar acompanhando as atividades dos seus amigos na rede, é preciso recorrer a um aplicativo ou site externo. É nesse contexto que surge o Snoopreport. O site se propõe a fornecer relatórios completos sobre a audiência do usuário sem violar as regras de privacidade do Instagram. Para isso, ele trabalha apenas com dados públicos da rede social.

Assim, mesmo que um usuário tenha configurado a sua conta para não mostrar as suas curtidas no Instagram, o Snoopreport pode exibir essas informações para outros usuários. Isso inclui as curtidas que a pessoa recebeu em suas publicações, bem como as contas que ela seguiu e outras atividades realizadas na rede social.

Como visualizar quem curtiu as fotos do perfil pesquisado

Vale ressaltar que o Snoopreport respeita as políticas de privacidade do Instagram e trabalha apenas com informações públicas. Dessa forma, ele não infringe as regras da rede social e pode ser usado com segurança pelos usuários que desejam monitorar a sua audiência no Instagram.

Em resumo, o Snoopreport se apresenta como uma solução para aqueles que desejam continuar acompanhando as atividades dos seus amigos no Instagram. O site oferece relatórios completos e detalhados sobre a audiência do usuário, sem violar a privacidade de outras pessoas na rede social. Com isso, é possível obter informações valiosas sobre a sua audiência e ajustar a sua estratégia de conteúdo e marketing para atender às necessidades do seu público-alvo.

Resumo das atividades do perfil no Instagram

Como ver as atividades de contas no Instagram

Com o Snoopreport, você pode rastrear a atividade de seus amigos no Instagram, familiares ou até mesmo de celebridades e concorrentes que você segue no Instagram. Isso pode ser útil para os profissionais de marketing que desejam entender as tendências de engajamento de seu público-alvo ou para aqueles que desejam manter um controle mais rigoroso sobre a atividade de seus filhos nas redes sociais.

A plataforma também oferece recursos avançados, como a capacidade de comparar a atividade de diferentes usuários e a capacidade de exportar dados para análise mais detalhada. Além disso, o Snoopreport mantém a privacidade dos usuários, garantindo que a análise de atividade seja realizada de forma totalmente anônima.

Assista ao vídeo e entenda como a plataforma funciona:

Vantagens do Snoopreport

Monitoramento do Instagram: o Snoopreport é uma ferramenta de monitoramento do Instagram que permite que os profissionais de marketing monitorem as atividades dos usuários do Instagram em tempo real.

Análise avançada: o Snoopreport oferece recursos avançados de análise, como análise de engajamento, análise de seguidores e análise de hashtags, que ajudam os profissionais de marketing a entender melhor o comportamento dos usuários do Instagram.

Fácil de usar: o Snoopreport é fácil de usar e apresenta informações em um painel de controle intuitivo que pode ser acessado a qualquer momento.

Informações detalhadas: o Snoopreport fornece informações detalhadas sobre as atividades dos usuários do Instagram, incluindo o número de postagens, seguidores, curtidas e comentários que eles receberam.

Ajuste de estratégia: com base nas informações fornecidas pelo Snoopreport, os profissionais de marketing podem ajustar sua estratégia de conteúdo e marketing para atender às necessidades de seu público-alvo.

Segurança: o Snoopreport respeita a privacidade dos usuários do Instagram e garante que suas informações não sejam compartilhadas com terceiros sem o consentimento do usuário.

Suporte ao cliente: o Snoopreport oferece suporte ao cliente dedicado para ajudar os usuários a usar a plataforma e responder a quaisquer perguntas ou preocupações.

Planos de preços acessíveis: o Snoopreport oferece planos de preços acessíveis para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes corporações.

Melhoria de ROI: o Snoopreport pode ajudar os profissionais de marketing a melhorar seu ROI (retorno sobre o investimento) no Instagram, permitindo que eles ajustem sua estratégia com base nas informações fornecidas pela plataforma.

Em resumo, o Snoopreport é uma ferramenta de monitoramento e análise do Instagram que oferece uma série de vantagens para indivíduos e profissionais de marketing. Com seus recursos avançados de análise e informações detalhadas, o Snoopreport pode ajudar os profissionais de marketing a ajustar sua estratégia de conteúdo e marketing, melhorar seu ROI e alcançar seu público-alvo com mais eficácia.

As hastags que o perfil mais utiliza

Quanto custa o Snoopreport?

Para começar a usar o serviço, é necessário realizar um cadastro gratuito no site oficial. Durante o processo de cadastro, é possível escolher entre duas opções de conta, uma para pessoas físicas e outra para aqueles que possuem um CNPJ.

Uma vez dentro da plataforma, o usuário tem a opção de monitorar diversas contas e receber informações, de acordo com os planos disponíveis no site. As assinaturas estão disponíveis a partir de U$0,99 por semana, o equivalente a R$5,21 na cotação atual.

Após a aprovação do pagamento, o acesso à plataforma é liberado, permitindo que o usuário visualize as atividades dos seus amigos no Instagram ou até mesmo obtenha informações relevantes para impulsionar o seu próprio perfil.

É um processo em conformidade com as regras do Instagram?

Uma das principais vantagens do Snoopreport é a sua total conformidade legal, além de possibilitar o monitoramento de várias contas simultaneamente e o acesso às interações públicas dos seus amigos e seguidores. Desse modo, o usuário pode "stalkear" de forma positiva a sua audiência, com o objetivo de construir um perfil mais atraente.

Quem começou a seguir o perfil

Em suma, o Snoopreport é uma ferramenta útil para quem deseja monitorar a atividade do Instagram de seus amigos, familiares, influenciadores ou celebridades. Com sua interface fácil de usar e recursos avançados, a plataforma oferece uma maneira eficiente de coletar informações valiosas sobre a atividade de mídia social.

