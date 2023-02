Saiba por que as atividades de alfabetização são importantes para a educação infantil

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Os primeiros anos de vida são tempos maravilhosos para a alfabetização infantil. Curiosos sobre tudo, eles procuram explorar e entender seu mundo.

E você pode até não saber, mas as crianças estão ativamente tentando usar e dar sentido à leitura e à escrita muito antes de dominarem as habilidades técnicas.

O importante é reconhecer que as crianças são construtoras ativas de significado.

Dessa maneira, os adultos desempenham um papel crítico em suas vidas, envolvendo seus interesses, criando metas desafiadoras, mas alcançáveis, e apoiando seus esforços para aprender, através de suas muitas perguntas e interpretações únicas.

Os adultos na vida das crianças são seus primeiros professores de alfabetização, e a colaboração dos educadores com famílias e comunidades é fundamental para o bem-estar e o sucesso escolar das crianças.

Entenda melhor a seguir:

Como começa o processo de alfabetização?

A alfabetização infantil começa bem cedo na vida dos pequenos. À medida que as crianças se familiarizam com diferentes sistemas de símbolos, elas começam a desenvolver a ideia de que tipos específicos de marcas – impressas – representam significados.

Logo depois, eles começarão a entender que, dentro desses sinais, há letras e sons correspondentes.

Embora possa parecer que algumas crianças adquirem esse conhecimento magicamente ou por conta própria, estudos sugerem que elas são beneficiárias de orientações e instruções consideráveis, ainda que lúdicas e informais, para os adultos.

No entanto, existe uma diversidade considerável no desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças.

Algumas crianças podem ter acesso a uma ampla gama de livros, enquanto outras não. Algumas crianças podem observar seus pais lendo e escrevendo com frequência, em outros casos, apenas ocasionalmente.

Algumas crianças recebem instrução direta, enquanto outras recebem uma assistência muito mais informal.

O que isso significa é que as crianças chegam à escola com muitas experiências e habilidades diferentes. Consequentemente, nenhum método ou abordagem de ensino é suscetível de ser o mais eficaz para todas as crianças.

Em vez disso, a estratégia mais eficiente é usar uma variedade de estratégias de ensino que possam abranger a grande diversidade de crianças. Como brincadeiras, jogos, apostila de alfabetização, e atividades para educação infantil variadas.

Quais são os benefícios da alfabetização?

Os benefícios da alfabetização se manifestam de diferentes maneiras, tanto para a pessoa que se alfabetiza quanto para a sociedade em que vive. Nesse sentido, podemos falar de vários benefícios:

● Benefícios para a pessoa. A alfabetização traz benefícios como aumento da autoestima e autonomia econômica;

● Benefícios políticos. A alfabetização promove a participação na vida política e, portanto, a democracia e a diversidade.

● Benefícios culturais. Os valores são transmitidos de uma geração para outra através da leitura e da escrita. Além disso, a alfabetização promove o pensamento crítico que faz com que as pessoas tenham sua própria opinião e abram suas mentes para diversas culturas.

● Benefícios na economia. A alfabetização promove o crescimento econômico dos países, uma vez que as pessoas mais instruídas poderão aceder ao mercado de trabalho em condições mais favoráveis e contribuirão para o aumento da riqueza.

Sobre as atividades de alfabetização

A alfabetização infantil é importante para o desenvolvimento geral de todas as crianças. Essa é a base para se sair bem na escola, socializar com os outros, resolver problemas, tomar decisões, tornar-se independente, gerenciar dinheiro e trabalhar.

Conversar, cantar, jogar jogos de som e palavras, ler, escrever e desenhar com seu filho são ótimas maneiras de estabelecer uma boa base de alfabetização pré escolar.

A grande notícia é que as tarefas cotidianas, refeições em família ou brincadeiras, são ótimas oportunidades para realizar as atividades para educação infantil.

E você não precisa de muito tempo para as atividades de alfabetização – algumas vezes por dia é o suficiente. O importante é aproveitar diferentes momentos e oportunidades para ajudar a criançada.

Pode ser tão simples como escrever uma lista de compras juntos, jogar um jogo de rima, fazer o uso de uma apostila de alfabetização para complementar o aprendizado, ou ler uma história antes de dormir.

Nunca é cedo demais para começar a envolver as crianças com atividades de alfabetização. Até mesmo os bebês gostam de ouvir histórias e fazer parte de conversas.

Divulgação

Porque as cartilhas e apostila de alfabetização são importantes na alfabetização?

Hoje há inúmeras tecnologias para auxiliar no processo de alfabetização, mas as apostilas de alfabetização e cartilhas, ainda são importantes, tanto para os alunos, quanto para pais e professores.

Isso porque apresenta auxilia no processo de alfabetização por meio de atividades e exercícios com imagens, bem coloridos e interativos, o que é muito atrativo para as crianças, que adoram colorir e “rabiscar”.

Inclusive, você deve ter alguma lembrança das apostilas e cartilhas que, de alguma maneira, marcaram sua vida como estudante. O que torna esse processo inesquecível são os recursos visuais que chamam a atenção dos alunos e ajudam no processo.

Além disso, as apostilas e as atividades de educação infantil otimizam o tempo de pais e professores, já que contemplam atividades eficazes para o aprendizado com imagens prontas e acessíveis.

Dessa maneira, os alunos e tutores podem se concentrar na construção do conhecimento.

E tudo isso sem ser cansativo e maçante para as crianças, já que as atividades são elaboradas com desafios, de acordo com cada fase, para despertar a motivação e curiosidade para completar as tarefas.

Os benefícios das atividades de alfabetização

Você já conhece o site Mestre do Saber que auxilia pais e professores no processo de alfabetização, por meio de atividades para educação infantil?

Todos sabem que as apostilas de alfabetização, cartilhas e atividades impressas são um apoio muito importante para pais e professores, mas e quanto aos alunos, como se beneficiam?

Nesse sentido, com os materiais disponíveis no site Mestre do Saber, os pequenos podem ter um processo de aprendizagem organizado e acessível, com atividades adequadas para cada faixa etária.

Há diversas atividades interessantes e divertidas prontinhas para imprimir e fazer com os pequenos, feitas com muito carinho e criatividade, para a alfabetização de crianças de 2 até 5 anos. E o melhor, os preços são bem acessíveis.

Então visite o site agora mesmo, e confira todo o conteúdo disponível.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.