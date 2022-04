Saiba quais atividades curtir ao ar livre em Dubai

Apoie o 247

Não há nada mais relaxante do que uma viagem. Conhecer novas culturas, a gastronomia típica, realizar passeios únicos e apreciar a arte e arquitetura tradicionais são alguns dos exemplos de atividades proporcionadas ao visitar uma localidade diferente.

Antes de comprar as passagens, o ideal é pesquisar quais as atrações disponíveis no destino desejado. Vale a pena se informar sobre o horário e dia de funcionamento de parques, clubes e todos os demais estabelecimentos turísticos da cidade. Estes procedimentos antes da viagem evitam aborrecimentos como chegar a um local e só então descobrir que ele fecha mais cedo do que se imaginava. Quem tem o hábito de pesquisar antes de viajar sabe que é possível encontrar atividades incríveis e pontos turísticos únicos a serem explorados, como um safári no deserto em Dubai, ou um “yacht rental Dubai services”.

Entre os muitos lugares espetaculares a se conhecer, está a futurista Dubai. Os Emirados Árabes Unidos, dos quais Dubai faz parte, são conhecidos por reunir as cidades mais luxuosas e modernas do mundo. Com certeza, a obra arquitetônica mais conhecida de Dubai é o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura. No entanto, ele não é a única construção imponente da cidade. O Cayan Tower, que antes era conhecido como Infinity Tower, também está entre os edifícios mais altos do mundo, com o diferencial de que foi construído como se girasse 90 graus em seu próprio eixo. O resultado é uma estrutura inusitada e muito moderna.

Em Dubai é possível curtir uma infinidade de atividades ao ar livre. A primeira delas é aproveitar as praias, sendo algumas delas destinadas a quem deseja a calma de um ambiente mais afastado do movimento da cidade, outras indicadas para quem não quer se distanciar das modernidades urbanas e até mesmo as perfeitas para os esportistas, que podem praticar surf, vôlei de praia, paddleboarding ou dar um passeio de caiaque. As mais conhecidas são Sunset Beach, The Beach em JBR (no bairro Jumeirah Beach Residences), Kite Beach, Black Palace Beach e Al Mamzar Beach Park.

A movimentada e moderna cidade conta com belíssimos jardins a serem visitados. Um deles é o Dubai Miracle Garden, com 150 milhões de flores espalhadas em 6 mil m² de espaço. Outro jardim incrível é o Dubai Butterfly Garden, reunindo 15 mil borboletas de 26 espécies diferentes. É possível até mesmo caminhar entre elas, o que representa um espetáculo de beleza única. No Ras Al Khor Wildlife Sanctuary os visitantes conhecerão diversas variedades de aves. O santuário conta com quatro pontos de observação, dos quais pode-se admirar as belas e distintas espécies.

Quando se fala em atividades para curtir ao ar livre em Dubai, é imprescindível falar dos passeios pelo deserto e dos luxuosos iates disponíveis para navegar pela região. Para quem deseja aproveitar todas as possibilidades de diversão no deserto, não faltam opções. Há passeios diurnos e noturnos, podendo escolher o meio de locomoção: camelos, quadriciclo, sandboard, veículos 4x4, quad bike e buggy. A maioria desses trajetos também incluem jantares e shows ao final do percurso. Eles são conhecidos como safári no deserto de aventura e representam atividades indispensáveis para quem está em Dubai. No site Desert Safari Dubai é possível conhecer cada uma das variedades de passeios, optar pelos pacotes mais indicados ao seu gosto e curtir o mais tradicional safari pelo deserto. Na página virtual ainda pode-se consultar informações a respeito dos procedimentos de segurança dos passeios e demais comodidades oferecidas em cada pacote.

Não são apenas os safaris pelas dunas vermelhas que constituem parte essencial de uma visita pelos Emirados Árabes Unidos. Há serviços de aluguel de iates em Dubai para quem deseja desfrutar de um luxuoso passeio. Há diferentes opções de iates e de aluguéis. Os mais básicos incluem apenas algumas horas a bordo das extraordinárias embarcações, enquanto outros pacotes oferecem dias ou até mesmo semanas atravessando a costa de Dubai, conhecendo praias e ilhas próximas. Para conhecer as variadas opções basta acessar o site Yacht Charter Fleet. Além de destacar os diferentes tipos de passeios, o endereço virtual fornece fotos e informações a respeito dos detalhes de cada iate da frota. Um exemplo é o modelo Serenity, capaz de acomodar 28 passageiros e 30 tripulantes. Algumas das comodidades desta embarcação são a academia completa, sala de cinema, 2 jacuzzis, piscina, Wi-fi, ar-condicionado, bem como itens aquáticos, como seabob, wakeboard, caiaques, esquis e motos aquáticas, e equipamentos para pesca.

O iate possui 15 cabines, destacando a suíte master, 6 vips e 5 duplas. Do total de camas, 12 delas são do modelo king size.

Com tantas opções de passeios, não é de se estranhar que Dubai seja um destino tão almejado para quem deseja férias inesquecíveis. Em sua próxima viagem, escolha os Emirados Árabes Unidos e desfrute de toda a modernidade e exuberância que Dubai tem a oferecer.

