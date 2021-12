Sinais de que você precisa chamar uma Desentupidora

Apoie o 247

Não tem nada tão desesperador quanto perceber que a pia, o ralo do box - ou pior, o vaso - não estão com escoamento normal. Nessas horas tentamos de tudo, usar um desentupidor caseiro, jogar água quente e às vezes até alguns produtos químicos, mas dependendo da situação, não tem jeito. É inevitável chamar uma desentupidora para resolver o problema.

Para evitar maiores dores de cabeça e que esse problema se estenda por um período maior do que o necessário, separamos uma lista de sinais que te deixarão alerta caso necessite de ajuda profissional.

Primeiros sinais de entupimento

Na maioria das vezes, quando ocorre um problema de entupimento, levamos um tempo para levá-lo a sério. E quanto mais tempo o negligenciamos, mais ele vai se agravando. Para evitar o desperdício de dinheiro com reparos extras, confira quais são os primeiros sintomas de entupimento:

Água descendo mais devagar;

Barulho de borbulha no ralo, enquanto a água escoa;

Mau cheiro;

Água não desce (fica parada na pia, no box ou no vaso)

Como evitar o entupimento

Para evitar o entupimento você precisa ter alguns cuidados diários, como lembrar sempre aos membros da casa que o ralo da pia não é o lugar certo para o descarte de alimentos. Assim como não se deve pentear o cabelo no chuveiro e deixar cair no ralo do box e muito menos o vaso sanitário é lugar para jogar papel higiênico usado.

Também não é recomendado jogar óleo de cozinha pelo encanamento, já que 1 litro de óleo pode poluir até 10 litros de água. Os resíduos do óleo podem facilmente grudar no encanamento dificultando o escoamento da água.

Você também pode jogar água fervendo pelo menos uma vez por semana nos ralos e depois abrir a torneira para cair água gelada na sequência. A água quente derrete a gordura grudada nos canos e a gelada a ajuda a descer.

Quando chamar a Desentupidora?

Tentou resolver o entupimento dos canos de todos os jeitos e não deu certo? Talvez esteja na hora de procurar ajuda profissional. Se liga nos motivos pelos quais você deve chamar uma empresa especializada.

1 - Prevenir vazamentos

Ignorar um entupimento por longos períodos, é possível que ele se agrave trazendo consequências desagradáveis.

Ao tentar forçar a descarga, por exemplo, quando já existe uma obstrução pode fazer com que a água busque outras saídas.

No caso das pias, uma longa obstrução também pode resultar em vazamentos que desperdiçam em média 45 litros de água por dia.

No caso de apartamentos, o entupimento pode evoluir para um vazamento que termina em uma infiltração, trazendo dores de cabeça não só para você, como também para sus vizinhos.

2 - Evitar gastos desnecessários

Quanto mais você demora para pedir ajuda, maiores são os estragos a longo prazo. Dentre os gastos desnecessários de um entupimento pode acarretar, os maiores prejuízos são:

alagamentos em sua casa, que podem evoluir para uma infiltração nos vizinhos;

escoamento em excesso, que resulta em contas de água mais caras;

sobrecarga nos canos de tratamento

3 - Fugir de outros transtornos

Chamar um profissional ao menor sinal de problema evitará que você tenha sérios aborrecimentos com obstruções maiores, principalmente se você mora em prédios, tais como: entupimentos de colunas coletoras, obstrução de caixa de gordura e o bloqueio de caixa de esgoto.

