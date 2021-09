Site de relacionamento aposta em relações duradouras

Apoie o 247

Com o acesso à internet cada vez mais comum, os sites de relacionamento ganharam espaço e caíram no gosto dos solteiros. No entanto, o desafio passa a ser o de conhecer alguém para se tornar um companheiro, uma vez que a maioria das pessoas só consegue encontros casuais nestas plataformas.

É muito natural que os solteiros demorem um tempo criando seus perfis, acrescentando fotos, informações e destacando suas preferências. Em diversas situações, ao invés de atrair possíveis encontros, perfis muito detalhados afastam os outros usuários, por não acrescentarem algo que de fato agrade as outras pessoas. Ou mesmo quem está criando aquele perfil, pode se aborrecer com tantas perguntas e desistir do projeto. As plataformas geralmente incentivam o casal a marcar o quanto antes o primeiro encontro, mesmo que os envolvidos tenham conversado pouco no chat virtual, que muitas vezes possui poucos recursos de interação, tornando a conversa dentro do aplicativo bastante desmotivante. O resultado disso são encontros casuais e pessoas que em pouco tempo deixam de se falar. Um ponto negativo nesse tipo de site é o de facilmente se decepcionar, ao perceber que várias vezes a plataforma sugere perfis que não combinam com o que se busca.

Ainda que pareça difícil encontrar um parceiro em um site de relacionamento, já existem opções voltadas à procura de um amor verdadeiro. É o caso do site ClickDate. A plataforma funciona de maneira diferente, evitando o equívoco de sugerir perfis com os quais o usuário não se identifique. Para iniciar a busca por um novo amor, basta se cadastrar, gratuitamente, no site. Esse processo não leva mais do que 5 minutos. Isso significa que a plataforma não exigirá uma infinidade de informações do usuário, nem mesmo pedirá uma lista vasta de preferências. Assim que perfis forem sugeridos a você, começará o processo de busca do ClickDate. Baseando-se no seu comportamento e nos perfis que você demonstra interesse, o site, por meio de inteligência artificial, capta quais as suas preferências, sugerindo cada vez mais perfis que combinam com o seu. Isso significa que depois de um tempo utilizando a plataforma, as sugestões de usuários passam a ser potencialmente mais próximas do relacionamento próspero e duradouro que tanto se almeja.

ClickDate, diferente de muitos que são apenas sites de encontros, é um site de namoro. Você não será incentivado, desde o início, a ter um encontro com um perfil que acabou de conhecer. A plataforma não limita a conversação, permitindo que você utilize o chat por tempo indeterminado. Somente quando o ClickDate detecta que o bate-papo durou bastante tempo, é que passa a sugerir um encontro real entre os usuários. Para ajudar os solteiros, a plataforma possui parceria com restaurantes, oferecendo opções de lugares para o primeiro encontro, bem como descontos para quem optar por um dos estabelecimentos parceiros.

Vale destacar que ClickDate se preocupa com o bem-estar e a segurança dos usuários. O site disponibiliza diretrizes de segurança, com orientações a respeito da maneira mais eficiente de encontrar o seu parceiro, sem correr riscos.

A plataforma des possu bate-papo grátis alguns requisitos de segurança, como verificar a identidade dos usuários, por meio de mídias sociais. Ainda assim, vale lembrar que é necessário tomar alguns cuidados, como o de encontrar a pessoa que conheceu virtualmente em locais públicos, com certa movimentação de pessoas, como restaurantes, lanchonetes e shoppings. A responsabilidade e seriedade da plataforma se refletem na média de idade dos usuários. A maioria possui entre 40 e 60 anos, comprovando que ClickDate é o mais procurado por quem busca por um amor verdadeiro.

O sucesso do site também pode ser medido por sua amplitude. ClickDate inclui solteiros de 9 países diferentes, sendo eles Estados Unidos, Brasil, Índia, França, México, Reino Unido, Portugal, Espanha e Nigéria. A plataforma já recebeu atualizações e funciona em aparelhos iPhone, podendo ser baixado por meio da App Store. Usuários do sistema Android serão os próximos a ter acesso ao site de namoro utilizando um aplicativo, que em breve estará disponível para instalação, pois uma versão para o sistema já segue em desenvolvimento.

Para aqueles que desejam encontrar um amor próspero e duradouro, o site é ideal.

ClickDate não fará você perder tempo montando um perfil carregado de informações não relevantes, muito menos curtindo perfis que não terão nada a ver com o seu. Todo o seu tempo será dedicado às pessoas que realmente combinam com você e buscam uma relação igualmente próspera e duradoura, aproximando você do seu verdadeiro amor.