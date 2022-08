Tamanhos de tv: saiba qual é o tamanho certo para você!

Apoie o 247

Está procurando uma nova TV, mas não sabe qual é o tamanho ideal para você? Então este artigo é para você! Saiba tudo sobre os vários tamanhos de TV de 2022.

Tamanhos de TV: entenda qual TV é recomendada para seu ambiente!

A TV é um dos aparelhos mais populares na casa dos brasileiros. Você pode assistir aquele futebol, assistir sua série ou filme favorito, jogar videogame, ou até mesmo conectar a TV com um computador ou um notebook. Sem dúvidas é um item indispensável para quem busca entretenimento.

Apesar de ser um produto bastante familiar, existem uma infinidade de variações de tamanhos de TV no mercado. Diferentes modelos atendem os mais diversos perfis. Desde TVs pequenas para quem gosta de praticidade até TVs enormes para quem gosta de um estilo mais cinema.

Neste artigo, você vai encontrar tudo sobre tamanho e resolução das TVs do mercado. Separamos dicas de como decidir o tamanho ideal da sua TV e quais detalhes sobre resolução você deve levar em consideração para acertar em cheio na hora da escolha. Confira!

Sobre os tamanhos de TV

Um dos fatores que mais pesam na hora de comprar uma TV é o tamanho da tela. No entanto, pode ser difícil encontrar o produto ideal com tantas informações e termos que não são claros. Por isso, confira abaixo todas as características de cada tamanho e tipo de resolução.

32″

As TVs de 32 polegadas têm largura 73 cm e altura de 44 cm. Muitos podem achar que maior é melhor em relação ao tamanho da tela da TV. Mas é melhor prestar atenção primeiramente ao ambiente onde a TV será colocada. Para quartos pequenos, uma TV de 32 polegadas é mais adequada do que uma TV maior, visto que a distância entre você e a TV será menor. Considere uma TV de 32 polegadas se a distância entre você e a TV for menor que 1 metro e meio.

40″

Já as TVs de 40 polegadas são um pouco maiores que as de 32, tendo 89 cm de largura e 50 cm de altura. Apesar de maiores, ainda não são grandes o suficiente para serem assistidas por grupos de pessoas. É uma opção viável para aqueles que consideram TVs de 32 polegadas pequenas, mas que não querem investir numa TV de tamanho maior. Como a distância ideal entre você e uma TV de 40 ou 32 polegadas não varia tanto, é uma boa pedida se quiser investir um pouco mais.

43″

As TVs de 43 polegadas são consideradas os maiores luxos para modelos de entrada. Apesar de não serem consideradas grandes, possuindo largura e altura de 94 cm e 53 cm respectivamente, chamam muita atenção pois algumas delas já possuem resolução 4K, o que já garante uma tela de alta qualidade. Por isso, é a escolha ideal para quem não abre mão de alta resolução sem ter que adquirir uma TV maior.

49″

As TVs de 49 polegadas são um pouco maiores do que as TVs de 43 polegadas, tendo largura de 107 centímetros e altura de 60 centímetros. Diferente dos modelos de 32 a 43 polegadas, as de 49 já não são consideradas modelos de entrada, sendo consideradas como um modelo de transição entre TVs pequenas e TVs grandes. Este modelo pode ser suficiente se sua sala de estar for considerada pequena.

50″

Comparando diretamente TVs de 49 e 50 polegadas, não há diferenças substanciais. TVs de 50 polegadas possuem 112 cm de largura e 65 cm de altura, sendo poucos centímetros maior do que as de 49. Mesmo com pouca diferença no tamanho, o preço de uma TV de 50 polegadas pode ser um pouco maior. Entretanto, se para você cada centímetro conta, uma TV de 50 polegadas pode ser uma boa pedida.

55″

A partir de 55 polegadas, as TVs já são consideradas grandes e satisfazem a maioria dos consumidores. Tem largura de 121 centímetros e altura de 68 centímetros, o que é suficiente para assistir filmes, séries ou jogar videogame em grande estilo. Se sua sala de estar não for grande, mas ainda assim quer um tamanho suficiente para uma experiência em família, este pode ser o tamanho ideal da sua TV. Se estiver interessado em uma TV de 55 polegadas, se liga nas 10 Melhores TVs de 55 polegadas de 2022.

58″

As TVs de 58 polegadas são um pouco maiores do que as TVs de 55 polegadas, possuindo largura de 130 centímetros e altura de 76 centímetros. Apesar da diferença de tamanho, não há tantas mudanças significativas entre TVs de 55 e 58 polegadas. Entretanto, diferenças podem ser notadas no preço. Portanto, a mesma regra na hora de decidir entre uma de TV de 49 e 50 polegadas se aplica na hora de escolher entre uma de 55 e uma de 58. Se couber no orçamento, escolha a de 58.

60″

As TVs de 60 polegadas têm largura de 138 centímetros e altura de 78 centímetros. Apesar de não ter tantas diferenças se comparadas com os modelos de 58 polegadas, as TVs de 60 polegadas costumam ser os modelos preferidos para quem quer unir um tamanho satisfatório e alta resolução. Assim como nos modelos de 55 e 58 polegadas, se puder escolher entre uma TV de 58 e uma de 60 polegadas, escolha a de 60 polegadas.

65″

As TVs de 65 polegadas tem largura de 143 centímetros e altura de 80 centímetros. São os primeiros modelos que contam com resolução 8K, a maior encontrada atualmente. Portanto, se não abre mão de uma imagem natural e detalhada e um tamanho suficiente para assistir de tudo em família, uma TV de 65 polegadas é a melhor escolha. Por isso, se deseja ter em mãos o melhor tipo de resolução disponível, confira aqui a lista das 10 melhores TVs de 65 polegadas de 2022 .

75″

Os modelos de 75 polegadas possuem o tamanho perfeito para quem deseja aquela TV clássica da sala de estar, com 165 centímetros de largura e 93 centímetros de altura. A maioria das fabricantes de TV costumam tratar modelos de 75 polegadas como linhas de luxo. Desse modo, adquirir uma TV dessas significa que você terá acesso à tecnologias como o Android TV, facilitando a maneira como você consome o conteúdo de aplicativos como o YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre outros. Se tiver interesse, não deixe de conferir as 10 melhores TVs de 75 Polegadas de 2022 .

Sobre os tipos de resolução de TV

Enquanto o tamanho em polegadas de uma TV está relacionado à largura e altura da tela, a resolução é a quantidade de informação que é possível exibir dentro da tela. O menor bloco de informação que uma TV pode transmitir é chamada de pixel. Quanto maior for a resolução de uma TV, maior será a quantidade de pixels que ela poderá transmitir. Diferentemente do tamanho, onde um número maior de polegadas corresponde a um tamanho maior do aparelho, a resolução é classificada através de siglas. Confira cada uma delas a seguir.

HD

HD (High Definition) quer dizer alta definição e são bem populares. TVs com resolução em HD possuem 1280x720 pixels. Isso significa que TVs HD exibem 1280 pixels horizontalmente e 720 pixels verticalmente. Esta tecnologia se solidificou com a chegada do sinal digital, substituindo os sinais analógicos. Juntamente com a chegada das telas LED, as TVs passaram a exibir imagens cada vez mais detalhadas. Por isso, TVs com resolução HD viraram sinônimos de imagens vívidas e detalhadas.

Full HD

TVs com resolução Full HD possuem praticamente o dobro da resolução HD, com 1920 pixels horizontalmente e 1080 pixels verticalmente, ou seja, ainda mais detalhes exibidos na TV. Para alguns, pode haver pouca ou nenhuma diferença perceptível entre Full HD e HD. No entanto, aqueles que prestam mais atenção podem notar que uma TV Full HD resulta em uma imagem mais suave e nítida do que uma TV HD. Mas nem tudo se resume à resolução. Fatores como tamanho e a distância entre você e a TV podem influenciar na qualidade da imagem.

4K ou Ultra Full HD

As fabricantes de TVs foram além do Full HD e se dedicaram ao desenvolvimento de produtos chamados Ultra Full HD, ou 4K, que possuem incríveis 3840×2160 pixels. Alguns podem se perguntar se há muita diferença ao ver filmes em 4K e Full HD. Muitas pessoas consideram a nitidez das TVs Full HD o suficiente. Mas uma vez comparando-as com TVs 4k, é ainda possível notar diferenças de detalhes, onde as TVs 4K exibem uma imagem mais clara e realista. Se você quer garantir a escolha ideal, confira as 10 Melhores TVs 4K de 2022 .

8K

8K é a nova evolução do 4K. À primeira vista, você pode pensar que 8K é o dobro de 4K. Mas como tanto a resolução horizontal quando a resolução vertical dobram, 8K tem quatro vezes mais pixels do que 4K, com uma resolução de 7680x4320 pixels. Na verdade, a resolução 4K já oferece uma incrivelmente detalhada. Mesmo assim, TVs 8K prometem oferecer uma qualidade de imagem ainda mais natural, com cores mais vívidas, onde cada detalhe exibido na tela vai ser notado.

Escolha o tamanho de TV adequado para você! (100 a 150 palavras)

Seja na sala de estar, no quarto, na cozinha, ou até mesmo na varanda, a TV é um aparelho presente na casa da maioria dos brasileiros. Ter a melhor TV em casa pode melhorar significativamente a qualidade do entretenimento que você busca. Em alguns casos, assistir um filme na melhor definição por si só já é diversão garantida.

Como há TVs de vários tamanhos e resoluções, é importante ter em mente o tipo de conteúdo que sua TV irá exibir. Para quem gosta de cinema, uma TV maior é o ideal. Já para quem gosta de videogames, uma TV com maior resolução pode trazer uma experiência mais agradável. Se você quer apenas uma TV no seu quarto, uma TV menor pode ser a melhor opção. Agora que você já sabe tudo sobre TVs, sem dúvidas vai poder encontrar a melhor opção disponível no mercado.

