Independentemente do campeonato, ser campeão não é uma tarefa fácil. Nos pontos corridos, a dificuldade é conseguir manter a regularidade pelo total de rodadas, ser consistente e lidar com as limitações do elenco. No mata-mata, é ser capaz de manter a força total, explorar as partidas como se cada uma fosse uma decisão. Mas, afinal de contas, você sabe quais são os times brasileiros que já foram campeões invictos?

Vencer um campeonato sem perder uma única partida é algo que acontece uma vez aqui e outra acolá. Afinal de contas, se trata de uma tarefa extremamente difícil, que exige uma regularidade absurda por parte de clubes que, muitas vezes, precisam lidar com várias competições ao mesmo tempo.

Ainda assim, ao longo da história, algumas equipes brasileiras conseguiram realizar esse feito: vencer uma competição sem deixar de somar uma vez sequer. Os registros são raros. Alguns, foram em competições nacionais. Outras, continentais. Ou, até mesmo, estaduais (o que não diminui, de forma alguma, a complexidade do feito.

Dito isso, confira quais são os times brasileiros que foram campeões invictos:

Internacional - Campeonato Brasileiro 1979

A década de 1970 foi simplesmente inesquecível para o Sport Club Internacional. Se antes disso a equipe gaúcha não havia ganhado um Campeonato Brasileiro sequer, em menos de dez anos se tornou tricampeão. E uma dessas taças, inclusive, é uma das mais inesquecíveis da história do futebol brasileiro: a conquista invicta de 1979.

Benítez, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Jair, Batista, Falcão, Mário Sérgio, Bira Burro e Chico Spina. Esses eram apenas alguns dos jogadores que faziam parte do elenco do Colorado em 1979. Na época, o Brasileirão ainda não era no formato dos pontos corridos - mas isso não fez com que o Inter perdesse uma única partida.

Foram nove partidas na fase de grupos, com seis vitórias, três empates e o primeiro lugar na colocação. Na segunda fase, foram sete jogos: agora com quatro vitórias e, novamente, três empates. Já na terceira fase, o Colorado obteve 100% de aproveitamento: venceu as quatro partidas que disputou.

Na semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, o Internacional pegou o Palmeiras. No primeiro jogo, uma vitória apertadíssima pelo placar de 3 a 2. Na segunda, um empate em 1 a 1. Por fim, agregado de 3 a 4 e a chegada em mais uma final de Brasileirão para o Colorado - que já estava se acostumando com isso.

No primeiro jogo, fora de casa, o Internacional foi superior ao Gigante da Colina e venceu por 2 a 0. O resultado dava uma vantagem considerável para o Colorado que, em casa, poderia perder até por um gol de diferença. No entanto, não se contentou com outro resultado senão a vitória: 2 a 1, com gols de Jair e Falcão, e o tricampeonato consolidado.

Corinthians - Libertadores de 2012

Se hoje em dia a piada que reina no futebol brasileiro é a de que o Palmeiras não tem Mundial, até o início da década passada o Corinthians também disputava esse pódio - mas por não ter conquistado a Libertadores. No entanto, isso mudou no ano de 2012 - e mudou em grande estilo.

O Corinthians é um dos times brasileiros que foram campeões invictos, em uma campanha incrível na Libertadores da América de 2012. O Timão, que até então não havia levantado essa taça em específico, conseguiu levá-la para casa com atuações convincentes e estratégicas que estão na mente do torcedor corinthiano até os dias de hoje.

Na fase de grupos, o Timão jogou seis vezes, venceu quatro e empatou duas. Foram 11 gols marcados e apenas dois sofridos - uma campanha sólida e robusta. Nas Oitavas de Final, o Corinthians pegou o Emelec. No jogo de ida, tomou um susto: 0 a 0. Na volta, no entanto, resultado perfeito: 3 a 0 e classificação.

A partida das quartas de final da Libertadores de 2012 foi uma das mais difíceis para o Corinthians. No primeiro jogo contra o Vasco, o Timão empatou em 0 a 0. Na volta, apenas 1 a 0, uma grande atuação de Cássio, e a confiança de que algo bom estava por vir. Na semifinal: 1 a 0 contra o Santos na ida e 1 a 1 na volta.

O Corinthians, finalmente, chegou a uma final de Libertadores - mas tinha pela frente um dos times mais tradicionais da competição: o Boca Juniors. Empate no primeiro jogo (1 a 1) e vitória firme por 2 a 0 no segundo. Invicto, o Timão conquistou a América.

São Paulo - Paulistão de 1946

Voltando, e muito, no tempo, temos o título invicto do São Paulo no Campeonato Paulista de 1946. O Tricolor Paulista se tornou um dos times brasileiros campeões invictos por meio do estadual, em um período de reconstrução da equipe.

Depois de uma campanha simplesmente excelente, o Tricolor Paulista chegou à final contra o Palmeiras. Em uma partida de expulsões, brigas e pontapés, o São Paulo conseguiu se impor. Aos 38 minutos, Renganeschi empurrou para dentro do gol: 1 a 0, o suficiente para o histórico resultado.

