Tipos de empréstimo: conheça e descubra a melhor opção

Diferentes tipos de empréstimo são procurados diariamente, no entanto, muita gente ainda não entende bem a diferença entre cada um. Isso pode ser um tanto prejudicial na hora de escolher um empréstimo.

Principais tipos de empréstimo do mercado

É essencial entender qual empréstimo cabe melhor em seu orçamento e no seu futuro. Fizemos uma seleção com uma distinção rápida sobre cada tipo. Leia mais para não errar na sua escolha!

Empréstimo pessoal

É um dos mais procurados por diversas pessoas que precisam de dinheiro de maneira rápida e sem burocracias. Os bancos não perguntam o motivo do seu pedido, o depósito é feito na sequência e você pode usar livremente a quantia.

Os juros variam bastante conforme a instituição financeira e perfil financeiro, porém sua fama é por possuir taxas mais altas. Além disso, é uma opção que pode estar pré-aprovada na sua conta-corrente, agilizando o processo e não precisando passar por uma nova análise de crédito.

Empréstimo com garantia de imóvel

Como o nome já menciona, neste tipo, é oferecido um bem como garantia, que nesse caso é um imóvel. Nesse tipo de transação, o imóvel fica alienado à instituição financeira como forma de garantia, o que significa que ele pode ser retomado pelo credor em caso de inadimplência por parte do mutuário.

Por esse motivo, essa modalidade costuma ter juros mais atrativos. Outras vantagens, está no tempo para o pagamento, como também, em outras condições exclusivas de cada instituição bancária.

Outro ponto, é que os valores emprestados vão depender do imóvel oferecido, ou seja, geralmente são grandes quantias. Se interessou? Simule online crédito com garantia de imóvel e aproveite essas vantagens!

Empréstimo com garantia de veículo

Já nessa modalidade, o bem dado como garantia é um veículo. Nesse caso, o veículo fica alienado à instituição financeira, já que será usado como forma de garantia. Ou seja, caso o pagamento das parcelas não seja feito, o banco pode leiloar ou vender o veículo para pagar a dívida.

Aqui também pode ter taxas mais atrativas e conseguir um bom valor emprestado, dependendo da negociação.

Empréstimo consignado

É uma opção mais restritiva, porém de rápida e fácil contratação. É oferecida aos aposentados e pensionistas pelo INSS, e também para servidores públicos.

Neste caso, os valores das parcelas são descontados automaticamente do salário, e por esse motivo, possui taxas de juros geralmente mais baixas do que outras modalidades de crédito, pois a garantia de pagamento é maior devido ao desconto automático das parcelas.

Empréstimo por penhor

O indivíduo oferece um bem como garantia, que pode ser joias, metais preciosos, relógios, etc, para obter um empréstimo. Geralmente, o bem oferecido é avaliado por uma instituição financeira, que determina o valor do empréstimo com base no valor do bem. Outro ponto, é que nesse caso, o bem fica retido no banco até o fim do pagamento do crédito.

Caso o indivíduo não pague o empréstimo em dia, pode perder o bem oferecido para o banco. Por isso, geralmente essa alternativa possui taxas mais vantajosas.

Antecipação da restituição do imposto de renda

É uma opção em que o contribuinte pode adiantar o valor que tem a receber como restituição do imposto de renda, mediante o pagamento de uma taxa de juros. Sendo assim, pode ser útil para quem está aguardando a restituição do IR e precisa de dinheiro imediatamente.

Geralmente é de fácil e rápida contratação, porém é uma opção que deve ser analisada criteriosamente, já que os juros podem ser altos e tornar uma alternativa pouco vantajosa.

Antecipação do 13º salário

Todos os trabalhadores de carteira assinada podem fazer a solicitação de um dos principais tipos de empréstimo, assim como os aposentados e pensionistas do INSS.

O trabalhador adianta parte ou todo o valor do seu décimo terceiro salário antes do período de pagamento normal. É uma opção para quem trabalha com carteira assinada e precisa de dinheiro extra antes do final do ano, seja para cobrir despesas urgentes ou para investir em oportunidades pontuais.

No entanto, também possui o acréscimo de juros, que podem variar de acordo com a instituição financeira.

