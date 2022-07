Tokenização: qual é a sua importância?

Apoie o 247

O termo “tokenização” vem ganhando uma ampla divulgação nos meios de comunicação, sobretudo os que estão relacionados à finanças. Mas o que ela realmente é?

A tokenização é uma operação financeira que visa transformar os ativos financeiros, sejam estes tangíveis ou não, em blocos digitalizados e criptografados.

Desse modo, quando uma pessoa ou empresa escolhe tokenizar um investimento, esse ativo passa a ser negociado dentro de uma estrutura blockchain.

Logo, a tendência do mercado financeiro é que os ativos digitalizados sejam gerenciados em uma rede descentralizada que utiliza tecnologias como biometria e criptografia.

O que é tokenização?

Primeiramente, a tokenização é um termo utilizado para referir-se à divisão e fração de um ativo, ou seja, tudo que pode ser convertido em dinheiro.

O processo de tokenização permite transformar os ativos como imóveis, obras de artes, ações de companhias, moedas digitais e patentes em partes de código.

Esse código é protegido e não pode ser alterado. Para que um ativo digital possa ser comercializado é necessário que o investidor siga uma série de passos dentro da rede.

Ainda que a rede blockchain seja constantemente vinculada às negociações de criptomoedas, as transações de token são opções de investimentos em expansão no mercado financeiro global.

O que é a tokenização de ativos?

Para entender o funcionamento da tokenização de ativos é importante compreender que os tokens são chaves eletrônicas que podem ser integradas a diversos tipos de operações.

Um dos exemplos mais comuns de uso dos tokens é na recuperação de contas, confirmação de identidade de um usuário e autenticação de uma operação online.

Tokenizar um ativo é a ação de criar uma representação digital para um bem para que ele possa ser negociado no meio digital facilmente.

No que tange à conversão de ativos financeiros em tokens, o processo envolve algumas etapas antes da transformação de um ativo real em token.

Como funciona a tokenização?

(Fonte: Pexels/Reprodução)

A primeira etapa da operação de tokenização inclui a análise de um ativo real ou intangível para verificar sua autenticidade e condições, e assim criar um contrato inteligente.

Os smarts contracts são protocolos feitos para definir os papéis de cada agente (detentor do token e investidor) nas transações financeiras de ativos.

Todo o processo de estruturação, emissão, distribuição e governança ocorre dentro da rede descentralizada blockchain.

Para que um investidor possa ter acesso a um ativo tokenizado, ele precisa acessar uma plataforma de tokenização e negociar os direitos sob este ativo.

Por último, o investidor deve receber os lucros obtidos com os ativos tangíveis ou intangíveis que ele adquiriu.

Quais tipos de ativos podem ser tokenizados?

Os principais ativos financeiros que podem ser transformados em fragmentos de códigos e ser comercializados em plataformas de exchanges ou de tokenização são:

● Títulos: ações, cotas de investimentos, etc;

● Ouro;

● Bens;

● Imóveis;

● Obras de arte;

● Commodities;

● Peças de coleção;

● Direitos autorais;

● Royalties;

● Partes de uma sociedade.

As negociações de ativos digitais formam parte de um contexto de inovação e desenvolvimento de tecnologias e operações financeiras sem intermediários.

Além disso, essa estrutura permite que as pessoas possam investir em diferentes tipos de ativos com características e valores que variam.

(Fonte: Pexels/Reprodução)

Benefícios da tokenização

Os benefícios conseguidos pelos investidores que decidem adquirir um ativo tokenizado são a segurança e proteção nas transações, o acesso ao suporte digital e operações imutáveis.

Esse modelo de negociação permite a participação de vários investidores e que os ativos possam ser divididos em várias frações, aumentando o lucro da operação.

A tokenização é uma tecnologia que está modificando as operações no mercado financeiro, pois são consideradas mais seguras, transparentes e democratizadas. Dessa maneira, as empresas podem aproveitar a oportunidade de negócio para tokenizar vários tipos de ativos e realizar transações digitais mais rápido e com um custo reduzido.

