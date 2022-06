Top List: os 7 gols inacreditavelmente perdidos na história do futebol mundial

Apoie o 247

O momento mais esperado por um jogador de futebol é o gol! O lance que em questão de segundos pode trazer a glória aos atletas, porém em algumas vezes esse momento pode ser tornar um pesadelo, marcando a carreira do jogador com um inacreditável gol perdido. Por isso, enumeramos alguns dos mais inacreditáveis. De bônus traremos um conteúdo útil para aqueles que buscam diversão e lazer nas operadoras especializadas em apostas esportivas.

Mas sem mais delongas, vamos a nossa lista. E você irá se surpreender com o tanto de gente boa nela. Ah, lembrando que os lances podem ser facilmente encontrados na web.

· Fahad Khalfan

Em um jogo entre Uzbequistão e Catar, em 2010, Khalfan roubou a bola do goleiro adversário, e adentrou a pequena área, mas incrivelmente, todo desengonçado, jogou a bola na trave com seu pé esquerdo. Inacreditável! O lance é colocado por muitos no topo da lista dos gols mais perdidos da história.

· Deivid

Um dos mais inacreditáveis. O jogador foi traído pela confiança que era tão alta que o pensamento já estava na comemoração. Mas não houve. Houve a perda do gol sozinho na pequena área. Uma infelicidade tremenda do então camisa 9 do Flamengo, que construiu carreira sólida no Brasil e no exterior.

· Herrera

Contra o Palmeiras, Herrera fez uma boa jogada, se livrou de Fernando Prass, ajeitou o corpo. Mas jogou a bola no travessão e percebendo a grande chance perdida, se jogou no chão para lamentar. o time visitante goleou o cruzmaltino por 4 a 1.

· Kun Agüero

Em fevereiro de 2019, em confronto com o Chelsea, Kun perdeu chance sozinho, embaixo da trave, após assistência de Bernardo Silva, e levou Guardiola à loucura.

· Cavani

Edinson Cavani também não escapou dessa lista. O então camisa 9 do PSG protagonizou o lance na 32ª rodada da Ligue 1 da temporada 2017/2018, em partida contra o Saint-Etienne. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

· Fernando Torres

Em 2011 o jogador também passou por um momento constrangedor e lamentável dentro das quatro linhas. Numa partida entre Chelsea, time de Torres, contra o Manchester United, o espanhol driblou jogadores adversários, inclusive o goleiro. Mas ao ficar de cara com o gol, ele foi lá e chutou pra fora.

· Cristiano Ronaldo

Nem um dos maiores jogadores da história do futebol escapou da nossa lista. O atacante português errou um “gol feito” durante uma disputa entre o Real Madrid e o time do Rayo Vallecano.

Cristiano, conseguiu a façanha de perder um gol na pequena área adversária. O que mais chamou atenção, além de se tratar de um supercraque, foi que ele conseguiu chutar a bola por cima do gol, mesmo estando a centímetros dele.

